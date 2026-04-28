Τραμπ και Μελάνια υποδέχτηκαν το βρετανικό βασιλικό ζεύγος στον Λευκό Οίκο για απογευματινό τσάι – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ, υποδέχτηκαν στον Λευκό Οίκο το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας, τον Κάρολο και την Καμίλα, κατά την πρώτη ημέρα της τετραήμερης επίσημης επίσκεψής του στις ΗΠΑ.

Οι Τραμπ υποδέχτηκαν τον Κάρολο και την Καμίλα στο νότιο περιστύλιο της προεδρικής κατοικίας. Πρόκειται για την πρώτη φορά που ένας Βρετανός μονάρχης εν ενεργεία επισκέπτεται τον Λευκό Οίκο από την εποχή της Βασίλισσας Ελισάβετ το 2007, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τζορτζ Μπους του νεότερου.

Στη συνέχεια, τα δύο ζευγάρια πήραν τσάι στο Πράσινο Δωμάτιο ενώ αργότερα προγραμματιζόταν μια σύντομη ξενάγηση στους κήπους του Λευκού Οίκου, όπου θα έβλεπαν τις κυψέλες που πρόσφατα τοποθετήθηκαν εκεί, καθώς ο βασιλιάς Κάρολος είναι ένθερμος υποστηρικτής της μελισσοκομίας.

Το πρόγραμμα για σήμερα, Δευτέρα, περιλαμβάνει ένα πάρτι στον κήπο της προεδρικής κατοικίας. Ο Βρετανός πρέσβης στις ΗΠΑ, Κρίστιαν Τέρνερ, φιλοξενεί τον Κάρολο και την Καμίλα μαζί με περίπου 600 καλεσμένους που αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα της αμερικανικής κοινωνίας και γιορτάζουν τους δεσμούς μεταξύ ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται άτομα από την πολιτική, την επιστήμη και τη βιωσιμότητα, μέχρι φιλανθρωπικά ιδρύματα που εργάζονται για τον τερματισμό της ενδοοικογενειακής βίας, κοινοτικές οργανώσεις καθώς και δημιουργικές βιομηχανίες από όλες τις ΗΠΑ.

Οι επισκέπτες θα απολαύσουν μια ποικιλία βρετανικών εδεσμάτων, όπως σάντουιτς με καπνιστό σολομό Σκωτίας, λεμόνι και μαύρο πιπέρι, σάντουιτς με ψητό βρετανικό βοδινό κρέας, σάντουιτς με αγγούρι και άνηθο, τάρτες με ντομάτα, βασιλικό, αγγούρι και ελιά, παραδοσιακό κέικ φρούτων κ.α.

Αύριο, ο βασιλιάς Κάρολος και ο Τραμπ αναμένεται να συμμετάσχουν από αύριο Τρίτη σε σειρά επίσημων εκδηλώσεων, μεταξύ των οποίων μια στρατιωτική παρέλαση στον Λευκό Οίκο. Ο Κάρολος θα εκφωνήσει ομιλία στο Κογκρέσο ενώ θα παρακαθίσει με τον Αμερικανό πρόεδρο σε επίσημο δείπνο.

Ευκαιρία να μιλήσει στον αμερικανικό λαό, όχι μόνο στον Τραμπ, αναφέρει πρώην διπλωμάτης

Η επίσημη επίσκεψη του Βασιλιά Καρόλου στις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι μια ευκαιρία για αυτόν να μιλήσει στους Αμερικανούς και σε ολόκληρη την κυβέρνηση των ΗΠΑ — όχι μόνο στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ο Φίλιπ Ρίκερ, πρώην Επιτετραμμένος της Πρεσβείας των ΗΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Βασιλιάς θα απευθύνει αύριο ομιλία σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου, όπου θα παραστούν και δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Θα υπάρξει μεγαλοπρέπεια και περίσταση κατά τη διάρκεια της τετραήμερης επίσκεψής του, αλλά ο Βασιλιάς Κάρολος γνωρίζει ότι αυτή η ομιλία είναι μια ευκαιρία, δήλωσε ο Ρίκερ.

«Νομίζω ότι ο Βασιλιάς είναι εδώ για να μιλήσει στον αμερικανικό λαό», είπε.

