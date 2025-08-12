Ανακαλύφθηκε σπάνια συλλογή από ασημένια νομίσματα του 13ου αιώνα κατά τη διάρκεια ανασκαφών – Ο ιδιαίτερος συμβολισμός της απεικόνισης αετού με στέμμα

Αρχαιολόγοι έφεραν στο φως έναν σπάνιο θησαυρό του 13ου αιώνα κατά τη διάρκεια ανασκαφών στην Μόλκενμαρκτ, μια ιστορική συνοικία στο Κρόιτσμπεργκ, στο κέντρο του Βερολίνου.

Μία ομάδα από την υπηρεσία για τη διατήρηση των μνημείων του Βερολίνου, αποκάλυψε πρόσφατα μια μικρή συλλογή από ασημένια νομίσματα, ρίχνοντας φως στη μεσαιωνική ιστορία της γερμανικής πρωτεύουσας.

Μία ματιά στο Βερολίνο του Μεσαίωνα: Η ανακάλυψη των νομισμάτων

Η συλλογή των νομισμάτων αποτελείται συνολικά από πέντε ασημένια δηνάρια και ένα μισό δηνάριο, με διάμετρο περίπου 1.5 εκατοστό. Τα νομίσματα αυτά χρονολογούνται στον δεύτερο μισό του 13ου αιώνα, ειδικά κατά τη δυναστεία των μαργράβων της οικογένειας των Ασκανίων του Όττο ΙV και του Όττο V (1260/65–1293).

Στη μία πλευρά των νομισμάτων, απεικονίζεται ένας όρθιος Μαργράβος περιστοιχισμένος από δύο θολωτούς πύργους σε διπλές αψίδες, ενώ στην άλλη, απεικονίζεται ένας αετός με στέμμα – σύμβολο εξουσίας και κυριαρχίας.

Ο Δρ. Christoph Rauhut, Κρατικός Συντηρητής και Διευθυντής του Landesdenkmalamt στο Βερολίνο, επισημαίνει τη σημασία του ευρήματος: “Τα νομίσματα αυτά, προσφέρουν καθοριστικής σημασίας στοιχεία για την ίδρυση του μεσαιωνικού Βερολίνου, τον 13ο αιώνα. Είναι η πρώτη φορά που καταγράφονται τέτοιου είδους νομίσματα στην Μόλκενμαρκτ, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό κεφάλαιο της αστικής ανάπτυξης του Βερολίνου”.

Ανασκαφές στην Μόλκενμαρκτ: Ο μεγαλύτερος αρχαιολογικός χώρος στην πόλη του Βερολίνου

Η ανασκαφή στην Μόλκενμαρκτ, καλύπτει περίπου 22.000 τετραγωνικά μέτρα στην περιοχή του Βερολίνου – Μίττε, κάνοντάς το, το μεγαλύτερο αρχαιολογικό έργο στο κέντρο, σε ολόκληρη τη Γερμανία.

Οι ανασκαφές φτάνουν σε βάθος περίπου τεσσάρων μέτρων, ενώ έχουν μετακινηθεί πάνω από 88.000 κυβικά μέτρα χώματος της ιστορικής περιοχής, η οποία παραμένει σε εξαιρετική κατάσταση χάρη στην κάλυψη των επιφανειών που έχει πραγματοποιηθεί τον 20ό αιώνα.

Η εκτενής αρχαιολογική αποστολή, φέρνει στο φως στρώματα της ανάπτυξης του Βερολίνου από την ίδρυσή του, τον μεσαίωνα, φτάνοντας μέχρι και τον 20ό αιώνα.

Οι σημαντικότερες ανακαλύψεις στο ιστορικό κέντρο του Βερολίνου

Ανάμεσα στα σημαντικότερα ευρήματα, συμπεριλαμβάνονται ένας δοκόδρομος 50 μέτρων σε μήκος και επτά μέτρων σε πλάτος, που χρονολογείται στο 1230, αμυντικές τάφρους του 13ου αιώνα, εκατοντάδες πηγάδια και αποχωρητήρια από τον 13ο μέχρι τον 18ο αιώνα.

