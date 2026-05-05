Κίνηση στους δρόμους: «Κατακόκκινος» από νωρίς ο Κηφισός – Προβλήματα σε Κηφισίας και Αττική οδό

Οπλισμένοι με πολλή υπομονή θα πρέπει να είναι σήμερα οι οδηγοί στην Αττική, καθώς από πολύ νωρίς το πρωί, η κίνηση είναι αυξημένη στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται στον Κηφισό, την Κηφισίας, την Αττική Οδό και το Λιμάνι του Πειραιά.

Συγκεκριμένα, στον Κηφισό οι οδηγοί κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα. Στο ρεύμα ανόδου τα προβλήματα εντοπίζονται από τα Σεπόλια έως τα Άνω Πατήσια, και στο ρεύμα καθόδου, από τη Μεταμόρφωση έως τους Άγιος Ανάργυρους.

Στη λεωφόρο Κηφισίας, καθυστερήσεις καταγράφονται στο ρεύμα καθόδου από το ύψος του Παραδείσου έως τη Φιλοθέη και στο ύψος της Κατεχάκη, ενώ στο ρεύμα ανόδου τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από το ύψος της Κατεχάκη έως και το Νέο Ψυχικό.

Προβλήματα υπάρχουν ακόμη στο κέντρο της Αθήνας, στη Λεωφόρο Συγγρού, στην Ποσειδώνος και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.  

Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό.

Συγκεκριμένα καταγράφονται: 

  • Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 20’-25’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.
  • Καθυστερήσεις 5′-10΄ στις εξόδους για Λαμία.

 

 

