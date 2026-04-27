LIVE – 59η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Μετά την άφιξή του στην Αγία Πετρούπολη, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, προέβη σε μια αποτίμηση στις πρόσφατες διπλωματικές του επαφές σε Πακιστάν και Ομάν, με κεντρικό θέμα την ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και το μέλλον των διαπραγματεύσεων με την Ουάσινγκτον.
Σύμφωνα με το ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο IRNA, ο Αραγτσί χαρακτήρισε το ταξίδι του στο Ισλαμαμπάντ «πολύ παραγωγικό», σημειώνοντας πως περιλάμβανε «καλές διαβουλεύσεις». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Επανεξετάσαμε τα παρελθόντα γεγονότα και τις συγκεκριμένες συνθήκες υπό τις οποίες θα μπορούσαν να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ».
Αναφερόμενος στην επίσκεψή του στο Μουσκάτ, ο Ιρανός ΥΠΕΞ τόνισε την ανάγκη συντονισμού με το Ομάν, καθώς οι δύο χώρες ελέγχουν τις ακτές των Στενών του Ορμούζ.
«Το Ιράν και το Ομάν είναι τα δύο παράκτια κράτη των Στενών του Ορμούζ, γεγονός που καθιστά απαραίτητες τις αμοιβαίες διαβουλεύσεις — ειδικά καθώς η ασφαλής διέλευση από το Στενό έχει καταστεί ένα σημαντικό παγκόσμιο ζήτημα», δήλωσε ο Αραγτσί. «Είναι φυσικό, ως τα δύο παράκτια έθνη αυτού του στενού, να πρέπει να συμμετέχουμε σε διάλογο για να διασφαλίσουμε ότι τα κοινά μας συμφέροντα ικανοποιούνται και να παραμένουμε συντονισμένοι σε οποιαδήποτε ενέργεια ληφθεί, καθώς τα συμφέροντα τόσο του Ιράν όσο και του Ομάν εμπλέκονται άμεσα».
Ο Αραγτσί κατέληξε επισημαίνοντας ότι υπήρξε ένας «υψηλός βαθμός συναίνεσης» μεταξύ των δύο πλευρών και ότι συμφωνήθηκε «οι διαβουλεύσεις να συνεχιστούν σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων», επιβεβαιώνοντας τη σύγκλιση απόψεων για τη διαχείριση της κρίσης.