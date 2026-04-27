YFSF: Νικητής στο δεύτερο επεισόδιο ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας ως Axl Rose

Enikos Newsroom

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Μαγκλάρας

Νικητής του Your Face Sounds Familiar (YFSF) αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας που μεταμορφώθηκε στον Axl Rose.

Στην τελευταία θέση του πίνακα βρέθηκε η Δωροθέα Μερκούρη.

«Ο Σάκης ήταν σούπερ, η κριτική επιτροπή ήταν σούπερ, το κοινό ήταν σούπερ. Το απόλαυσα, γούσταρα, ευχαριστώ πολύ» είπε ο νικητής του δεύτερου επεισοδίου.

Δείτε το act που του χάρισε την κορυφή στην βαθμολογία

Η βαθμολογία

 

Οι μεταμορφώσεις της βραδιάς

  • Αλέξανδρος Μπουρδούμης – Θοδωρής Φέρρης
  • Μέμος Μπεγνής – ΑΡΟΝ
  • Biased Beast – Άννα Βίσση
  • Παναγιώτης Ραφαηλίδης – Γιάννης Πάριος
  • Κωνσταντίνος Μαγκλάρας – AXL ROSE (Guns N’ Roses)
  • Αφροδίτη Χατζημηνά – Dua Lipa
  • Μαριάντα Πιερίδη – Κατερίνα Στανίση
  • Μαριλού Κατσαφάδου – Raye
  • Ίντρα Κέιν – Δήμητρα Γαλάνη
  • Δωροθέα Μερκούρη – Μαίρη Χρονοπούλου

