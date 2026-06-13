Κακοκαιρία στα Φάρσαλα: Εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες και οδικό δίκτυο – Αλειφτήρας στο enikos.gr: «Πρέπει να αποζημιωθούν οι παραγωγοί»

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Η κακοκαιρία στα Φάρσαλα, άφησε πίσω της καταστροφές στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες.

Η ισχυρή βροχόπτωση αλλά και η δυνατή χαλαζόπτωση προκάλεσε μεγάλες καταστροφές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης έκτασης βαμβακιού, σιτηρών, βιομηχανικής ντομάτας, καλαμποκιού, οσπρίων κτλ.

Ήταν τέτοια η ορμή του φαινομένου ώστε προκλήθηκαν καταστροφές και στον πάγιο εξοπλισμό πολλών αγροτών, όπως σωλήνες και λάστιχα ποτίσματος.

Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου (13/6), ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, καταγράφει τις εκτεταμένες ζημιές που έχουν υποστεί πολλοί καλλιεργητές.

Μιλώντας στο enikos.gr, ο Σωκράτης Αλειφτήρας επισημαίνει, μεταξύ άλλων, πως: «Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οφείλουν το συντομότερο να αποζημιώσουν τους παραγωγούς που επλήγησαν…».

Κατέρρευσε η υπό κατασκευή γέφυρα στο Δίλοφο

Από την ισχυρή βροχόπτωση προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα και στο οδικό δίκτυο των ημιορεινών τμημάτων του Δήμου Φαρσάλων με αποτέλεσμα την συχνή διακοπή της κυκλοφορίας σε διάφορα σημεία.

Τα συνεργεία εργάζονταν έως αργά το βράδυ της Παρασκευής 12/6 ώστε να καταφέρουν να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία στο ύψος της γέφυρας στο Ντινομπασόρεμα.

Όπως μεταδίδει το infarsala.gr, στα έντονα καιρικά φαινόμενα δεν άντεξε ούτε και η υπό κατασκευή γέφυρα στο Δίλοφο.