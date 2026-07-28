Μητσοτάκης από Λέρο: «Η πρώτη υποχρέωση κάθε πολιτείας και η δική μου ως Πρωθυπουργού είναι να κάνω τη χώρα ασφαλή – Χαίρομαι που αυτό το έχουμε πετύχει»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τη Λέρο, όπου ξεναγήθηκε σε σημαντικά έργα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, διασφαλίζοντας καλύτερη φροντίδα υγείας, βελτιωμένες λιμενικές υποδομές καιπολιτιστική παραγωγή.

Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Δημαρχείο του νησιού, όπου έγινε αποτίμηση των σημαντικών παρεμβάσεων που έχουν γίνει αλλά και της προόδου ως προς τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, οι οποίες είναι ιδιαίτερα μειωμένες.

«Είναι πάντα μεγάλη ικανοποίηση για εμένα να επισκέπτομαι έναν τόπο και να βλέπω έργα ολοκληρωμένα, δρομολογημένα τα οποία βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα της ζωής των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών. Η Λέρος είναι ένα νησί που έχει μπει για τα καλά στον τουριστικό χάρτη, με πολύ μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον», σημείωσε ο Πρωθυπουργός συνομιλώντας με τον Δήμαρχο Λέρου Τιμόθεο Κωττάκη.

«Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να είχαν γίνει, Δήμαρχέ μου, εάν δεν είχαμε αντιμετωπίσει το κρίσιμο πρόβλημα, τη μάστιγα του μεταναστευτικού. Θυμάσαι την κατάσταση που παραλάβαμε το 2019. Θυμάμαι τις πρώτες μου επισκέψεις στα νησιά της Δωδεκανήσου και του βορειοανατολικού Αιγαίου, τα οποία “πλημμύριζαν” τότε από μετανάστες και από πρόσφυγες σε μία διαδικασία η οποία ήταν τελείως ανεξέλεγκτη. Σήμερα αντί για μετανάστες και πρόσφυγες βλέπουμε Τούρκους επισκέπτες, οι οποίοι χαμογελαστοί χαίρονται να περνάνε τις διακοπές τους εδώ, στα νησιά της πατρίδας μας. Αυτό ίσως είναι η σημαντικότερη παρακαταθήκη, διότι χωρίς ασφάλεια και σταθερότητα δεν μπορεί να υπάρχει καμία οικονομική ανάπτυξη», συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η πρώτη υποχρέωση κάθε πολιτείας και η δική μου ως Πρωθυπουργού είναι να κάνω τη χώρα ασφαλή. Χαίρομαι που αυτό το έχουμε πετύχει και ότι αυτό είναι κάτι που αναγνωρίζεται πρωτίστως από αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των συνόρων μας», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

«Είστε ο πρώτος Πρωθυπουργός, εν ενεργεία, που έρχεται στον Δήμο, επιθεωρεί ολοκληρωμένα έργα 8 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν ήρθε ποτέ περίοδος, δημοτική, που σε 2,5 χρόνια να έχει δώσει η ελληνική κυβέρνηση 45 εκατομμύρια ευρώ έργα υποδομών, που είναι τα πιο δημοκρατικά και δίκαια έργα οι υποδομές, γιατί χρησιμοποιούνται από όλους», ανέφερε από την πλευρά του ο Δήμαρχος Λέρου.

«Όμως το πιο σημαντικό που μας έχετε προσφέρει, και πιστεύω στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, είναι η σταθερότητα. Και εμείς που είμαστε εδώ, Αιγαιοπελαγίτες, πρώτη φορά αισθανόμαστε ότι έχουμε ασφαλή σύνορα. Η ασφάλεια είναι το κυρίαρχο, και η σταθερότητα, που έχετε κάνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι’ αυτά», προσέθεσε.

Μητσοτάκης: Ολοκληρώνουμε τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του ΕΣΥ από συστάσεώς του

Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε το Κρατικό Θεραπευτήριο – Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Λέρου, όπου έχουν ολοκληρωθεί εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού αξιοποιώντας πόρους και του Ταμείου Ανάκαμψης, στο πλαίσιο της ευρείας επένδυσης που υλοποιείται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

«Η κυβέρνηση ολοκληρώνει εντός των επόμενων μηνών, με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης, τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του. Και είναι πραγματικά πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι όπου πηγαίνω, σε όλη την Ελλάδα, βλέπω παρεμβάσεις σε νοσοκομεία, σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, σε κέντρα υγείας, τα οποία αποδεικνύουν ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, ειδικά ως προς την υγεία, έπιασαν τόπο», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, τον Διοικητή της 2ης ΥΠΕ Χρήστο Ροϊλό, τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο και τον Δήμαρχο Τιμόθεο Κωττάκη, ξεναγήθηκε στους χώρους από τον διοικητή του νοσοκομείου Σταμάτη Καρδάση και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με μέλη του προσωπικού, το οποίο έχει ενισχυθεί.

