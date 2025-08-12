Κωνσταντίνος Αργυρός: «Αλβανία, η αγάπη σου είναι αξέχαστη» – Η ανάρτηση μετά τη συναυλία του

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Κωνσταντίνος Αργυρός
Φωτογραφία: argiros_konstantinos/ Instagram

Μία μεγάλη συναυλία στην Αλβανία έδωσε πρόσφατα ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Ο επιτυχημένος τραγουδιστής, ο οποίος αυτή την περίοδο κάνει περιοδεία εντός και εκτός Ελλάδας με τα τραγούδια του, μετά το τέλος του show του έκανε μία νέα ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram.

Στη δημοσίευσή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανέβασε διάφορες φωτογραφίες και βίντεο από την Αλβανία.

Κωνσταντίνος Αργυρός
Φωτογραφία: Instagram/argiros_konstantinos

Στα στιγμιότυπα βλέπουμε τον τραγουδιστή να χαλαρώνει σε μία πισίνα, αλλά και να διασκεδάζει το κοινό στη μεγάλη συναυλία που έδωσε.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης έχει γράψει στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Αλβανία, η αγάπη σου είναι αξέχαστη. Από το πρώτο τραγούδι μέχρι το τελευταίο, γέμισες την καρδιά μου. Σε νιώθω στην ψυχή μου. Μέχρι την επόμενη φορά».

