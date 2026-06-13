Κακοκαιρία: Προβλήματα σε αρκετές περιοχές – Πλημμύρισαν δρόμοι στη Μύρινα

Ισχυρή καταιγίδα έπληξε τη Μύρινα της Λήμνου νωρίς το Σάββατο 13/06, προκαλώντας πλημμύρες σε δρόμους και προβλήματα στην κυκλοφορία, χωρίς όμως σοβαρές ζημιές στην περιοχή. Το κύμα κακοκαιρίας επηρέασε επίσης Φάρσαλα και Κοζάνη με ζημιές σε καλλιέργειες, καθώς και τη Βόρεια Εύβοια με διακοπές ρεύματος.

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Κακοκαιρία στη Ρόδο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε τη Μύρινα, με τη δυνατή βροχόπτωση να προκαλεί συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων νερού σε δρόμους της πρωτεύουσας του νησιού.
  • Η κακοκαιρία «εξπρές» επηρέασε διάφορες περιοχές της χώρας, με συνεργεία του ΕΛΓΑ να καταγράφουν σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες πατάτας και κρεμμυδιών σε Φάρσαλα και Κοζάνη.
  • Προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία και στη Βόρεια Εύβοια, όπου περιοχές του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας έμειναν δίχως ρεύμα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε νωρίς τα ξημερώματα του Σαββάτου (13/6) η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε τη Μύρινα. Ήταν λίγο μετά τις 4 το πρωί όταν η δυνατή βροχόπτωση προκάλεσε συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων νερού σε δρόμους της πρωτεύουσας του νησιού.

Βόρεια Εύβοια: Χωρίς ρεύμα χωριά λόγω πτώσης ευκαλύπτων από την κακοκαιρία

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Αν και σε αρκετά σημεία δημιουργήθηκαν προβλήματα στην κυκλοφορία πεζών και αυτοκινήτων, το πέρασμα της κακοκαιρίας που πλήττει αρκετές περιοχές της Ελλάδας, δεν προκάλεσε πιο σοβαρά ζητήματα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές στην περιοχή.

Κακοκαιρία με χαλάζι και ισχυρές καταιγίδες – Ζημιές σε καλλιέργειες σε Κοζάνη και Φάρσαλα – BINTEO

Πλημμύρες, κεραυνοί και έντονη χαλαζόπτωση

Το φθινόπωρο μέσα στο καλοκαίρι με την κακοκαιρία «εξπρές» έχει επηρεάσει διάφορες περιοχές της χώρας. Αρκετές καλλιέργειες σε Φάρσαλα αλλά και σε Κοζάνη επηρεάστηκαν και συνεργεία του ΕΛΓΑ καταγράφουν σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες πατάτας και κρεμμυδιών σε περίπου 1.000 στρέμματα.

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Προβλήματα και στη Βόρεια Εύβοια – Έμειναν περιοχές χωρίς ρεύμα

Η κακοκαιρία, όμως, προκάλεσε προβλήματα και στη Βόρεια Εύβοια, με περιοχές του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας να μένουν δίχως ρεύμα και τα συνεργεία να εργάζονται για την γρήγορη αποκατάσταση των βλαβών.

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