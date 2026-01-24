Ο Τζέιμς Μποντ «ζει» στη Θεσσαλονίκη: Η εντυπωσιακή συλλογή του λάτρη του «007» – Φτιάχνει ρέπλικες που έχουν φτάσει μέχρι την άλλη άκρη της γης

Ο Τζέιμς Μποντ σε πολλές παραλλαγές: το καμάκι υποβρύχιου ψαρέματος από το Thunderball, η θρυλική Aston Martin- το αυτοκίνητο του υπερκατάσκοπου που είναι εφοδιασμένο με πολλά gadgets- το ελικόπτερο «Little Nellie» που εμφανίστηκε στην ταινία You Only Live Twice και αρκετοί κακοί όπως ο Σαγονιάς, όλα βρίσκονται στο Ρεντζίκι Θεσσαλονίκης.

Για την ακρίβεια, αποτελούν κομμάτια της συλλογής ενός φανατικού συλλέκτη παιχνιδιών και επιτραπέζιων του Τζέιμς Μποντ, που διαθέτει αντικείμενα από το 1965 μέχρι σήμερα. Φτιάχνει, επίσης, ρέπλικες που έχουν φτάσει μέχρι και στην άλλη άκρη της γης, στα χέρια διάσημων συλλεκτών, ενώ στόχος και όνειρό του είναι να πραγματοποιήσει την πρώτη έκθεση Τζέιμς Μποντ στη Θεσσαλονίκη.

Μπαίνοντας κάποιος στο σπίτι του Χρήστου Παρασίδη, δημοτικού υπαλλήλου στον δήμο Θεσσαλονίκης, καταλαβαίνει αμέσως την αγάπη και το πάθος του για τον πράκτορα 007, την επιτομή του κομψού και τζέντλεμαν κατασκόπου. Μια μεγάλη βιβλιοθήκη -και όχι μόνο- είναι γεμάτη με αντικείμενα, που είναι αποκλειστικά ταυτισμένα με τον Τζέιμς Μποντ.

«Τα πιο παλιά που έχω στη συλλογή μου είναι από το 1964-‘65, επιτραπέζια και παιχνίδια. Το “χρυσό μου δισκοπότηρο” είναι το παιχνίδι με το καμάκι, που το βρήκα στην Αυστρία και το απέκτησα μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις, και ένα ακόμη επιτραπέζιο που σήμερα το έχω σε κορνίζα και το κοιτάω μέσα από το τζάμι, ώστε να είναι απολύτως προστατευμένο –το βρήκα στη Γαλλία. Ανοίγει το χαρτόνι και έχεις πιόνια-φιγούρες: μικρούς δύτες με μαύρες στολές, τους κακούς, τους καλούς με πορτοκαλί και τον Τζέιμς Μποντ με τη δική του στολή underwater battle, πορτοκαλί και άσπρο μαγιό από κάτω. Είναι όλες οι λεπτομέρειες και είναι υπέροχο», σημειώνει ο συλλέκτης, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Από ποτήρια, διακοσμητικά, ρολόγια, κουτιά με λαστιχάκια, μέχρι και τα άλλα αυτοκίνητα του δημοφιλούς πράκτορα, όλα βρίσκονται στα ράφια· εκεί όπου μπορεί να δει κανείς τα πάντα με Τζέιμς Μποντ, όπως τη Vanquish που χρησιμοποιήθηκε αργότερα στο Tomorrow Never Dies, αλλά και πολλές φιγούρες με τους …κακούς, όπως τον Oddjob, αλλά και ένα διαστημόπλοιο.

Τη συλλογή του Χρήστου Παρασίδη συμπληρώνουν δεκάδες βιβλία, περιοδικά, αλλά και κάδρα, που έχει ο ίδιος ζωγραφίσει, όπως και μπλούζες και ρέπλικες μασκών που κατασκευάζει με πρόσωπα πρωταγωνιστών των ταινιών. Μάλιστα, κάποιες από αυτές έφτασαν μέχρι και την άλλη άκρη της γης.

