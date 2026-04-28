Μάρκο Ρούμπιο: «Oικονομικό πυρηνικό όπλο» ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Μάρκο Ρούμπιο

Ο  Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, θαλάσσιας αρτηρίας στρατηγικής σημασίας για τις εξαγωγές υδρογονανθράκων από τις μοναρχίες του Κόλπου στον υπόλοιπο κόσμο, «οικονομικό πυρηνικό όπλο», λέγοντας πως το Ιράν έχει σκοπό να επιβάλει τη δική του «κυριαρχία» στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News χθες Δευτέρα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, υποστήριξε ότι ο αποκλεισμός της θαλάσσιας οδού αυτής δείχνει γιατί το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο.

«Τα Στενά είναι βασικά το ισοδύναμο οικονομικού πυρηνικού όπλου που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν εναντίον του κόσμου, και καυχιούνται γι’ αυτό», είπε.

Αν το Ιράν αποκτούσε πυρηνικά όπλα, επέμεινε, θα «κρατούσε όλη την περιφέρεια όμηρο».

Η Τεχεράνη διαψεύδει για δεκαετίες πως είναι επιδίωξή της η απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου.

Ο κ. Ρούμπιο απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση για το πώς θα αντιδράσει ο Ντόναλντ Τραμπ αν η Τεχεράνη συνεχίσει να αρνείται να διαπραγματευτεί για όσα απαιτεί η Ουάσινγκτον, ιδίως για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας.

Από την έναρξη του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον του πριν από δυο μήνες, το Ιράν έχει de facto κλείσει τα Στενά, από όπου περνά υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που εξάγουν βασίλεια του Κόλπου στον υπόλοιπο κόσμο, πυροδοτώντας ραγδαία άνοδο των τιμών της ενέργειας. Οι ΗΠΑ επέβαλαν επίσης αποκλεισμό στα λιμάνια του Ιράν, για να μηδενίσουν τα έσοδα από τις ιρανικές εξαγωγές αργού.

Συνεχίζει να εφαρμόζεται κατάπαυση του πυρός που κηρύχθηκε έπειτα από 40 ημέρες εχθροπραξιών, όμως οι συνομιλίες ανάμεσα στα δυο κράτη, ορκισμένους εχθρούς, μοιάζουν να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, dpa

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

περισσότερα
