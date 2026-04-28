Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για «πειρατεία και ένοπλη ληστεία στην ανοιχτή θάλασσα»

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

esmaeil
Ο Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ Χαμανέχ, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν.

Σε «πειρατεία» και «ένοπλη ληστεία» αναφέρεται το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, αντιδρώντας στην κατάληψη από τις ΗΠΑ δύο πετρελαιοφόρων που συνδέονται με τη χώρα, του Majestic X και του Tifani.

«Αυτή είναι η απόλυτη νομιμοποίηση της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας στην ανοιχτή θάλασσα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, σε ανάρτηση στο X.

«Καλώς ήρθατε στην επιστροφή των πειρατών – μόνο που τώρα, λειτουργούν με κυβερνητικά εντάλματα, πλέουν υπό επίσημες σημαίες και αποκαλούν τα λάφυρά τους «επιβολή του νόμου»», πρόσθεσε.

Οι στρατοί των ΗΠΑ και του Ιράν ανακοίνωσαν ο καθένας την κατάληψη εμπορικών πλοίων, καθώς η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη συνεχίζουν τις εχθροπραξίες στο Στενό του Ορμούζ.

