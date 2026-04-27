ΗΠΑ: Τι αποκαλύπτει η νέα επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ – «Κάθε εκλογή είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου»

Η ένοπλη εισβολή στο ξενοδοχείο Washington Hilton στις 25 Απριλίου 2026, κατά τη διάρκεια του δείπνου της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επιθέσεων κατά του Ντόναλντ Τραμπ, με πολλές πτυχές της υπόθεσης να παραμένουν ακόμη ασαφείς.

Ο Τζέιμς Πιάτσα, καθηγητής στο Penn State και ειδικός στην πολιτική βία, μιλώντας στην Independent, σημειώνει ότι το περιστατικό αυτό δεν είναι μεμονωμένο, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη και ανησυχητική τάση. Όπως επισημαίνει, «τα γεγονότα της 25ης Απριλίου υπογραμμίζουν πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η πολιτική στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Κλιμάκωση βίας από το 2021 μέχρι σήμερα

Ο ίδιος εξηγεί ότι από τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021 και μετά, οι ΗΠΑ βιώνουν περίοδο αυξημένης πολιτικής βίας, η οποία αφορά πράξεις με πολιτικά κίνητρα ή με στόχο την επίτευξη πολιτικών σκοπών.

Επικαλούμενος έρευνες του Polarization & Extremism Research & Innovation Lab, αναφέρει ότι η αύξηση αυτή είναι τεκμηριωμένη, φέρνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα: την εισβολή στο Καπιτώλιο, πολλαπλές απόπειρες δολοφονίας κατά του Τραμπ, τις θανατηφόρες επιθέσεις κατά των πολιτικών της Μινεσότα Μέλισα Χόρτμαν και Τζον Χόφμαν που κόστισαν τη ζωή στη Χόρτμαν και τον σύζυγό της, την απόπειρα δολοφονίας του Πολ Πελόζι, τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, καθώς και την επίθεση κατά του κυβερνήτη της Πενσιλβάνια, Τζος Σαπίρο.

«Κάθε εκλογή είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου»

Σύμφωνα με τον Πιάτσα, η βασική αιτία είναι η ακραία πολιτική πόλωση. Όπως τονίζει, έχει δημιουργηθεί ένα περιβάλλον όπου «κάθε εκλογή και κάθε πολιτική αναμέτρηση θεωρείται ζήτημα ζωής ή θανάτου». Ο ίδιος εξηγεί ότι αυτό έχει οδηγήσει σε έντονη καχυποψία και εχθρότητα μεταξύ πολιτών, δημιουργώντας ένα ασταθές και εκρηκτικό πολιτικό περιβάλλον.

Οι αντίπαλοι αντιμετωπίζονται ως «κακοί»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην ηθική διάσταση της πόλωσης. Όπως αναφέρει, οι πολίτες δεν βλέπουν πλέον τους πολιτικούς αντιπάλους ως ανθρώπους με διαφορετικές απόψεις, αλλά ως «κακούς» ή «ανήθικους». Αυτή η μετατόπιση έχει «κανονικοποιήσει την πολιτική βία» και έχει μειώσει την κοινωνική αντίδραση όταν αυτή συμβαίνει, κάτι που την καθιστά πιο πιθανή.

Σημειώνει επίσης ότι η πολιτική ρητορική έχει γίνει πιο βίαιη και διχαστική, λειτουργώντας ενισχυτικά προς την πόλωση. Όπως τονίζει, «όταν οι πολιτικοί χρησιμοποιούν δαιμονοποιητική ή αποανθρωποποιητική γλώσσα, αυτό ενισχύει τον εξτρεμισμό και ωθεί ακραία στοιχεία να περάσουν στη βία».

Παραπληροφόρηση και ρόλος των social media

Σημαντικό ρόλο, όπως επισημαίνει, παίζει και η παραπληροφόρηση. Πολλοί από όσους έχουν εμπλακεί σε περιστατικά πολιτικής βίας φαίνεται να επηρεάζονται από θεωρίες συνωμοσίας και ψευδείς πληροφορίες που διακινούνται κυρίως μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Ο ίδιος περιγράφει αυτές τις κοινότητες ως «κλειστά περιβάλλοντα», όπου οι χρήστες εκτίθενται σε μεγάλες ποσότητες παραπληροφόρησης χωρίς αντίλογο, κάτι που ενισχύει τη ριζοσπαστικοποίηση και μπορεί να οδηγήσει σε βίαιες πράξεις.

Πίεση στους δημοκρατικούς θεσμούς

Ο Πιάτσα επισημαίνει ότι η αμερικανική δημοκρατία δέχεται πρωτοφανείς πιέσεις, γεγονός που έχει πλήξει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς την κυβέρνηση και τους θεσμούς. Όπως τονίζει, η έρευνά του δείχνει ότι όσοι είναι πιο επιφυλακτικοί απέναντι στη δημοκρατία είναι «πολύ πιο πιθανό να δείχνουν ανοχή ή υποστήριξη προς την πολιτική βία».

Ιστορικές αναλογίες με άλλες περιόδους βίας

Παρότι η σημερινή κατάσταση είναι σοβαρή, ο ίδιος σημειώνει ότι δεν είναι χωρίς προηγούμενο. Αναφέρεται στη δεκαετία του 1850 πριν τον Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο, όταν η σύγκρουση για τη δουλεία οδήγησε σε δολοφονίες και ένοπλες συγκρούσεις, καθώς και στις αρχές του 20ού αιώνα, όταν η πολιτική βία συνδέθηκε με εργατικές εντάσεις και τη δράση της Κου Κλουξ Κλαν.

Παράλληλα, θυμίζει τη δεκαετία του 1960, όταν η βία συνδέθηκε με τον πόλεμο στο Βιετνάμ και το κίνημα πολιτικών δικαιωμάτων. Ωστόσο, επισημαίνει ότι σήμερα υπάρχει ένα νέο στοιχείο: η επιρροή των κοινωνικών δικτύων.

«Απαραίτητη η κοινή καταδίκη της βίας»

Καταλήγοντας, ο Πιάτσα τονίζει ότι είναι κρίσιμο να υπάρξει κοινή στάση από το πολιτικό σύστημα. Όπως σημειώνει, «είναι απολύτως κρίσιμο τόσο οι Δημοκρατικοί όσο και οι Ρεπουμπλικανοί πολιτικοί να καταδικάσουν αυτή την επίθεση και κάθε μορφή πολιτικής βίας».

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι και οι πολιτικοί σχολιαστές και οι influencers έχουν ευθύνη να αποφεύγουν ρητορική που κανονικοποιεί τη βία.

Όπως επισημαίνει, «όσα λένε οι πολιτικοί και τα δημόσια πρόσωπα μετά από τέτοια γεγονότα επηρεάζουν σημαντικά τη στάση των πολιτών», προσθέτοντας ότι ένα κοινό μήνυμα από όλο το πολιτικό φάσμα μπορεί να μειώσει τις αντιλήψεις που τροφοδοτούν την πολιτική βία.