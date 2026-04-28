Λίβανος: Τουλάχιστον 4 νεκροί και 51 τραυματίες από ισραηλινά πλήγματα

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 51 τραυματίστηκαν σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Λίβανο τη Δευτέρα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας.

Το υπουργείο ανέφερε ότι μια γυναίκα ήταν μεταξύ των νεκρών, ενώ στους τραυματίες περιλαμβάνονται τρία παιδιά και έξι γυναίκες.

Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA) ανέφερε ότι ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν αεροπορική επιδρομή με στόχο την πόλη Ματζντάλ Ζουν στην περιοχή Τύρος.

Το πρακτορείο ανέφερε επίσης ότι ο ισραηλινός στρατός διεξήγαγε επιχειρήσεις κατεδάφισης στο Χανίν και πραγματοποίησε μια ακόμη μεγάλης κλίμακας έκρηξη στο Τσιχίν.

Αεροπορικές επιδρομές στόχευσαν επίσης τις πόλεις Χαντάθα, Μπρααχίτ και Χάρις, σύμφωνα με το NNA.

Εν τω μεταξύ, η περιοχή Alman – Ech Choumariye στην περιοχή Nabatieh δέχθηκε κατά διαστήματα βομβαρδισμούς από το πυροβολικό, ενώ μια άλλη αεροπορική επιδρομή στόχευσε την περιοχή μεταξύ Qana και Siddiqine.

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχουν βρει τον θάνατο εξαιτίας ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο αφότου τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, πριν από δέκα ημέρες, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) βασισμένη στα στοιχεία του υπουργείου Υγείας στη Βηρυτό.

Στις 17 Απριλίου κηρύχθηκε 10ήμερη εκεχειρία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, την οποία το Τελ Αβίβ την έχει παραβιάσει επανειλημμένα.

Περισσότεροι από 2.520 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και πάνω από 7.800 έχουν τραυματιστεί και πάνω από 1,6 εκατομμύριο έχουν εκτοπιστεί από τις ισραηλινές επιθέσεις σε όλο τον Λίβανο από τις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Λιβάνου.