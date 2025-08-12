Φωτιά σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Βόνιτσα και Φωκίδα: Μπαράζ μηνυμάτων από το 112, εκκενώθηκαν οικισμοί – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σε τέσσερα πύρινα μέτωπα, δύο εκ των οποίων ξέσπασαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις από νωρίς το πρωί της Τρίτης (12/08), στην περιοχή Φαρακλάτα στην Κεφαλονιά, στην περιοχή Παλιάμπελα Βόνιτσας, στην περιοχή Κοιλιώμενος στη Ζάκυνθο, καθώς και στον Δάφνο Φώκιδας.

Αναλυτικά, μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα της Τρίτης στην περιοχή Φαρακλάτα στη Κεφαλονιά. Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα και υδροφόρες, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα.

Κατά την διάρκεια της νύχτας εστάλησαν δύο προειδοποιητικά μήνυμα του 112 στους κατοίκους των Φαρακλάτων, Διλινάτων και Δαυγάτων, που τους καλούσαν να μεταφερθούν προς Μύρτο.

Τέλος, προβλήματα δημιουργήθηκαν στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με πολλά σπίτια να μένουν στο σκοτάδι.

«Υπό έλεγχο»

Η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στην Κεφαλονιά βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κοινότητας Φαρακλάτων, Ευάγγελο Μαρινάκη, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤΝews και στην εκπομπή «Συνδέσεις» για τις προσπάθειες κατάσβεσης. «Αυτή τη στιγμή η φωτιά έχει περιοριστεί σημαντικά, έχουμε μόνο μικρές αναζωπυρώσεις που παρακολουθούνται από την Πυροσβεστική και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας», ανέφερε.

«Η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 2:20 τα ξημερώματα σε δύσβατη, ορεινή περιοχή με χαμηλή βλάστηση» δήλωσε στη δημοσιογράφο Κατερίνα Δούκα τονίζοντας ότι παρά το μεγάλο μέτωπο και τους ισχυρούς ανέμους, «δεν υπήρξε κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές, χάρη στην άμεση επέμβαση των επίγειων δυνάμεων».

Όπως ανέφερε η πυρκαγιά για την οποία στάλθηκε και μήνυμα του 112 ξέσπασε ανάμεσα στα χωριά Φαρακλάτα και Προκοπάτα ωστόσο χάρη η «συμβολή των χερσαίων δυνάμεων ήταν καθοριστική για να μην κινηθεί απειλητικά η πυρκαγιά».

Παρά το μεγάλο μέτωπο της φωτιάς, σύμμαχος των πυροσβεστικών δυνάμεων, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, ήταν οι άνεμοι και τα εναέρια μέσα που πλέον συνδράμουν στην κατάσβεσή της. «Βρισκόμαστε σε πολύ καλή φάση», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Κοινότητας Φαρακλάτων προσθέτοντας ότι στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εθελοντές για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στον κεντρικό υποσταθμό της ΔΕΗ, χωρίς ωστόσο να τον απειλήσει, ενώ σημειώθηκαν προσωρινές διακοπές ρεύματος στο κεντρικό τμήμα του νησιού για λόγους ασφαλείας. Το ρεύμα, όπως είπε ο πρόεδρος της κοινότητας, επανέρχεται σταδιακά.

Φωτιά στον Κοιλιωμένο Ζακύνθου – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το πρωί, σε δασική έκταση στην περιοχή του Κοιλιωμένου στη Ζάκυνθο. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, δυο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Η πυρκαγιά έχει κατεύθυνση προς το χωριό του Αγαλά και προς το παρόν δεν απειλούνται κατοικίες.

Πριν από λίγη ώρα εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για εκκένωση οικισμού.

Φωτιά στη Βόνιτσα – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης στην περιοχή Παλιάμπελα στη Βόνιτσα.

Εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Βόνιτσας, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Παλιάμπελα της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας ‼️ Αν είστε στην περιοχή της #Βόνιτσας παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

Φωτιά στον Δαφνό Φωκίδας

Νέο πύρινο μέτωπο ξέσπασε το πρωί της Τρίτης και βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Αυτή τη φορά στην περιοχή Δαφνός, στην Φωκίδα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 8 οχήματα και ένα ελικόπτερο.