«Μία από αυτές τις μάσκες μου, την απέκτησε ένας από τους πιο γνωστούς συλλέκτες Τζέιμς Μποντ στον κόσμο, στην Αμερική. Έχει ένα ολόκληρο σπίτι γεμάτο. Την πήρε, μου έστειλε μάλιστα και φωτογραφία που την έβαλε στο σαλόνι. Οι ρέπλικές μου είναι όλες φτιαγμένες με χαρτοπολτό και φυσικά με πολλές ώρες δουλειάς, αλλά και με αγάπη, πολύ πάθος. Ευτυχώς, ο κόπος μου έχει ανταμειφθεί, καθώς έχουν υψηλότατη βαθμολογία μεταξύ των αγοραστών στις σελίδες που ασχολούνται με το συγκεκριμένο είδος», λέει ο κ. Παρασίδης, καθώς μας δείχνει μια μεγάλη συλλογή από γραβάτες -φυσικά με σκηνές από τις ταινίες του Τζειμς Μποντ- κάποιες από τις οποίες έχει ζωγραφίσει ο ίδιος.

Η αγάπη του συλλέκτη ξεκίνησε το 1981 και όπως θυμάται, η μοναδική ταινία που τον πήγε ο πατέρας του να δει ήταν Τζέιμς Μποντ. Οι περιπέτειες του κατασκόπου στη μεγάλη οθόνη τον συνεπήραν και βγαίνοντας από την κινηματογραφική αίθουσα, ξεκίνησε η διαδρομή της συλλογής.

«Από τότε ξεκίνησε όλο αυτό και μου μπήκε το μικρόβιο. Άρχισα να μαζεύω ταινίες, κασέτες, μετά DVD και μετά πράγματα σχετικά μικρά και μεγάλα. Πούλησα κάτι, πήρα κάτι άλλο, όπως κάνουν οι συλλέκτες, και σήμερα νιώθω περήφανος για τη συλλογή μου, καθώς έχω και δύο ελληνικά επιτραπέζια του ’65 και ένα ελληνικό παιχνίδι, προσφορά μιας εταιρείας τότε — την “Επιχείρηση Αστραπή”. Όλο και κάτι παίρνω, όλο και ψάχνω, και πάντα θέλω κι άλλο», σημειώνει.

Σημαντικό απόκτημα είναι και αυτό που βλέπει κάποιος, βγαίνοντας κάποιος στο μπαλκόνι του. Είναι ένα τεράστιο «007» στα χρώματα της ελληνικής σημαίας, καθώς έχει στην κατοχή του το μοναδικό στην Ελλάδα λογότυπο επτά μέτρα επί δύο μέτρα ύψος), που ήταν στην πρεμιέρα του No Time to Die. Παρόμοιο, με τα χρώματα της δικής τους σημαίας, είχαν όλες οι χώρες στην πρεμιέρα της ταινίας. Η εταιρεία διανομής τού το έδωσε, καθώς είχε κάνει προώθηση της ταινίας στη σελίδα του. Μια σελίδα με τι άλλο περιεχόμενο από τον Αγγλο κατάσκοπο, την οποία έχει δημιουργήσει με φίλο του από την Κρήτη. Πρόκειται για τη σελίδα «James Bond Fans 007 Greek Fans», με μέλη από όλον τον κόσμο, όπου αναρτώνται όλα τα νέα, σχόλια, πληροφορίες για τις ταινίες, φωτογραφίες και αυτόγραφα.

Ο Θεσσαλονικιός συλλέκτης του 007 έχει, όπως λέει, ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες και έχει κάνει τις πρώτες κρούσεις ώστε να διοργανωθεί στη Θεσσαλονίκη η πρώτη έκθεση με θέμα τον Τζέιμς Μποντ και βέβαια ιδανικά να γυρίζονταν έστω και μία μικρή σκηνή στην πόλη και να έκανε οποιονδήποτε ρόλο –ακόμη και τον κομπάρσο, για ένα πέρασμα έστω και ελάχιστα κλάσματα του δευτερολέπτου… Αρκεί να συναντηθεί στην οθόνη -και όχι μόνο- με τον αγαπημένο του ήρωα.

