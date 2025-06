Στο φως τα μυστικά του «ιερού δισκοπότηρου» των ναυαγίων: Τα νομίσματα που αποκαλύπτουν την ταυτότητα του βυθισμένου πλοίου με τον αμύθητο θησαυρό

Μία έρευνα που διεξήχθη με μη επανδρωμένο υποβρύχιο, ουσιαστικά με ένα τηλεχειριζόμενο βαθυσκάφος, αποκάλυψε άγνωστες μέχρι σήμερα λεπτομέρειες ενός ναυαγίου του 18ου αιώνα, το οποίο θεωρείται ότι είναι το θρυλικό γαλιόνι Σαν Χοσέ, η ναυαρχίδα ενός από τους σημαντικότερους εμπορικούς στόλους της Ισπανικής Μοναρχίας.

Το Σαν Χοσέ, που βυθίστηκε από τον βρετανικό στόλο στις 7 Ιουνίου 1708, περιέχει, σύμφωνα με τους ειδικούς, τουλάχιστον 200 τόνους χρυσού, ασημιού και σμαραγδιών. Το πλοίο βρίσκεται στον βυθό της Καραϊβικής Θάλασσας, στα ανοιχτά της Κολομβίας.

Τα σύμβολα στα νομίσματα μαρτυρούν πως, είχαν κοπεί το 1701 (Φωτογραφία: ARC-DIMAR 2022 / Vargas Ariza et al).Η μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Antiquity, The cobs in the archaeological context of the San José Galleon shipwreck | Antiquity | Cambridge Core, θα μπορούσε να ταυτοποιήσει ένα από τα πιο περιζήτητα ναυάγια της αποικιακής ναυτικής ιστορίας.

Το ιστορικό γαλιόνι Σαν Χοσέ

Το γαλιόνι, βυθίστηκε από τους βρετανούς, μαζί με το πολύτιμο βασιλικό εμπόρευμα που μετέφερε. Μεταξύ του 16ου και του 18ου αιώνα, τον Ατλαντικό Ωκεανό, διέσχιζαν ισπανικοί στόλοι, μεταφέροντας πλούτη από τις αποικιοκρατούμενες περιοχές της Αμερικής προς την Ιβηρική Χερσόνησο.

Ένας από τους στόλους αυτούς, ο Τιέρα Φίρμε, με ναυαρχίδα το γαλιόνι Σαν Χοσέ, ταξίδευε ανάμεσα στο Κάντιθ της Ανδαλουσίας και το Νέο Βασίλειο της Γρανάδα και την Αντιβασιλεία του Περού.

Ο στόλος Τιέρα Φίρμε, είχε το αποκλειστικό προνόμιο να μεταφέρει βασιλικούς θησαυρούς ανάμεσα στην Νότια Αμερική και την Ιβηρική Χερσόνησο, εξηγεί η Daniela Vargas Ariza, επικεφαλής ερευνήτρια της μελέτης, η οποία συνεργάζεται με τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων Padilla και το Κολομβιανό Ινστιτούτο Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (ICANH).

Αν και, οι ιστορικές πηγές αναφέρουν τη βύθιση του Σαν Χοσέ στα ανοιχτά της ακτής της Κολομβίας κατά τη διάρκεια μιας ναυμαχίας το 1708, η κολομβιανή κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσημα την ανακάλυψη των ευρημάτων του μόλις το 2015, ενώ η απουσία λεπτομερούς ανάλυσης των αντικειμένων που βρέθηκαν στον βυθό, δεν επιτρέπει ακόμα την 100% επαλήθευση της ταυτότητάς του.

Πώς τα νομίσματα ίσως λύσουν το μυστήριο

Για να λύσουν το μυστήριο, τα μέλη του Ναυτικού της Κολομβίας, χρησιμοποίησαν ένα τηλεχειριζόμενο βαθύσκαφος (ROV), για να επιθεωρήσουν το ναυάγιο χωρίς να διακινδυνεύσουν την κατάσταση του εύθραυστου κουφαριού.

Οι ερευνητές εστίασαν στα νομίσματα που ήταν διασκορπισμένα γύρω από τα άλλα αντικείμενα, τα οποία ήταν αδύνατον να αποκαταστήσουν. Με φωτογραμμετρία υψηλής ανάλυσης, οι ερευνητές δημιούργησαν μια τρισδιάστατη ανασύνθεση που τους επέτρεψε να μελετήσουν λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά της επιφάνειάς τους.

Τα νομίσματα είναι τεχνουργήματα καθοριστικής σημασίας για τη χρονολόγηση και κατανόηση του υλικού πολιτισμού, ειδικά στα ναυάγια, εξηγεί η Vargas Ariza. Τα κομμάτια που έχουν αναλυθεί τα ισπανικά ή αποικιακά macuquinas, τα οποία είναι χειροποίητα και ονομάζονται έτσι λόγω του ακανόνιστου σχήματός τους, ήταν το επίσημο νόμισα των αμερικανικών αποικιών για πάνω από δύο αιώνες.

Τα νομίσματα φέρουν σύμβολα που μαρτυρούν πως, είχαν κοπεί το 1707, στο ισπανικό νομισματοκοπείο της Λίμα, ενώ επιπλέον φέρουν τις εραλδικές ασπίδες των στεμμάτων της Καστίλης και της Λεόν.

Το καθοριστικό στοιχείο για την ακριβή χρονολόγηση του ναυαγίου

Το εύρημα μπορεί να επιτρέψει την ακριβή του χρονολόγηση. Το πλοίο πρέπει να βυθίστηκε μετά το 1707, δεδομένου ότι τα νομίσματα δεν θα μπορούσαν να έχουν φορτωθεί πριν από το έτος αυτό. Τα ιστορικά αρχεία συμφωνούν ότι το ίδιο έτος, το San José ήταν μέρος μιας νηοπομπής που μετέφερε ένα μεγάλο φορτίο αργύρου από το Περού στην Ισπανία, το οποίο δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του.

Παρόλο που, η έρευνα υποστηρίζει την υπόθεση η οποία λέει πως, το ναυάγιο ταιριάζει με το Σαν Χοσέ, οι επιστήμονες παραμένουν επιφυλακτικοί και δεν το επιβεβαιώνουν. Η πρόσφατη μελέτη τονίζει τη σημασία των νομισμάτων ως καθοριστικής σημασίας χρονολογικούς δείκτες για την ταυτοποίηση των ναυαγίων, αναφέρει η Vargas Ariza.

Παρόλα αυτά, οι εργασίες με επικεφαλής την πολιτεία της Κολομβίας συνεχίζονται αδιάλειπτες, ενώ απαιτείται περαιτέρω ανάλυση προκειμένου ν’ αποκλειστούν άλλες πιθανότητες.