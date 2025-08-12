Φωτιά στη Ζάκυνθο: Ήχησε το 112 για εκκένωση – «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Αγαλά, απομακρυνθείτε προς Κερί»

Μήνυμα από το 112 εστάλη σε κατοίκους στη Ζάκυνθο, εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα (12/08) το πρωί, σε δασική έκταση στην περιοχή του Κοιλιωμένου.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, δυο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Αγαλά απομακρυνθείτε προς Κερί» αναφέρεται σχετικά.