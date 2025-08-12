Γιάννης Τσιμιτσέλης: Με 39 πυρετό στις διακοπές του – «Τόλμησα να πω ότι θα σαπίσω…»

Τις καλοκαιρινές του διακοπές απολαμβάνει αυτές τις ημέρες ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, σε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Παρ’ όλα αυτά, τα πράγματα φαίνεται πως δεν εξελίχθηκαν καλά για τον ηθοποιό, ο οποίος με μία ανάρτησή του στο προφίλ του στο Instagram το πρωί της Τρίτης (12/8), αποκάλυψε πως αρρώστησε.

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ανέβασε μία φωτογραφία σε Instagram story του, στην οποία τον βλέπουμε να κρατάει ένα θερμόμετρο πυρετού, το οποίο χρησιμοποίησε.

Όπως φαίνεται, ο ηθοποιός αρρώστησε και είναι με 39 πυρετό, τις ημέρες μάλιστα που θέλησε να ξεκουραστεί και να απολαύσει τον ήλιο και την θάλασσα.

Στην ανάρτησή του, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης έγραψε: «Ε λογικό ήταν!!! Τόλμησα να πω ότι θα σαπίσω στις διακοπές, αλλά δεν το εννοούσα κυριολεκτικά!!! Να έχετε ένα καυτό πρωινό».