«Συνεχίζουμε. Η δέσμευσή μας είναι να παραδώσουμε ένα ΕΣΥ πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε, με έμφαση στις υποδομές, στις προληπτικές εξετάσεις, στη στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Έχουν γίνει πολλά, υπάρχουν πολλά ακόμα να γίνουν αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας κινείται στη σωστή κατεύθυνση», προσέθεσε ο Πρωθυπουργός.

Οι παρεμβάσεις στο νοσοκομείο της Λέρου είχαν ως αποτέλεσμα την ουσιαστική αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, της καρδιολογικής, της παθολογικής, της γυναικολογικής και της παιδιατρικής μονάδας νοσηλείας, των χειρουργείων, του Ακτινολογικού Εργαστηρίου, της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, δυναμικής 10 θέσεων, αλλά και κοινόχρηστων χώρων, ενώ δρομολογείται και η ενεργειακή αναβάθμιση του κτίσματος.

«Με μεγάλη χαρά υποδεχθήκαμε στο νοσοκομείο της Λέρου τον κ. Πρωθυπουργό για να του δείξουμε από κοντά την πολύ μεγάλη πρόοδο που κάναμε με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ολοκληρώνοντας το μεγαλύτερο έργο ανακατασκευής των ΤΕΠ και των κλινικών εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και αυτές τις ημέρες υπογράφεται και η ένταξη στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ του μεγάλου έργου ενεργειακής αναβάθμισης, που σημαίνει ότι σε ένα χρόνο από σήμερα θα είναι όλο το νοσοκομείο κυριολεκτικά καινούργιο», σημείωσε από την πλευρά του ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

«Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την αρωγή σας στην προσπάθειά μας. Το έργο που μόλις περιηγηθήκατε είναι ένα από τα πιο σημαντικά έργα που είχαν ξεκινήσει από την προηγούμενη θητεία, ολοκληρώθηκε στη δική μας θητεία. Συνεχίζεται η αναπτυξιακή προσπάθεια», ανέφερε ο Διοικητής Σ. Καρδάσης.

Τα έργα συμβάλλουν στην περαιτέρω βελτίωση της υγειονομικής κάλυψης των Δωδεκανήσων, με δεδομένο ότι πέρυσι το νοσοκομείο Λέρου υποδέχτηκε περισσότερους από 33.500 ασθενείς, εκ των οποίων 10.000 νοσηλεύτηκαν στο ΤΕΠ.

Ουσιαστικές επενδύσεις στις λιμενικές και πολιτιστικές υποδομές

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη, επίσης, στον λιμένα του Λακκίου, όπου με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης εκτελέστηκαν σημαντικά έργα συντήρησης και έχει δρομολογηθεί η επέκταση της κεντρικής προβλήτας, με στόχο την γενικότερη αναβάθμιση της δομής. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε ακόμη το νέο αγκυροβόλι τουριστικών σκαφών, για το οποίο προχωρά η αδειοδοτική διαδικασία και θα μπορεί να φιλοξενήσει έως 70 σκάφη αναψυχής, ενισχύοντας τη δυνατότητα του νησιού να υποδεχτεί θαλάσσιο τουρισμό.

Επόμενη στάση του Πρωθυπουργού ήταν το ιστορικό «Ξενοδοχείο Λέρος» στο Λακκί, το οποίο έχει αποκατασταθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, μετά από περίπου τέσσερις δεκαετίες αχρησίας, και έχει παραχωρηθεί στον Δήμο ώστε να αξιοποιηθεί ως πολυχώρος για πολιτιστικά δρώμενα και ως ξενώνας φιλοξενίας καλλιτεχνών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις, περιλαμβανομένου του εσωτερικού αιθρίου, όπου θα λειτουργήσει θερινός κινηματογράφος.

Αναλυτικά η δήλωση του Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψη στο Δημαρχείο Λέρου:

Χαίρομαι, Δήμαρχε, που το νησί έχει κάνει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια και με τη βοήθεια του κ. Περιφερειάρχη και φυσικά με τη βοήθεια και των συναδέλφων και των Υφυπουργών Νησιωτικής Πολιτικής.

Και είναι πάντα μεγάλη ικανοποίηση για εμένα να επισκέπτομαι έναν τόπο και να βλέπω έργα ολοκληρωμένα, δρομολογημένα τα οποία βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα της ζωής των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών.

Η Λέρος είναι ένα νησί που έχει μπει για τα καλά στον τουριστικό χάρτη, με πολύ μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον, με υποχρέωση να μπορούμε να παρέχουμε και στους κατοίκους αλλά και στους επισκέπτες τις κατάλληλες υποδομές και να διαφυλάξουμε αυτό το μοναδικό πολιτιστικό αλλά και φυσικό πλούτο που διαθέτει το νησί.

Αλλά, φυσικά, τίποτα απ’ όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να είχαν γίνει, Δήμαρχέ μου, εάν δεν είχαμε αντιμετωπίσει το κρίσιμο πρόβλημα, τη μάστιγα του μεταναστευτικού. Θυμάσαι την κατάσταση που παραλάβαμε το 2019.

