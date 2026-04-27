Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι μπορεί να υπάρχει μια κρυφή δομή στο εσωτερικό του πυρήνα της Γης

Στα βάθη του πυρήνα της Γης, οι επιστήμονες ανακαλύπτουν σημάδια μιας κρυφής δομής που αμφισβητεί τα καθιερωμένα μοντέλα για το εσωτερικό του πλανήτη. Βαθιά κάτω από την επιφάνεια, πέρα από τις δυνατότητες οποιασδήποτε γεώτρησης, ο πυρήνας της Γης ενδέχεται να περιέχει ένα άγνωστο μέχρι τώρα στρώμα.

Οι επιστήμονες πιστεύουν πλέον ότι το κέντρο της Γης δεν είναι μια ενιαία, ομοιόμορφη σφαίρα, αλλά μια πιο περίπλοκη δομή, με μια διακριτή ζώνη θαμμένη μέσα στον στερεό εσωτερικό πυρήνα. Αυτή η περιοχή, που συχνά αναφέρεται ως ο «ενδοτάτος εσωτερικός πυρήνας», αναδιαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο οι ερευνητές κατανοούν το βαθύτερο εσωτερικό του πλανήτη και μπορεί να κρύβει στοιχεία για το πώς σχηματίστηκε η Γη πριν από δισεκατομμύρια χρόνια.

Παραδοσιακά, η Γη χωρίζεται σε τέσσερα στρώματα: τον φλοιό, τον μανδύα, τον εξωτερικό πυρήνα και τον εσωτερικό πυρήνα. «Παραδοσιακά διδασκόμαστε ότι η Γη έχει τέσσερα κύρια στρώματα», δήλωσε η επικεφαλής συγγραφέας Joanne Stephenson, ερευνήτρια (PhD) στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας (ANU).

«Η ιδέα για ένα ακόμη ξεχωριστό στρώμα προτάθηκε πριν από μερικές δεκαετίες, αλλά τα δεδομένα ήταν πολύ ασαφή». Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2020 από ερευνητές του Εθνικού Πανεπιστημίου της Αυστραλίας (ANU) στο περιοδικό Journal of Geophysical Research: Solid Earth, εντόπισε σημάδια ενός επιπλέον στρώματος μέσα στον εσωτερικό πυρήνα, υποδεικνύοντας μια πιο περίπλοκη δομή στο κέντρο της Γης.

Εξερευνώντας τον εσωτερικό πυρήνα με σεισμικά κύματα

Ο εσωτερικός πυρήνας είναι μια πυκνή, στερεή σφαίρα που αποτελείται κυρίως από σίδηρο και νικέλιο, με θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 5.000 βαθμούς Κελσίου. Παρόλο που αντιπροσωπεύει μόνο το 1% περίπου του όγκου της Γης, παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την ιστορία του πλανήτη.

Επειδή δεν μπορεί να παρατηρηθεί άμεσα, οι επιστήμονες τον μελετούν χρησιμοποιώντας σεισμικά κύματα από σεισμούς. Αυτά τα κύματα ταξιδεύουν με διαφορετικές ταχύτητες ανάλογα με τα υλικά από τα οποία διέρχονται.

Η ομάδα του ANU ανέλυσε σεισμικά δεδομένα δεκαετιών χρησιμοποιώντας έναν προηγμένο αλγόριθμο που εξέτασε χιλιάδες μοντέλα. Αντί να υπολογίσουν τον μέσο όρο των δεδομένων, κάτι που μπορεί να κρύψει ανεπαίσθητα χαρακτηριστικά, εξέτασαν τα μοτίβα των κυμάτων πολύ πιο προσεκτικά. Αυτή η προσέγγιση αποκάλυψε μια μεταβολή στη σεισμική συμπεριφορά περίπου 650 χιλιόμετρα από το κέντρο της Γης, υποδεικνύοντας ένα όριο μέσα στον εσωτερικό πυρήνα.

Ενδείξεις για μια διακριτή κεντρική περιοχή

Ένα σημαντικό στοιχείο προέρχεται από την ανισοτροπία, το γεγονός δηλαδή ότι τα σεισμικά κύματα κινούνται με διαφορετικές ταχύτητες ανάλογα με την κατεύθυνσή τους. Σε πολλά μοντέλα, τα κύματα ταξιδεύουν ταχύτερα κατά μήκος του άξονα περιστροφής της Γης παρά κατά μήκος του ισημερινού. Σε αυτή τη νέα, προσδιορισμένη κεντρική περιοχή, αυτό το μοτίβο αλλάζει.

