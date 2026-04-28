Αραγτσί: Το Ιράν χαιρετίζει τη στήριξη της Ρωσίας στη διπλωματική προσπάθεια αποκλιμάκωσης

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη χαιρετίζει τη στήριξη της Ρωσίας στη διπλωματική προσπάθεια αποκλιμάκωσης, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη «σταθερότητα και το βάθος» των διμερών σχέσεων.

Οι δηλώσεις έγιναν μετά τη συνάντηση που είχε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν τη Δευτέρα, όπου, σύμφωνα με τον ίδιο, τα πρόσφατα γεγονότα ανέδειξαν τη στρατηγική φύση της συνεργασίας των δύο χωρών.

Η Μόσχα έχει προτείνει να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή, με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή μετά τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, τις οποίες καταδίκασε έντονα.

Παράλληλα, η Ρωσία έχει επανειλημμένα προτείνει τη φιλοξενία αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στο έδαφός της, ως μέτρο μείωσης της έντασης γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η πρόταση αυτή, ωστόσο, έχει απορριφθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: Reuters