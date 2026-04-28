Αραγτσί: Το Ιράν χαιρετίζει τη στήριξη της Ρωσίας στη διπλωματική προσπάθεια αποκλιμάκωσης

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη χαιρετίζει τη στήριξη της Ρωσίας στη διπλωματική προσπάθεια αποκλιμάκωσης, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη «σταθερότητα και το βάθος» των διμερών σχέσεων.
Οι δηλώσεις έγιναν μετά τη συνάντηση που είχε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν τη Δευτέρα, όπου, σύμφωνα με τον ίδιο, τα πρόσφατα γεγονότα ανέδειξαν τη στρατηγική φύση της συνεργασίας των δύο χωρών.
Η Μόσχα έχει προτείνει να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή, με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή μετά τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, τις οποίες καταδίκασε έντονα.
Παράλληλα, η Ρωσία έχει επανειλημμένα προτείνει τη φιλοξενία αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στο έδαφός της, ως μέτρο μείωσης της έντασης γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η πρόταση αυτή, ωστόσο, έχει απορριφθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Pleased to engage with Russia at the highest level as the region is in major flux.
Recent events have evidenced the depth and strength of our strategic partnership. As our relationship continues to grow, we are grateful for solidarity and welcome Russia’s support for diplomacy. pic.twitter.com/I1VyDSfxET
— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 28, 2026
Πηγή: Reuters