ΗΠΑ: Επιχείρηση «Οικονομική Οργή» με κυρώσεις σε επιχειρήσεις που συνεργάζονται με ιρανικές αεροπορικές εταιρείες

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Iran
(AP Photo/Hasan Sarbakhshian, file)

Σε αυστηρή προειδοποίηση προς διεθνείς επιχειρήσεις προχώρησε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, τονίζοντας ότι όσες παρέχουν υπηρεσίες σε ιρανικές αεροπορικές εταιρείες ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές κυρώσεις, στο πλαίσιο της επιχείρησης που αποκάλεσε «Οικονομική Οργή».

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, οι κυβερνήσεις παγκοσμίως καλούνται να διασφαλίσουν ότι επιχειρήσεις εντός της δικαιοδοσίας τους δεν θα εξυπηρετούν ιρανικά αεροσκάφη. Αυτό περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως ο ανεφοδιασμός καυσίμων, η τροφοδοσία, τα τέλη προσγείωσης και η τεχνική συντήρηση.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης στρατηγικής, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών θα ασκήσει «μέγιστη πίεση» στο Ιράν, προειδοποιώντας ότι δεν θα διστάσει να στραφεί και κατά τρίτων χωρών ή εταιρειών που διευκολύνουν ή συνεργάζονται με ιρανικές οντότητες.

Ήδη, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επεκτείνει τις μονομερείς κυρώσεις τους, συμπεριλαμβάνοντας ένα διυλιστήριο πετρελαίου στην Κίνα, καθώς και 19 ναυτιλιακές εταιρείες που διαθέτουν δεξαμενόπλοια, τα οποία σύμφωνα με την Ουάσινγκτον μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο.

Οι καυγάδες μπορεί τελικά να σώσουν τη σχέση σας – Αρκεί να ακολουθήσετε αυτό το μυστικό που δείχνει έρευνα

«Στην Ουρολογία τίποτα δεν είναι ταμπού»- Εκστρατεία που σπάει τη σιωπή για την ουρολογική υγεία

ΕΒΕΘ: Επιστολή για την καθυστέρηση σύνδεσης του Λιμένα Θεσσαλονίκης με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ – Τι αναφέρει

STOXX: Αναβαθμίζεται η Ελλάδα σε Ανεπτυγμένη Αγορά

Ακόμη και μικρές ποσότητες αλκοόλ μπορεί να βλάψουν τον εγκέφαλο – Τι έδειξε νέα μελέτη

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
06:05 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Αραγτσί: Το Ιράν χαιρετίζει τη στήριξη της Ρωσίας στη διπλωματική προσπάθεια αποκλιμάκωσης

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη χαιρετίζει τη στήριξη της...
04:15 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ινδονησία με τουλάχιστον 5 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες από σύγκρουση τρένων – Δείτε βίντεο

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ινδονησία από σύγκρουση δυο σιδηροδρομικών συρμών στοίχισε τη ζωή...
03:10 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Ιράν στον ΟΗΕ: Η σταθερότητα στον Κόλπο περνά από «αξιόπιστες εγγυήσεις» για την ασφάλεια μας

Η αποκατάσταση της ασφάλειας και της σταθερότητας στον Κόλπο προϋποθέτει «αξιόπιστες εγγυήσεις...
02:16 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για «πειρατεία και ένοπλη ληστεία στην ανοιχτή θάλασσα»

Σε «πειρατεία» και «ένοπλη ληστεία» αναφέρεται το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, αντιδρώντας σ...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς