Κάλουμ Τέρνερ: «Διασκεδαστικές» οι φήμες που τον θέλουν επόμενο Τζέιμς Μποντ – Τον «ψηφίζει» ο Τζορτζ Κλούνεϊ

Ο ηθοποιός Κάλουμ Τέρνερ σχολίασε τις φήμες που τον θέλουν ως τον επόμενο Τζέιμς Μποντ, χαρακτηρίζοντας τις εικασίες «διασκεδαστικές», ενώ το όνομά του φιγουράρει στη λίστα των πιθανών αντικαταστατών του Ντάνιελ Κρεγκ. Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ο οποίος σκηνοθέτησε τον Τέρνερ στην ταινία «The Boys In The Boat», εξέφρασε την ελπίδα του να αναλάβει ο Τέρνερ τον ρόλο, περιγράφοντάς τον ως τον «τέλειο τύπο» για τον πράκτορα 007.

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Κάλουμ Τέρνερ
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ηθοποιός Κάλουμ Τέρνερ σχολίασε τις φήμες που τον θέλουν επόμενο Τζέιμς Μποντ, λέγοντας ότι βρίσκει «διασκεδαστικές» τις εικασίες.
  • Ο σταρ του Χόλιγουντ Τζορτζ Κλούνεϊ παρενέβη, δηλώνοντας: «Ελπίζω ο Κάλουμ να γίνει ο επόμενος Μποντ. Νομίζω ότι θα ήταν ένας σπουδαίος Μποντ. Είναι ψηλός, όμορφος, γοητευτικός και Βρετανός».
  • Το όνομα του Βρετανού ηθοποιού φιγουράρει το τελευταίο διάστημα στη λίστα των πιθανών αντικαταστατών του Ντάνιελ Κρεγκ για τον ρόλο του θρυλικού πράκτορα 007.

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Τις φήμες που τον θέλουν να είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ σχολίασε ο ηθοποιός Κάλουμ Τέρνερ, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι βρίσκει «διασκεδαστικές» τις σχετικές εικασίες.

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Το όνομα του Βρετανού φιγουράρει το τελευταίο διάστημα στη λίστα των πιθανών αντικαταστατών του Ντάνιελ Κρεγκ για τον ρόλο του θρυλικού πράκτορα 007.

Πολλοί από τους αστέρες που κατονομάζονται στις προβλέψεις παραμένουν σιωπηλοί όσον αφορά την πιθανότητα να αναλάβουν τον ρόλο.

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Ο Κάλουμ Τέρνερ απέφυγε τις ερωτήσεις, λέγοντας στο THR: «Ξέρω τόσα όσα ξέρετε και εσείς – πραγματικά, ξέρω τόσα όσα ξέρετε κι εσείς».

Όταν ρωτήθηκε αν ενδιαφερόταν να αναλάβει τον ρόλο σε περίπτωση που δεχθεί πρόταση, «γέλασε και κοίταξε τα αθλητικά του παπούτσια», σύμφωνα με το δημοσίευμα.

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«Δεν πρόκειται να σχολιάσω αυτό» είπε, αλλά πρόσθεσε: «Θα σας πω τι είναι τόσο αστείο με τον Μποντ: Ακόμα και οι καλύτεροί σου φίλοι σε ρωτούν, σου στέλνουν μηνύματα άτομα με τα οποία δεν έχεις μιλήσει εδώ και 10 χρόνια – και εσύ δεν ξέρεις τίποτα!».

«Είναι τόσο περίεργο να συμβαίνει κάτι και να μην συμβαίνει απολύτως τίποτα. Πραγματικά δεν ξέρω τίποτα. Απλώς το βρίσκω αρκετά διασκεδαστικό» σημείωσε.

Στο άρθρο για τον ηθοποιό, ο σταρ του Χόλιγουντ Τζορτζ Κλούνεϊ -ο οποίος σκηνοθέτησε τη δραματική ταινία του 2023 «The Boys In The Boat», στην οποία πρωταγωνίστησε ο Τέρνερ- παρενέβη επίσης λέγοντας: «Ελπίζω ο Κάλουμ να γίνει ο επόμενος Μποντ. Νομίζω ότι θα ήταν ένας σπουδαίος Μποντ. Είναι ψηλός, όμορφος, γοητευτικός και Βρετανός, οπότε είναι ο τέλειος τύπος για να το κάνει».


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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