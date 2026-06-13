Κακοκαιρία: Προβλήματα σε αρκετές περιοχές – Πλημμύρισαν δρόμοι στη Μύρινα

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε νωρίς τα ξημερώματα του Σαββάτου (13/6) η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε τη Μύρινα. Ήταν λίγο μετά τις 4 το πρωί όταν η δυνατή βροχόπτωση προκάλεσε συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων νερού σε δρόμους της πρωτεύουσας του νησιού.

Αν και σε αρκετά σημεία δημιουργήθηκαν προβλήματα στην κυκλοφορία πεζών και αυτοκινήτων, το πέρασμα της κακοκαιρίας που πλήττει αρκετές περιοχές της Ελλάδας, δεν προκάλεσε πιο σοβαρά ζητήματα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές στην περιοχή.

Πλημμύρες, κεραυνοί και έντονη χαλαζόπτωση

Το φθινόπωρο μέσα στο καλοκαίρι με την κακοκαιρία «εξπρές» έχει επηρεάσει διάφορες περιοχές της χώρας. Αρκετές καλλιέργειες σε Φάρσαλα αλλά και σε Κοζάνη επηρεάστηκαν και συνεργεία του ΕΛΓΑ καταγράφουν σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες πατάτας και κρεμμυδιών σε περίπου 1.000 στρέμματα.

Προβλήματα και στη Βόρεια Εύβοια – Έμειναν περιοχές χωρίς ρεύμα

Η κακοκαιρία, όμως, προκάλεσε προβλήματα και στη Βόρεια Εύβοια, με περιοχές του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας να μένουν δίχως ρεύμα και τα συνεργεία να εργάζονται για την γρήγορη αποκατάσταση των βλαβών.