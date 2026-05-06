Καραμπόλα στον Κηφισό στο ύψος της Αχαρνών – Ένας τραυματίας, κυκλοφοριακά προβλήματα στο σημείο

Ευανθία Τασσοπούλου

Κοινωνία

κίνηση Κηφισός

Καραμπόλα με εμπλοκή τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε στον Κηφισό , προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα  αυτοκίνητο και δύο μοτοσυκλέτες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός μίας εκ των μηχανών, ο οποίος μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Μεγάλη συμφόρηση στο ρεύμα καθόδου

Το ατύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα καθόδου, στο ύψος της Νέας Χαλκηδόνας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έντονο κυκλοφοριακό κομφούζιο στην περιοχή.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Τροχαίας, οι οποίες προχωρούν σε ρυθμίσεις της κυκλοφορίας, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κίνηση μέχρι να απομακρυνθούν τα εμπλεκόμενα οχήματα από το οδόστρωμα.

