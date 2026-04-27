Axios: Νέα πρόταση του Ιράν στις ΗΠΑ – Πρώτα η άρση του αποκλεισμού και το άνοιγμα του Ορμούζ, μετά οι συνομιλίες για τα πυρηνικά

Μια νέα πρόταση προς τις ΗΠΑ κατέθεσε το Ιράν, με στόχο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό του πολέμου, προτείνοντας όμως τη μεταφορά των πυρηνικών διαπραγματεύσεων σε μεταγενέστερο στάδιο.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και πηγές με γνώση του θέματος που επικαλείται ο ιστότοπος Axios, η κίνηση αυτή της ιρανικής ηγεσίας επιχειρεί να παρακάμψει το αδιέξοδο στις συνομιλίες, καθώς εντός της Τεχεράνης επικρατεί διχογνωμία σχετικά με τις πυρηνικές παραχωρήσεις που πρέπει να γίνουν.

Το δίλημμα του Λευκού Οίκου και η πίεση του αποκλεισμού

Η αποδοχή μιας τέτοιας πρότασης θα σήμαινε την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, γεγονός που θα αφαιρούσε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το σημαντικότερο μέσο πίεσης που διαθέτει για την επίτευξη των δύο βασικών του στόχων:

Την απομάκρυνση του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν

Τη δέσμευση για αναστολή του προγράμματος εμπλουτισμού

Ο Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Fox News την Κυριακή, διεμήνυσε πως επιθυμεί τη συνέχιση του αποκλεισμού που «στραγγαλίζει» τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, ελπίζοντας ότι η Τεχεράνη θα υποκύψει τις επόμενες εβδομάδες.

Ο ίδιος περιέγραψε με γλαφυρό τρόπο την πίεση που δέχονται οι υποδομές του Ιράν: «Όταν έχεις τεράστιες ποσότητες πετρελαίου να ρέουν μέσα στο σύστημά σου… εάν για οποιονδήποτε λόγο αυτή η γραμμή κλείσει επειδή δεν μπορείς να το βάλεις σε εμπορευματοκιβώτια ή πλοία… αυτό που συμβαίνει είναι ότι η γραμμή εκρήγνυται από μέσα. … Λένε ότι έχουν μόνο περίπου τρεις ημέρες πριν συμβεί αυτό».

Διπλωματικό αδιέξοδο

Η κρίση βάθυνε το Σαββατοκύριακο μετά την επίσκεψη του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στο Πακιστάν, η οποία έληξε χωρίς πρόοδο.

Παρόλο που ο Λευκός Οίκος είχε προαναγγείλει συνάντηση των ειδικών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ με τον Αραγτσί στο Ισλαμαμπάντ, η απροθυμία των Ιρανών οδήγησε τον Τραμπ στην ακύρωση του ταξιδιού.

«Δεν βλέπω κανένα νόημα να τους στείλω σε μια πτήση 18 ωρών στην παρούσα κατάσταση. Είναι πολύ μεγάλη. Μπορούμε να το κάνουμε εξίσου καλά τηλεφωνικά. Οι Ιρανοί μπορούν να μας τηλεφωνήσουν αν θέλουν. Δεν πρόκειται να ταξιδέψουμε απλώς για να καθόμαστε εκεί», δήλωσε ο Τραμπ στο Axios.

Οι λεπτομέρειες της ιρανικής πρότασης

Ο Αραγτσί, αφού είχε επαφές στο Μουσκάτ του Ομάν και επέστρεψε στο Ισλαμαμπάντ για δεύτερο γύρο συνομιλιών, έφτασε σήμερα στη Μόσχα για να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Κατά τις επαφές του με μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο, την Τουρκία και το Κατάρ, ο Ιρανός ΥΠΕΞ παραδέχθηκε πως δεν υπάρχει ομοφωνία στην Τεχεράνη για τις απαιτήσεις των ΗΠΑ (αναστολή εμπλουτισμού για τουλάχιστον μία δεκαετία και απομάκρυνση του ουρανίου).

Η νέα πρόταση που διαβιβάστηκε μέσω του Πακιστάν προβλέπει:

Προτεραιότητα στην επίλυση της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού

Επέκταση της εκεχειρίας για μεγάλο χρονικό διάστημα ή μόνιμο τερματισμό του πολέμου

Μεταφορά των πυρηνικών διαπραγματεύσεων σε δεύτερο χρόνο, αφού ανοίξουν τα Στενά

Η αντίδραση της Ουάσινγκτον

Ο Τραμπ αναμένεται να συγκαλέσει σήμερα συνάντηση στο «Αίθουσα Επιχειρήσεων» με την ομάδα εθνικής ασφάλειας για να συζητήσει τα επόμενα βήματα.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ολίβια Γουέιλς, σχολίασε στο Axios: «Πρόκειται για ευαίσθητες διπλωματικές συζητήσεις και οι ΗΠΑ δεν θα διαπραγματευτούν μέσω του Τύπου. Όπως έχει πει ο πρόεδρος, οι ΗΠΑ κρατούν τα χαρτιά και θα κάνουν μόνο μια συμφωνία που θέτει τον αμερικανικό λαό πρώτο, μην επιτρέποντας ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».