LIVE – 59η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Τεχεράνη, Ιράν / Φωτογραφία: AP

Καθώς βρισκόμαστε στην 59η ημέρα από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν, η διπλωματική δραστηριότητα εντείνεται εν μέσω μιας εξαιρετικά εύθραυστης εκεχειρίας και συνεχών εχθροπραξιών στον Λίβανο. Το μέλλον των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης κρέμεται, ξανά, από μια κλωστή.

Οι τελευταίες εξελίξεις
  • 08:14 27/04/26

    Σειρήνες στο βόρειο Ισραήλ: Συναγερμός για drones και ρουκέτες από τον Λίβανο

    Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στη Δυτική Γαλιλαία, καθώς ήχησαν οι σειρήνες προειδοποιώντας για πιθανή επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) από το έδαφος του Λιβάνου.

     

    Παράλληλα, προειδοποιήσεις για εισερχόμενα πυρά ρουκετών ήχησαν στη συνοριακή πόλη Arab al-Aramshe. Οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι ερευνούν το περιστατικό.

     

  • 08:09 27/04/26

    Ιρανός ΥΠΕΞ: «Υψηλός βαθμός συναίνεσης» με το Ομάν για το Ορμούζ, θετικό πρόσημο στις επαφές με το Πακιστάν - Στην Αγία Πετρούπολη για συνομιλίες με τον Πούτιν

    Μετά την άφιξή του στην Αγία Πετρούπολη, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, προέβη σε μια αποτίμηση στις πρόσφατες διπλωματικές του επαφές σε Πακιστάν και Ομάν, με κεντρικό θέμα την ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και το μέλλον των διαπραγματεύσεων με την Ουάσινγκτον.

     

    Σύμφωνα με το ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο IRNA, ο Αραγτσί χαρακτήρισε το ταξίδι του στο Ισλαμαμπάντ «πολύ παραγωγικό», σημειώνοντας πως περιλάμβανε «καλές διαβουλεύσεις». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Επανεξετάσαμε τα παρελθόντα γεγονότα και τις συγκεκριμένες συνθήκες υπό τις οποίες θα μπορούσαν να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ».

     

    Αναφερόμενος στην επίσκεψή του στο Μουσκάτ, ο Ιρανός ΥΠΕΞ τόνισε την ανάγκη συντονισμού με το Ομάν, καθώς οι δύο χώρες ελέγχουν τις ακτές των Στενών του Ορμούζ.

     

    «Το Ιράν και το Ομάν είναι τα δύο παράκτια κράτη των Στενών του Ορμούζ, γεγονός που καθιστά απαραίτητες τις αμοιβαίες διαβουλεύσεις — ειδικά καθώς η ασφαλής διέλευση από το Στενό έχει καταστεί ένα σημαντικό παγκόσμιο ζήτημα», δήλωσε ο Αραγτσί. «Είναι φυσικό, ως τα δύο παράκτια έθνη αυτού του στενού, να πρέπει να συμμετέχουμε σε διάλογο για να διασφαλίσουμε ότι τα κοινά μας συμφέροντα ικανοποιούνται και να παραμένουμε συντονισμένοι σε οποιαδήποτε ενέργεια ληφθεί, καθώς τα συμφέροντα τόσο του Ιράν όσο και του Ομάν εμπλέκονται άμεσα».

     

    Ο Αραγτσί κατέληξε επισημαίνοντας ότι υπήρξε ένας «υψηλός βαθμός συναίνεσης» μεταξύ των δύο πλευρών και ότι συμφωνήθηκε «οι διαβουλεύσεις να συνεχιστούν σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων», επιβεβαιώνοντας τη σύγκλιση απόψεων για τη διαχείριση της κρίσης.

     

  • 07:56 27/04/26

    Axios: Νέα πρόταση του Ιράν στις ΗΠΑ - Πρώτα η άρση του αποκλεισμού και το άνοιγμα του Ορμούζ, μετά οι συνομιλίες για τα πυρηνικά

    – Μια νέα πρόταση προς τις ΗΠΑ κατέθεσε το Ιράν, με στόχο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό του πολέμου, προτείνοντας όμως τη μεταφορά των πυρηνικών διαπραγματεύσεων σε μεταγενέστερο στάδιο.

    – Η αποδοχή μιας τέτοιας πρότασης θα σήμαινε την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, γεγονός που θα αφαιρούσε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το σημαντικότερο μέσο πίεσης. Ο Τραμπ διεμήνυσε πως επιθυμεί τη συνέχιση του αποκλεισμού που «στραγγαλίζει» τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου.

    – Η κρίση βάθυνε το Σαββατοκύριακο μετά την επίσκεψη του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στο Πακιστάν, η οποία έληξε χωρίς πρόοδο.

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων

  • Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί έφτασε στη Ρωσία για συνομιλίες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, έχοντας ολοκληρώσει κύκλο επαφών σε Πακιστάν και Ομάν. Ο Αραγτσί εξέφρασε έντονες επιφυλάξεις για τη στάση των ΗΠΑ, δηλώνοντας: «Δεν είναι σαφές εάν η Ουάσιγκτον είναι πραγματικά σοβαρή όσον αφορά τη διπλωματία».
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε την αποστολή των απεσταλμένων του στο Πακιστάν, μετά την άρνηση του Ιράν για απευθείας συνομιλίες, τονίζοντας πως οι επαφές θα συνεχιστούν τηλεφωνικά. «Αν θέλουν να μιλήσουν, μπορούν να έρθουν σε εμάς ή μπορούν να μας τηλεφωνήσουν», δήλωσε ο Τραμπ την Κυριακή, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του πως ο πόλεμος θα «τελειώσει πολύ σύντομα».
  • Παρά την παράταση της εκεχειρίας κατά τρεις εβδομάδες με μεσολάβηση των ΗΠΑ, οι επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ έχουν ενταθεί, θέτοντας τη συμφωνία υπό κατάρρευση.

