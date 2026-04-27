Τέμπη: Σε κλίμα έντασης η δίκη – Διεκόπη για αύριο

Με νέες εντάσεις η σημερινή δίκη για την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, η οποία διεκόπη για αύριο, Τρίτη 28 Απριλίου.

Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις για την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, ωστόσο, όλοι οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων ζήτησαν προθεσμία, προκειμένου να λάβουν γνώση και να μελετήσουν τα νομιμοποιητικά έγγραφα, ώστε να μπορέσουν να διατυπώσουν τις αντιρρήσεις τους.

Όπως τόνισαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων στο δικαστήριο, δεν προλαβαίνουν να μελετήσουν τα έγγραφα για αύριο με την εισαγγελέα, ωστόσο, να προτείνει την διακοπή της δίκης και την συνέχισή της αύριο, όπως είχε προγραμματιστεί από την Μεγάλη Δευτέρα.

Ύστερα απ’ αυτές τις εξελίξεις το δικαστήριο αποφάσισε την διακοπή της δίκης για αύριο.

Οργή για πιθανή αναβολή της δίκης για εβδομάδες – Αντιδράσεις από τους συνηγόρους των συγγενών

Νωρίτερα, έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η δήλωση της προέδρου της έδρας ότι η επόμενη δικάσιμος για τη δίκη της τραγωδίας στα Τέμπη θα οριστεί σε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω εκτεταμένων εργασιών στην αίθουσα. Οι συνήγοροι των οικογενειών θυμάτων του δυστυχήματος έκαναν λόγο για απαράδεκτη εξέλιξη, που πλήττει την πορεία της διαδικασίας.

Οι αντιδράσεις αυτές έρχονται σε μια κρίσιμη φάση της διαδικασίας, όπου το ελληνικό Δημόσιο δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά τεσσάρων κατηγορουμένων, με το κλίμα εντός και εκτός της αίθουσας να παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο και τη συζήτηση να επικεντρώνεται πλέον όχι μόνο στην ουσία της υπόθεσης, αλλά και στις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης.

Συγκεκριμένα, το ελληνικό δημόσιο δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για ηθική βλάβη για τον σταθμάρχη της βραδινής βάρδιας, τους σταθμάρχες της απογευματινής βάρδιας και τον προϊστάμενο του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος.

Τα παραπάνω προκάλεσαν αντιδράσεις από πλευράς συνηγόρων των συγγενών θυμάτων που φώναζαν πως «είναι πρόκληση», ενώ από την πλευρά της η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε πως «δηλώθηκε για πρώτη φορά δήλωση παράστασης της κατηγορίας με τρόπο προκλητικό για τους τέσσερις πρώτους κατηγορουμένους… η πλευρά των συνηγόρων και των συγγενών απέναντι σε αυτό έχουν δικαίωμα και καθήκον να αντιδράσουν. Αποτελεί χονδροειδή λαθροχειρία».

Η συνήγορος συγγενών θυμάτων Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου, σε δηλώσεις της, έκανε λόγο για αδικαιολόγητη εξέλιξη, υποστηρίζοντας ότι, ενώ έχουν περάσει εβδομάδες από την ολοκλήρωση των δηλώσεων υποστήριξης της κατηγορίας, δίνεται χρόνος για διαδικαστικά ζητήματα την ώρα που –όπως είπε– η δίκη θα έπρεπε να προχωρά κανονικά.

Η ίδια συνέδεσε την απόφαση για καθυστέρηση με τις καταγγελίες που έχουν προηγηθεί για την ακαταλληλότητα της αίθουσας, κάνοντας λόγο για έναν χώρο που, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, δεν πληροί βασικές προδιαγραφές, καθώς πρόκειται για υπόγειο χώρο πρώην εστιατορίου.

Τόνισε ότι οι συγγενείς, πολλοί εκ των οποίων ταξιδεύουν από το εξωτερικό ή από άλλες περιοχές της χώρας, υφίστανται επιπλέον ψυχική επιβάρυνση, κάνοντας λόγο για «ευθεία απαξίωση» απέναντί τους.

Υπογράμμισε, δε, ότι οι απαραίτητες παρεμβάσεις στην αίθουσα θα έπρεπε να είχαν γίνει εγκαίρως και όχι να οδηγούν τώρα σε καθυστέρηση της δίκης, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο η διαδικασία να μετατεθεί για το επόμενο δικαστικό έτος.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο συνήγορος Λουκάς Αποστολίδης έκανε λόγο για έλλειψη σεβασμού απέναντι στους συγγενείς των θυμάτων και την κοινωνία, επισημαίνοντας ότι μια δίκη τέτοιου μεγέθους θα έπρεπε να εξελίσσεται με ταχύτητα και συνέπεια.

Υπογράμμισε ότι κάθε παρουσία των οικογενειών στο δικαστήριο αναζωπυρώνει τον πόνο της απώλειας, εκφράζοντας την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε παρατεταμένη διακοπή της διαδικασίας.

Παράλληλα, άφησε αιχμές για σκοπιμότητες πίσω από την καθυστέρηση, συνδέοντας την εξέλιξη με ευρύτερες πολιτικές διαστάσεις της υπόθεσης, ενώ προειδοποίησε ότι μια μεγάλη χρονική απόσταση μέχρι την επόμενη δικάσιμο ενδέχεται να επηρεάσει συνολικά την πορεία της δίκης.

Νωρίτερα, πριν από την έναρξη της διαδικασίας των νομιμοποιήσεων, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αμφότεροι συνήγοροι συγγενών θυμάτων, τόνισαν πως δεν πληρούνται οι συνθήκες για την διεξαγωγή μιας δίκαιης δίκης

Υπενθυμίζεται πως οι κατηγορούμενοι είναι στελέχη και υπάλληλοι του ΟΣΕ της ΕΡΓΟΣΕ, του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.

Οι 33 εξ’ αυτών κατηγορούνται για το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους και που είχε ως αποτέλεσμα:

α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού.

Οι 35 κατηγορούνται και για τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή ενώ τρία στελέχη του ΟΣΕ κατηγορούνται και για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος.

Σημειώνεται πως η παράσταση του ελληνικού Δημοσίου για την ηθική βλάβη συνίσταται, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στην προσβολή της εμπιστοσύνης των πολιτών στους κρατικούς θεσμούς και στη σοβαρή απαξίωση της διοικητικής και εποπτικής λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος. Επιπλέον από την αποδιδόμενη πράξη προκύπτει σοβαρή προσβολή του εννόμου αγαθού της ασφάλειας των συγκοινωνιών. Η παράσταση είναι για την πράξη της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών.

Πηγή: larissanet, onlarissa, ΑΠΕ-ΜΠΕ