Οι χαμηλότερες ταχύτητες κυμάτων εμφανίζονται σε γωνία περίπου 54 μοιρών σε σχέση με τον άξονα περιστροφής, γεγονός που υποδηλώνει μια διαφορετική ευθυγράμμιση των κρυστάλλων σιδήρου.

Η επικεφαλής συγγραφέας Joanne Stephenson εξήγησε ότι αυτή η διαφορά μπορεί να αντανακλά σημαντικά γεγονότα από το παρελθόν της Γης. «Βρήκαμε ενδείξεις που μπορεί να υποδηλώνουν μια αλλαγή στη δομή του σιδήρου, γεγονός που παραπέμπει ίσως σε δύο ξεχωριστά γεγονότα ψύξης στην ιστορία της Γης», δήλωσε η Stephenson.

Πρόσθεσε ότι αυτό το κρυφό στρώμα θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει «ένα άγνωστο, δραματικό γεγονός στην ιστορία της Γης», αν και η ακριβής φύση του παραμένει αβέβαιη.

Ανεξάρτητη επιβεβαίωση από νέες τεχνικές

Περαιτέρω προσέφερε το 2023 μια μελέτη στο Nature Communications, η οποία χρησιμοποίησε μια διαφορετική σεισμική τεχνική. Αντί να εστιάσουν μόνο στα άμεσα κύματα των σεισμών, οι ερευνητές ανέλυσαν σπάνια σήματα που αναπηδούν στο εσωτερικό της Γης πολλές φορές.

Ορισμένα από αυτά τα κύματα περνούν μέσα από τον πυρήνα έως και πέντε φορές, παρέχοντας πιο λεπτομερείς πληροφορίες. Αυτά τα επαναλαμβανόμενα σήματα αποκάλυψαν μια παρόμοια κεντρική περιοχή με διάμετρο περίπου 650 χιλιόμετρα. Σε αυτή την περιοχή, τα σεισμικά κύματα έδειξαν ξανά διαφορές κατεύθυνσης, με τις χαμηλότερες ταχύτητες να εμφανίζονται σε γωνία περίπου 50 μοιρών σε σχέση με τον άξονα περιστροφής της Γης. Το περιβάλλον τμήμα του εσωτερικού πυρήνα φάνηκε πιο ομοιόμορφο, με ασθενέστερη κατευθυντική μεταβολή.

Αυτά τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εξήγηση του γιατί ορισμένα πειράματα στο παρελθόν δεν συμφωνούσαν με τα υπάρχοντα μοντέλα για το εσωτερικό της Γης.

Οι επιστήμονες υποψιάζονταν εδώ και καιρό την ύπαρξη ενός βαθύτερου στρώματος μέσα στον εσωτερικό πυρήνα, με παλαιότερες ενδείξεις να υποδηλώνουν ότι οι κρύσταλλοι σιδήρου εκεί μπορεί να είναι διατεταγμένοι με διαφορετικούς τρόπους.

Προεκτάσεις και Αβεβαιότητες

Αυτά τα ευρήματα θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εξήγηση του γιατί ορισμένα πειράματα στο παρελθόν δεν συμφωνούσαν με τα υπάρχοντα μοντέλα για το εσωτερικό της Γης. Ωστόσο, οι ερευνητές αναγνωρίζουν ότι υπάρχει ακόμη δουλειά που πρέπει να γίνει. «Περιοριζόμαστε από την παγκόσμια κατανομή των σεισμών και των δεκτών, ιδιαίτερα στους πολικούς αντίποδες», έγραψε η ομάδα του ANU, σημειώνοντας ότι τα κενά στα δεδομένα μπορούν να μειώσουν την αξιοπιστία ορισμένων μοντέλων.

Μελλοντικές μελέτες ενδέχεται να καλύψουν αυτά τα κενά, δίνοντας στους ερευνητές μια σαφέστερη εικόνα των γεγονότων που καταγράφηκαν βαθιά στην πρώιμη ιστορία της Γης.

Αλλά ακόμα και με τα τρέχοντα δεδομένα, οι προεκτάσεις είναι τεράστιες. «Είναι πολύ συναρπαστικό — και μπορεί να σημαίνει ότι θα πρέπει να ξαναγράψουμε τα σχολικά βιβλία!» παρατήρησε η Stephenson.