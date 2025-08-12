Μιχάλης Μητρούσης: «Είχα καταστρέψει την καριέρα μου γιατί έλεγα συνεχώς όχι σε επαγγελματικές προτάσεις»

Συνέντευξη στην εφημερίδα On Time παραχώρησε ο Μιχάλης Μητρούσης. Ο επιτυχημένος ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη περίοδο που πέρασε δύσκολα επαγγελματικά, ύστερα από τον χωρισμό του με τη Ρουμπίνη Βασιλακοπούλου. Μάλιστα, εξομολογήθηκε πως άρχισε ξανά από το μηδέν.

Νιώθεις ευχαριστημένος, γεμάτος; Πέτυχες αυτά που ήθελες;

Ορισμένα τα πέτυχα, κάποια άλλα όχι. Ήμουν άτυχος γιατί, όταν χώρισα το 2015 με την Ρουμπίνη Βασιλακοπούλου, άφησα πίσω μου το θέατρο Χυτήριο, όπου είχα δώσει τα πάντα. Είχα καταστρέψει την καριέρα μου γιατί έλεγα συνεχώς «όχι» σε επαγγελματικές προτάσεις, καθώς ασχολούμουν μόνο με το Χυτήριο. Μέχρι το τελευταίο καρφί μέσα εκεί είχε περάσει από τα χέρια μου. Τον είχα πονέσει πολύ αυτόν τον χώρο. Στεναχωρήθηκα πολύ που έφυγα από το Χυτήριο.

Είναι σαν να έχεις μπει ντυμένος και βγαίνεις γυμνός. Έτσι ένιωσα, γυμνός. Ξανάρχισα από το μηδέν. Μετά κάποιοι, με τους οποίους αρνήθηκα να δουλέψω, δεν με ήθελαν πια, οπότε έπρεπε να ανοίξω έναν καινούριο δρόμο για να μπορέσω να δουλέψω.

Τότε πέρασες κατάθλιψη; Ή κάποια άλλη εποχή, χρειάστηκε να πας σε ψυχολόγο;

Κατάθλιψη όχι. Μεγάλη στεναχώρια ναι. Πήγα και σε ψυχολόγο. Με βοήθησε επίσης ότι έχω κάνει σεμινάρια ψυχολογίας με σπουδαίους Έλληνες και ξένους ψυχολόγους.