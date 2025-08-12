Χανιά: Θαλάσσια χελώνα δάγκωσε λουόμενη στο Μαράθι – ΦΩΤΟ

Νέο περιστατικό δαγκώματος από θαλάσσια χελώνα καταγράφηκε το απόγευμα της Κυριακής (10/08) στην παραλία στο Μαράθι, στα Χανιά.

Όπως διηγείται στο zarpanews.gr γυναίκα που κολυμπούσε στην παραλία και ενώ βρισκόταν στα ρηχά, ένιωσε το δάγκωμα της χελώνας χαμηλά στο πλάι του σώματός της, με αποτέλεσμα το σημείο να παρουσιάσει κοκκινίλα.

Ευτυχώς για την ίδια, το δάγκωμα ήταν ελαφρύ και δεν υπήρξε πρόβλημα με την υγεία της.

Η ίδια επισημαίνει την ανάγκη προστασίας από τους αρμόδιους φορείς τόσο της ίδιας της χελώνας όσο και των λουομένων για να αποφευχθούν αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον, καθώς παρατηρούνται διαρκώς στη συγκεκριμένη παραλία.

Παράλληλα εξέφρασε την ανησυχία της καθώς το συγκεκριμένο σημείο που εθεάθη η χελώνα επισκέπτονται πολλές οικογένειες με μικρά παιδιά.

