Τέιλορ Σουίφτ: Ανακοίνωσε το 12ο άλμπουμ της με τίτλο «The Life of a Showgirl»

Enikos Newsroom

lifestyle

Η Τέιλορ Σουίφτ στα περσινά βραβεία MTV.
Η Τέιλορ Σουίφτ στα βραβεία MTV. Πηγή: EPA

Η Τέιλορ Σουίφτ, η κορυφαία σταρ της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, ανακοίνωσε επίσημα το 12ο στούντιο άλμπουμ της με τίτλο “The Life of a Showgirl”. Η είδηση έγινε γνωστή τα ξημερώματα της Τρίτης μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Αμερικανίδας τραγουδίστριας, προκαλώντας παγκόσμιο ενθουσιασμό στους θαυμαστές της.

Αν και η ημερομηνία κυκλοφορίας δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί, η Σουίφτ γνωστοποίησε πως οι πρώτες εκδόσεις σε βινύλιο θα είναι έτοιμες πριν από τις 13 Οκτωβρίου.

Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από ειδική σελίδα προπαραγγελίας, όπου αποκαλύφθηκε πως θα κυκλοφορήσει περιορισμένη έκδοση βινυλίου σε χρώμα Portofino orange glitter αλλά και συλλεκτική κασέτα. Το Taylor Nation, ο επίσημος λογαριασμός της ομάδας μάρκετινγκ της Σουίφτ, μέσω TikTok, είχε ανεβάσει slideshow με 12 πορτοκαλί φωτογραφίες της σταρ, υπονοώντας την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ.

Λίγο πριν την ανακοίνωση, το δημοφιλές podcast New Heights των Τζέισον και Τράβις Κέλσι – ο δεύτερος είναι ο σύντροφος της Σουίφτ – δημοσίευσε επίσης μια πορτοκαλί εικόνα με μυστηριώδη σιλουέτα. Στην εκπομπή της Τετάρτης, η Σουίφτ εμφανίστηκε σε βίντεο teaser, τραβώντας το νέο άλμπουμ από μια βαλίτσα, με το εξώφυλλο σκόπιμα θολωμένο.

Το “The Life of a Showgirl” είναι η πρώτη της δισκογραφική δουλειά μετά την τεράστια περιοδεία “The Eras Tour”, η οποία απέφερε πάνω από 2,2 δισ. δολάρια, σπάζοντας κάθε ρεκόρ πωλήσεων συναυλιών στην ιστορία.

Επιπλέον, αποτελεί την πρώτη κυκλοφορία από τότε που η Σουίφτ αγόρασε πλήρως τα δικαιώματα της δισκογραφίας της από την Shamrock Capital, κλείνοντας έναν πολυετή κύκλο διεκδικήσεων.

