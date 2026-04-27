Κωνσταντοπούλου για δίκη Τεμπών: «Διεξάγεται με τις περισσότερες παραβιάσεις του κράτους δικαίου, που έχουν σημειωθεί σε ολόκληρη τη μεταπολίτευση»

Αιχμηρές δηλώσεις για τα όσα συμβαίνουν γύρω από τη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη έκανε σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου από τη Λάρισα, πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία συμμετέχει ως συνήγορος οικογενειών θυμάτων, ανέφερε αρχικά ότι «κάποιοι έχουν επιτύχει η δίκη για το έγκλημα των Τεμπών να διεξάγεται με τις περισσότερες παραβιάσεις του κράτους δικαίου που έχουν σημειωθεί σε ολόκληρη τη μεταπολίτευση, αλλά και νωρίτερα», επιρρίπτοντας ευθύνες σε όσους -όπως είπε- «δεν θέλουν να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να οδηγηθούν οι ένοχοι στη φυλακή».

Εξέφρασε, δε, την έντονη ανησυχία της για όσα -κατά την ίδια- έχουν συμβεί γύρω από τη δίκη, σημειώνοντας ότι υπάρχουν εμπόδια στη δημοσιότητα της διαδικασίας, στην πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης και των πολιτών, ενώ αναφέρθηκε και σε φαινόμενα αστυνομικής βίας.

Πρωτοφανής στοχοποίηση από την κυβέρνηση και επίορκους δικαστές

Ως συνήγορος τριών οικογενειών θυμάτων και ενός επιζώντα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξέφρασε την «πολύ μεγάλη ανησυχία, αγωνία αλλά και αγανάκτηση για όλα όσα έχ0υν συμβεί γύρω από τη δίκη αυτή», ενώ προχώρησε και σε προσωπική αναφορά, τονίζοντας ότι προσέρχεται στη διαδικασία «έχοντας απέναντί μου μια πρωτοφανή στοχοποίηση από την κυβέρνηση, από επίορκους δικαστές αλλά και από πρόθυμους υποστηρικτές μίας άκρατης λασπολογίας και χυδαιολογίας που κατατείνει στο να στερήσει από οικογένειες θυμάτων την εκπροσώπησή τους».

Στο ίδιο πλαίσιο υπογράμμισε, πως «το καθήκον του δικηγόρου είναι ιερό» και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπαναχωρήσει «με απειλές, λασπολογία ή επίδειξη εξουσίας», τονίζοντας ότι τέτοιες πρακτικές δεν μπορούν να αποτρέψουν την άσκηση των υπερασπιστικών καθηκόντων.

Η ίδια έκανε λόγο για «συνταρακτικές αποκαλύψεις» και για νέο υλικό που έχει έρθει στο φως, αναφερόμενη στις εξελίξεις μετά την προηγούμενη δικάσιμο της 6ης Απριλίου, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον θάνατο κατηγορουμένου – ελεγκτή της αρχής διαφάνειας- που όπως είπε, «κανονικά θα έπρεπε να απολογηθεί και να δώσει στοιχεία».

Καταλήγοντας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι «απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα εμείς θα συνεχίσουμε να αποκαλύπτουμε και εκείνοι που συσκοτίζουν θα συνεχίσουν να αποκαλύπτονται», δίνοντας το στίγμα της στάσης της ενόψει της συνέχισης της δίκης.