Οι ερευνητές έχουν ανακαλύψει ακόμη, ξύλινα κελάρια, σπίτια, θολωτούς φούρνους από λάσπη και σιδηρουργεία, μαζί με προϊστορικά τεχνουργήματα, ειδικά από τη Λίθινη Εποχή.

Ο Christian Gaebler, γερουσιαστής του τομέα αστικής ανάπτυξης, δόμησης και στέγασης, σχολιάζει:

“Η Μόκλενμαρκτ, εξακολουθεί να μας εκπλήσσει με τα συναρπαστικά της ευρήματα. Οι επισκέπτες πλέον, μπορούν να θαυμάζουν πολλές από τις ανακαλύψεις αυτές, σε έναν νέο μουσείο στον χώρο στο Βερολίνο, προσφέροντας μοναδικά στοιχεία για την πλούσια ιστορία του Βερολίνου”.

Πέρα από τα νομίσματα: Η ιστορική καθημερινότητα του Βερολίνου

Η συλλογή των νομισμάτων είναι μόνο μια σημαντική περίπτωση ανάμεσα στα 700.000 τεχνουργήματα που ήρθαν στον φως στην Μόλκενμαρκτ, τα οποία συνθέτουν μια ζωηρή εικόνα της κοινωνικής και πολιτιστικής ιστορίας του Βερολίνου.

Ανάμεσα στα ευρήματα, συμπεριλαμβάνονται ένα βαρίδι αλιευτικού διχτυού του 14ου αιώνα, ένα οστέινο φλάουτο της ίδιας περιόδου, μια κάλτσα και δερμάτινα παπούτσια που χρονολογούνται γύρω στο 1450, μια μεταξωτή κορδέλα των μέσων του 15ου αιώνα, παιχνίδια του 17ου αιώνα – ανάμεσά τους βόλοι, και τσακμακόπετρες του 18ου αιώνα που χρησιμοποιούνταν στην κατασκευή των πρώτων πυροβόλων όπλων, τον 15ο αιώνα.

Τα τεχνουργήματα αυτά αναπαριστούν συλλογικά την καθημερινή ζωή, την τεχνική πρακτική και τις παραδόσεις των κατοίκων του Βερολίνου στο διάβα πολλών αιώνων.

Η συντήρηση μιας τόσο ετερόκλητης γκάμας αντικειμένων, είναι εξαιρετική, κυρίως χάρη στα προστατευτικά μέτρα κατά τη διάρκεια της αστικοποίησης στο Βερολίνο, στα μέσα του 20ού αιώνα.

Επιστημονική καταγραφή και προβλέψεις

Σήμερα, έχει καταγραφεί λεπτομερώς και εξερευνηθεί πάνω από το 70% της περιοχής των ανασκαφών.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επί του πεδίου, θα ακολουθήσει ολοκληρωμένη επιστημονική εκτίμηση όλων των ευρημάτων, υποσχόμενη νέα στοιχεία του μεσαιωνικού και του σύγχρονου αστικού πεδίου του σύγχρονου Βερολίνου.

Η Μόλκενμαρκτ, είναι η απόδειξη της πολυεπίπεδης ιστορίας της πόλης – από τη μεσαιωνική γέννησή της μέχρι την εξέλιξή της σε μια σύγχρονη μητρόπολη – προσφέροντας στους αρχαιολόγους και τους ιστορικούς μια απαράμιλλης αξίας πηγή για την κατανόηση του παρελθόντος του Βερολίνου.

Μία επίσκεψη στην Μόλκενμαρκτ

Όσοι ενδιαφέρονται να εξερευνήσουν από πρώτο χέρι την ιστορία αυτή, πολλά από τα ευρήματα της Μόκλενμαρκτ, ανάμεσα στα οποία μια σπάνια συλλογή νομισμάτων, τίθενται σε έκθεση στο σύγχρονο αρχιτεκτονικό έργο PETRI στο Βερολίνο, ένας νέος πολιτιστικός χώρος για την ανάδειξη των αρχαιολογικών θησαυρών της πόλης.

Με την εξέλιξη του έργου της Μόκλενμαρκτ, εμβαθύνεται η κατανόηση της δημιουργίας και της εξέλιξης του Βερολίνου, φέρνοντάς το στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ακαδημαϊκών και του κοινού.