Κρέας: Έρχονται νέες αυξήσεις έως και 15% στις τιμές – Πότε θα τις «δουν» οι καταναλωτές, ανησυχία για πιθανές ελλείψεις

Νέες αυξήσεις αναμένεται να γίνουν το προσεχές διάστημα στις τιμές των κρεάτων λόγω της ευλογιάς αιγοπροβάτων και των ζώων που θανατώνονται. Ενδεικτικά αναφέρεται πως οι τιμές στα κρέατα αυξήθηκαν ήδη κατά 6,2% τον Ιούλιο σε ετήσια βάση, όπως έδειξαν τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Της Κατερίνας Φεσσά

Την ίδια στιγμή φαίνεται πως θα υπάρξουν και ελλείψεις στα κρέατα. Όπως αναφέρει στο enikonomia.gr, ο πρόεδρος της Ένωσης Κρεοπωλών Βαρβακείου Αγοράς, Ανδρέας Νιώτης «τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά, το Πάσχα ενδέχεται να υπάρξουν ελλείψεις σε αρνιά και σε κατσίκια και να έχουμε σοβαρά προβλήματα όσον αφορά στην επάρκεια τους. Ωστόσο τη χρονική περίοδο που διανύουμε τώρα δεν θα υπάρξουν ελλείψεις σε κρέατα λόγω του ότι η ζήτηση για το αρνί και το κατσίκι δεν είναι υψηλή και το ότι δεν υπάρχει μεγάλη κατανάλωση».

Και διευκρινίζει πως «ελλείψεις σε κρέατα θα υπάρξουν όταν η ζήτησή τους είναι αυξημένη».

Κρέατα: Πώς διαμορφώνονται σήμερα οι τιμές

Σύμφωνα λοιπόν με τον κ. Νιώτη, σήμερα στην Βαρβάκειο αγορά:

1) Το μοσχαρίσιο κρέας πωλείται από 8 ευρώ έως και 12 ευρώ το κιλό το κομμάτι.

Χωρίς κόκαλα αυτό κοστίζει 10 ευρώ με 12 ευρώ το κιλό.

Με κόκαλα αυτό πωλείται 8 ευρώ με 9 ευρώ το κιλό

2) Το χοιρινό κρέας κοστίζει από 5 ευρώ το κιλό με 6 ευρώ το κιλό. Η τιμή του παραμένει σταθερή για αρκετό καιρό.

3) Το αρνί και στο κατσίκι αυτήν την περίοδο πωλούνται από 8 ευρώ έως 12 ευρώ το κιλό.

4) Το αιγοπρόβειο κρέας πωλείται από 5 ευρώ έως και 6 ευρώ το κιλό.

5) Το κοτόπουλο: Αυτό κοστίζει από 3 ευρώ έως και 3,5 ευρώ το κιλό. Η τιμή του αυξήθηκε πριν από αρκετό καιρό, ωστόσο τώρα αυτή έχει σταθεροποιηθεί σε αυτά τα επίπεδα.

Επίσης τονίζει πως «οι τιμές των παραπάνω κρεάτων κινούνται στα ίδια επίπεδα με τα περσινά. Εκτός από το μοσχαρίσιο κρέας όπου υπήρξε μια αύξηση της τάξεως του 10%, δηλαδή φέτος αυτό κοστίζει από 8 έως 12 ευρώ το κιλό αναλόγως το κομμάτι ενώ πέρυσι πωλούνταν από 7 ευρώ έως και 10,90 ευρώ το κιλό. Μάλιστα σε κρεοπωλεία, σε μεγάλες αλυσίδες και σε σούπερ μάρκετ το μοσχαρίσιο κρέας χωρίς κόκκαλο πωλείται σήμερα γύρω στα 15 ευρώ το κιλό και κάποιες φορές και παραπάνω».

6) Το μπούτι στο αιγοπρόβειο κρέας: Σήμερα αυτό κοστίζει από 5ευρώ έως και 6 ευρώ το κιλό. Το ίδιο ισχύει και για τα παϊδάκια. Μάλιστα οι τιμές τους ενδέχεται να αυξηθούν κατά τις γιορτινές ημέρες όπως τα Χριστούγεννα.

Οι νέες ανατιμήσεις

Τέλος εκτιμά πως θα υπάρξουν νέες ανατιμήσεις στις τιμές των κρεάτων λόγω της ευλογιάς αιγοπροβάτων. «Σίγουρα θα έχουμε εικόνα τέλος Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου για το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές στα κρέατα. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξουν σημαντικές ανατιμήσεις σε όλα τα κρέατα (όπως στο μοσχαρίσιο, στο χοιρινό, στο αρνί και στο κατσίκι) όταν η ζήτηση για το αιγοπρόβειο κρέας αυξηθεί. Αυτό θα γίνει σίγουρα τις ημέρες των γιορτών όπως τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και το Πάσχα …που ξεκινάνε και οι εξαγωγές. Οι αυξήσεις αυτές θα είναι της τάξεως του 10% με 15%» υπογραμμίζει.