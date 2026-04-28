Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για «πειρατεία και ένοπλη ληστεία στην ανοιχτή θάλασσα»

Σε «πειρατεία» και «ένοπλη ληστεία» αναφέρεται το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, αντιδρώντας στην κατάληψη από τις ΗΠΑ δύο πετρελαιοφόρων που συνδέονται με τη χώρα, του Majestic X και του Tifani.

«Αυτή είναι η απόλυτη νομιμοποίηση της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας στην ανοιχτή θάλασσα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, σε ανάρτηση στο X.

This is the outright legalization of piracy and armed robbery on the high seas.

Welcome to the return of the pirates — only now, they operate with government-issued warrants, sail under official flags, and call their plunder “law enforcement.”

The United States must be held fully… pic.twitter.com/5xACMKs45M — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) April 27, 2026

«Καλώς ήρθατε στην επιστροφή των πειρατών – μόνο που τώρα, λειτουργούν με κυβερνητικά εντάλματα, πλέουν υπό επίσημες σημαίες και αποκαλούν τα λάφυρά τους «επιβολή του νόμου»», πρόσθεσε.

Οι στρατοί των ΗΠΑ και του Ιράν ανακοίνωσαν ο καθένας την κατάληψη εμπορικών πλοίων, καθώς η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη συνεχίζουν τις εχθροπραξίες στο Στενό του Ορμούζ.