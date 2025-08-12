Φωτιά στη Ζάκυνθο: Ήχησε το 112 για εκκένωση – «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Αγαλά, απομακρυνθείτε προς Κερί»

Μήνυμα από το 112 εστάλη σε κατοίκους στη Ζάκυνθο, εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα (12/08) το πρωί, σε δασική έκταση στην περιοχή του Κοιλιωμένου.
Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, δυο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Αγαλά απομακρυνθείτε προς Κερί» αναφέρεται σχετικά.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κοιλιωμένος της Περιφερειακής Ενότητας #Ζακύνθου
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Αγαλά απομακρυνθείτε προς #Κερί
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025