Θυμάμαι τις πρώτες μου επισκέψεις στα νησιά της Δωδεκανήσου και του βορειοανατολικού Αιγαίου, τα οποία «πλημμύριζαν» τότε από μετανάστες και από πρόσφυγες σε μία διαδικασία η οποία ήταν τελείως ανεξέλεγκτη.

Σήμερα αντί για μετανάστες και πρόσφυγες βλέπουμε Τούρκους επισκέπτες, οι οποίοι χαμογελαστοί χαίρονται να περνάνε τις διακοπές τους εδώ, στα νησιά της πατρίδας μας.

Αυτό ίσως είναι η σημαντικότερη παρακαταθήκη, διότι χωρίς ασφάλεια και σταθερότητα δεν μπορεί να υπάρχει καμία οικονομική ανάπτυξη. Είναι κάτι που τα νησιά μας εδώ και οι ακρίτες μας το γνωρίζουν πολύ καλά.

Η πρώτη υποχρέωση κάθε πολιτείας και η δική μου ως Πρωθυπουργού είναι να κάνω τη χώρα ασφαλή. Χαίρομαι που αυτό το έχουμε πετύχει και ότι αυτό είναι κάτι που αναγνωρίζεται πρωτίστως από αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των συνόρων μας.

Εγώ το λέω πάντα ότι εδώ και η σημαία κυματίζει λίγο πιο γαλάζια και η θάλασσα είναι πιο γαλάζια και ο ουρανός είναι πιο γαλάζιος.

Και βέβαια και πολιτικά η Λέρος μας έδωσε ένα πολύ μεγάλο γαλάζιο ποσοστό, το οποίο και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το ξεχνάμε.

Αναλυτικά η δήλωση του Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψη στο νοσοκομείο Λέρου:

Το κτίριο του νοσοκομείου της Λέρου, κ. Υπουργέ, κ. Διοικητά, όπως ξέρετε καλύτερα από εμένα, ήταν ένα καταπονημένο και κουρασμένο κτίριο το οποίο είχε πολλές δεκαετίες ζωής. Αξιοποιώντας τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης έγινε μια πρώτη πολύ σημαντική παρέμβαση, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και κάνοντας και πρώτες παρεμβάσεις στο υπόλοιπο κτίριο.

Πολύ σύντομα θα εκταμιευθούν ακόμα 6 εκατομμύρια ευρώ ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η σημαντική επέμβαση στο κτίριο, μέσω μιας πολύ ουσιαστικής ενεργειακής αναβάθμισης.

Ταυτόχρονα, πέραν των κτιρίων, η πρώτη μέριμνα του Υπουργείου είναι πάντα η στελέχωση, ειδικά των δομών μας στα νησιά, με επαρκές ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ξέρω ότι αυτή είναι πάντα μια δύσκολη άσκηση η οποία και εμάς μας έχει ταλαιπωρήσει πολύ.

Χαίρομαι διότι στις πρόσφατες προκηρύξεις οι οποίες έγιναν, η ανταπόκριση ήταν πολύ σημαντικότερη και πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στο παρελθόν. Και αυτό είναι μια πρώτη καλή ένδειξη ότι έχουμε βρει πια ένα πλαίσιο κινήτρων ώστε να μπορούμε να φέρνουμε γιατρούς, νοσηλευτές στα νησιά μας έτσι ώστε τα νοσοκομεία και οι δομές υγείας να μην είναι υποστελεχωμένες.

Σε σχέση με το 2019 θα υπηρετούν περί τους 20 περισσότερους γιατρούς. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε ουσιαστικά για ένα νησί 10.000 κατοίκων, το οποίο τελικά θα έχει παραπάνω από 50 γιατρούς για να καλύπτουν τις βασικές του ανάγκες.

Εγώ θέλω να συγχαρώ την διοίκηση, να ευχαριστήσω όλο το ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό, υποστηρικτικό προσωπικό του νοσοκομείου για την μεγάλη προσπάθεια την οποία καταβάλλετε. Ξέρω ότι ειδικά το καλοκαίρι ο όγκος της δουλειάς αυξάνεται. Αλλά θέλω να γνωρίζετε ότι έχετε την αρωγή μας έτσι ώστε το νοσοκομείο της Λέρου να γίνεται ολοένα και καλύτερο.

Η κυβέρνηση ολοκληρώνει εντός των επόμενων μηνών, με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης, τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του. Και είναι πραγματικά πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι όπου πηγαίνω, σε όλη την Ελλάδα, βλέπω παρεμβάσεις σε νοσοκομεία, σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, σε κέντρα υγείας, τα οποία αποδεικνύουν ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, ειδικά ως προς την υγεία, έπιασαν τόπο.

Συνεχίζουμε. Η δέσμευσή μας είναι να παραδώσουμε ένα ΕΣΥ πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε, με έμφαση στις υποδομές, στις προληπτικές εξετάσεις, στη στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Έχουν γίνει πολλά, υπάρχουν πολλά ακόμα να γίνουν αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας κινείται στη σωστή κατεύθυνση.

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