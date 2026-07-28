Η τριμερής συνεργασία στο επίκεντρο της επικοινωνίας Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ομόλογό του

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συζήτησε τη διεύρυνση της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντελάτι. Οι δύο υπουργοί επαίνεσαν τη στρατηγική εταιρική σχέση και διερεύνησαν τρόπους ενίσχυσης των διμερών πολιτικών και οικονομικών σχέσεων, καθώς και την προώθηση της σταθερότητας στην περιοχή μέσω του διαλόγου.

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Γεραπετρίτης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συζήτησε με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντελάτι, το πλαίσιο διεύρυνσης της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου.
  • «Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών εξήραν τη συνεχή πρόοδο στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης, ενώ συζήτησαν τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης των διμερών πολιτικών και οικονομικών σχέσεων».
  • «Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβανόταν επίσης η προώθηση της σταθερότητας στην περιοχή μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας. Επιπλέον, οι υπουργοί Εξωτερικών διερεύνησαν τρόπους διεύρυνσης του πλαισίου τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου- Αιγύπτου σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος».

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Τη διεύρυνση του πλαισίου τριμερούς συνεργασίας ΕλλάδαςΚύπρουΑιγύπτου συζητήσαν ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αιγύπτιο, Μπαντρ Αμπντελάτι.

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επαφών τους, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελάτι, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο «X».

«Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών εξήραν τη συνεχή πρόοδο στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης, ενώ συζήτησαν τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης των διμερών πολιτικών και οικονομικών σχέσεων», αναφέρει το υπουργείο.

«Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβανόταν επίσης η προώθηση της σταθερότητας στην περιοχή μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας. Επιπλέον, οι υπουργοί Εξωτερικών διερεύνησαν τρόπους διεύρυνσης του πλαισίου τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου- Αιγύπτου σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος».

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