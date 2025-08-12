Σάμος: «Έχεις τοπ γάμπες, είναι πολύ όμορφες» – Τα χυδαία μηνύματα του γυμνασιάρχη που κατηγορείται για βιασμό και πορνογραφία ανηλίκων

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σάμος: «Έχεις τοπ γάμπες, είναι πολύ όμορφες» – Τα χυδαία μηνύματα του γυμνασιάρχη που κατηγορείται για βιασμό και πορνογραφία ανηλίκων

Τουλάχιστον 20 είναι οι ανήλικοι που έχουν καταγγείλει τον γυμνασιάρχη και δάσκαλο χορού, από την Σάμο, που κατηγορείται για βιασμό και πορνογραφία ανηλίκων. Μέσω των μηνυμάτων τους, αποκαλύφθηκε ο τρόπος που τους προσέγγιζε, με δώρα και ταξίδια, ενώ έταζε και σβήσιμο σχολικών απουσιών.

Καλούσε μαθητές στο σπίτι του για να παρακολουθήσουν ροζ βίντεο και έστελνε μηνύματα με χυδαίο περιεχόμενο και ακατάλληλες φωτογραφίες μέσω Instagram με τη δράση του να αρχίζει από το 2018, σύμφωνα με το Star.

Σε ένα από αυτά τα χυδαία μηνύματα έγραφε στον ανήλικο μαθητή: «Έχεις τοπ γάμπες. Είναι γυμνασμένες και πολύ όμορφες».

Δεν δίσταζε, σύμφωνα με τις καταθέσεις των παιδιών, να υπερηφανεύεται για τα όσα έκανε και να τα θεωρεί… μαγκιά, ενώ πρότεινε εξόδους για καφέ με τους ανήλικους μαθητές. «Πού είσαι bro μου; Τι κάνεις; Θα πάμε για καφέ;».

 

«Μου προσέφερε χρήματα για να του κάνω μασάζ»

Οι καταγγέλλοντες όταν πληροφορήθηκαν ότι ο κατηγορούμενος γυμνασιάρχης οδηγείται προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές Γρεβενών, ένιωσαν ανακουφισμένοι και ζητούν την τιμωρία του.

Ένα από τα ανήλικα θύματά του, αποκάλυψε στις Αρχές, ότι το καλοκαίρι του 2022, ο γυμνασιάρχης του προσέφερε χρήματα προκειμένου αρχικά να του κάνει μασάζ στα πόδια. Τα υπόλοιπα που πρότεινε δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν καθώς προκαλούν σοκ.

«Μου πρότεινε να μου δώσει χαρτζιλίκι για να έχω να κινούμαι, όπως μου είπε. Επίσης μου είπε ότι θα μου κάνει δώρο ποδοσφαιρικά παπούτσια και ταξίδι με το σκάφος του στην Τουρκία και σε κάποιο ελληνικό νησί».

Οι Αρχές ανοίγοντας το κινητό τηλέφωνο του προφυλακισμένου πλέον γυμνασιάρχη ανακάλυψαν έκπληκτοι επτά αρχεία με οκτώ συνολικά ανήλικους κάτω των 15 ετών σε άσεμνες στάσεις.

Εξαιτίας αυτού του υλικού ο γυμνασιάρχης αντιμετωπίζει και την κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας, ενώ οι αρχές με εισαγγελική εντολή έδωσαν στη δημοσιότητα τη φωτογραφία του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
08:53 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Χανιά: Θαλάσσια χελώνα δάγκωσε λουόμενη στο Μαράθι – ΦΩΤΟ

Νέο περιστατικό δαγκώματος από θαλάσσια χελώνα καταγράφηκε το απόγευμα της Κυριακής (10/08) στ...
08:17 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Φωτιά στη Ζάκυνθο: Ήχησε το 112 για εκκένωση – «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Αγαλά, απομακρυνθείτε προς Κερί»

Μήνυμα από το 112 εστάλη σε κατοίκους στη Ζάκυνθο, εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σή...
07:58 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Φωτιά σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Βόνιτσα και Φωκίδα: Μπαράζ μηνυμάτων από το 112, εκκενώθηκαν οικισμοί – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σε τέσσερα πύρινα μέτωπα, δύο εκ των οποίων ξέσπασαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, επιχειρούν ο...
07:42 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Φωτιά στον Δαφνό Φωκίδας

Νέο πύρινο μέτωπο βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Αυτή τη φορά στην περιοχή Δαφνός, στην Φω...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια