YFSF: Νικητής στο δεύτερο επεισόδιο ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας ως Axl Rose

Νικητής του Your Face Sounds Familiar (YFSF) αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας που μεταμορφώθηκε στον Axl Rose.
Στην τελευταία θέση του πίνακα βρέθηκε η Δωροθέα Μερκούρη.
«Ο Σάκης ήταν σούπερ, η κριτική επιτροπή ήταν σούπερ, το κοινό ήταν σούπερ. Το απόλαυσα, γούσταρα, ευχαριστώ πολύ» είπε ο νικητής του δεύτερου επεισοδίου.
Δείτε το act που του χάρισε την κορυφή στην βαθμολογία
Η βαθμολογία
Οι μεταμορφώσεις της βραδιάς
- Αλέξανδρος Μπουρδούμης – Θοδωρής Φέρρης
- Μέμος Μπεγνής – ΑΡΟΝ
- Biased Beast – Άννα Βίσση
- Παναγιώτης Ραφαηλίδης – Γιάννης Πάριος
- Κωνσταντίνος Μαγκλάρας – AXL ROSE (Guns N’ Roses)
- Αφροδίτη Χατζημηνά – Dua Lipa
- Μαριάντα Πιερίδη – Κατερίνα Στανίση
- Μαριλού Κατσαφάδου – Raye
- Ίντρα Κέιν – Δήμητρα Γαλάνη
- Δωροθέα Μερκούρη – Μαίρη Χρονοπούλου