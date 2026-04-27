Πούτιν: «Η Ρωσία θα κάνει τα πάντα για να φέρει την ειρήνη» – Η συνάντηση με τον ΥΠΕΞ του Ιράν και το «μήνυμα» από τον ανώτατο ηγέτη

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Ο Αμπάς Αραγτσί και ο Βλαντίμιρ Πούτιν, Φωτογραφία: Reuters
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, στην Αγία Πετρούπολη, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο RIA.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Βιβλιοθήκη Προεδρίας Μπόρις Γέλτσιν, με τις δύο πλευρές να υπογραμμίζουν τη σημασία της συνεργασίας τους σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων, αναφέρει το Sky News.

«Ελπίζουμε να έρθει η ειρήνη»

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πούτιν εξέφρασε την ελπίδα ότι «η ειρήνη θα έρθει», σημειώνοντας παράλληλα ότι ο ιρανικός λαός θα καταφέρει να «διαχειριστεί αυτή τη δύσκολη περίοδο» του πολέμου.

Ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε επίσης, πως η Ρωσία «θα κάνει τα πάντα για να φέρει την ειρήνη στη Μέση Ανατολή το συντομότερο δυνατό».

Ενίσχυση σχέσεων και μήνυμα αντοχής

Από την πλευρά του, ο Αραγτσί τόνισε ότι οι σχέσεις μεταξύ Τεχεράνης και Μόσχας είναι στενές και αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω.

Παράλληλα, δήλωσε ότι το Ιράν θα συνεχίσει να αντιστέκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα έχει αποδείξει πως «μπορεί να αντέξει και να επιβιώσει» από την παρούσα περίοδο.

«Μήνυμα» από τον ανώτατο ηγέτη

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του πρακτορείου RIA ότι ο Πούτιν «έλαβε μήνυμα» από τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Ο ίδιος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την ανάληψη των καθηκόντων του, ενώ δημοσιεύματα των New York Times αναφέρουν ότι φέρεται να είναι σοβαρά τραυματισμένος και να βρίσκεται σε κρυψώνα, επικοινωνώντας μόνο μέσω γραπτών μηνυμάτων που μεταφέρονται από έμπιστους αγγελιοφόρους.

