Παράξενο μέταλλο από άλλον πλανήτη εντοπίστηκε σε κρυμμένο αρχαίο θησαυρό 3.000 ετών

Σύνοψη από το

  • Δύο αντικείμενα από τον Θησαυρό της Βιγιένα, ένα βραχιόλι και ένα ημισφαίριο, δεν είναι φτιαγμένα από γήινο σίδηρο, αλλά από σίδηρο μετεωριτών που έπεσαν από τον ουρανό, όπως ανακάλυψαν ερευνητές.
  • Η ανακάλυψη αυτή υποδηλώνει ότι οι τεχνικές μεταλλουργίας στην Ιβηρική πριν από περισσότερα από 3.000 χρόνια ήταν πολύ πιο προηγμένες από ό,τι πιστεύαμε, καθώς προηγούνται της Εποχής του Σιδήρου.
  • Με φασματομετρία μάζας, οι ερευνητές διαπίστωσαν υψηλή περιεκτικότητα σε νικέλιο, χαρακτηριστικό του μετεωριτικού σιδήρου, αν και τα αποτελέσματα δεν είναι οριστικά λόγω διάβρωσης.
Μαρίνα Σίσκου

Επιστήμη & τεχνολογία

Ο Θησαυρός της Villena. Φωτογραφία: Δημοτικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Villena
Μέσα σε έναν θησαυρό από αστραφτερά χρυσά κειμήλια της Εποχής του Χαλκού, δύο διαβρωμένα αντικείμενα ίσως είναι τελικά τα πιο πολύτιμα από όλα. Ένα θαμπό βραχιόλι και ένα σκουριασμένο κοίλο ημισφαίριο διακοσμημένο με χρυσό, δεν σφυρηλατήθηκαν από μέταλλο που εξορύχθηκε από τη γη, αλλά —όπως ανακάλυψαν οι ερευνητές— από σίδηρο μετεωριτών που έπεσαν από τον ουρανό.

Συγκλονιστική αρχαιολογική ανακάλυψη στην καρδιά της Ρώμης: Στο φως μνημειώδεις δεξαμενές, τάφοι και ένα λατρευτικό κτίριο που ήταν αφιερωμένο στον Ηρακλή

Η ανακάλυψη, με επικεφαλής τον συνταξιούχο πλέον επικεφαλής συντήρησης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου της Ισπανίας, Σαλβαδόρ Ροβίρα-Λιορένς, αποκαλύφθηκε σε μια μελέτη το 2024 και υποδηλώνει ότι η τεχνολογία και οι τεχνικές μεταλλουργίας στην Ιβηρική πριν από περισσότερα από 3.000 χρόνια ήταν πολύ πιο προηγμένες από ό,τι πιστεύαμε.

Ο Θησαυρός της Βιγιένα (Villena), όπως είναι γνωστή η κρύπτη των 66 κυρίως χρυσών αντικειμένων, ανακαλύφθηκε πριν από περισσότερα από 60 χρόνια, το 1963, σε αυτό που σήμερα είναι το Αλικάντε της Ισπανίας. Έκτοτε, θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα δείγματα χρυσοχοΐας της Εποχής του Χαλκού στην Ιβηρική Χερσόνησο και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Αρχαιολογικό μυστήριο σε ιστορικό πανεπιστήμιο: Κάτω από το άλσος μπορεί να κρύβεται ένας άγνωστος τύμβος – Τα ξεχασμένα ημερολόγια που αποκάλυψαν κάτι απρόσμενο

Ο προσδιορισμός της ηλικίας της συλλογής υπήρξε κάπως δύσκολος, εξαιτίας δύο αντικειμένων: Ενός μικρού, κοίλου ημισφαιρίου, που θεωρείται τμήμα σκήπτρου ή λαβής σπαθιού, και ενός μοναδικού βραχιολιού που μοιάζει με περιλαίμιο. Και τα δύο έχουν αυτό που οι αρχαιολόγοι περιέγραψαν ως “σιδηρούχο” εμφάνιση – δηλαδή, φαίνεται να είναι κατασκευασμένα από σίδηρο.

Το ημισφαίριο από σίδηρο και χρυσό, το οποίο έχει μέγιστη διάμετρο 4,5 εκατοστά. Φωτογραφία: Μουσείο της Βιγιένα
Στην Ιβηρική Χερσόνησο, η Εποχή του Σιδήρου –κατά την οποία ο επεξεργασμένος γήινος σίδηρος άρχισε να αντικαθιστά τον χαλκό– δεν ξεκίνησε παρά γύρω στο 850 π.Χ.  Το πρόβλημα είναι ότι τα χρυσά αντικείμενα έχουν χρονολογηθεί μεταξύ 1500 και 1200 π.Χ. Επομένως, ο προσδιορισμός της θέσης των αντικειμένων με τη σιδηρούχο εμφάνιση στο πλαίσιο του Θησαυρού της Βιγιένα αποτελεί κατά κάποιο τρόπο γρίφο.

Ανακαλύφθηκε οίκος ευγηρίας 1.600 ετών σε αρχαία ελληνική πόλη – Το εντυπωσιακό ψηφιδωτό που ενθουσίασε τους αρχαιολόγους

Όμως το σιδηρομετάλλευμα από τον φλοιό της Γης δεν είναι η μόνη πηγή ελατού σιδήρου.  Υπάρχει ένας αριθμός σιδερένιων αντικειμένων ανά τον κόσμο, προγενέστερων της Εποχής του Σιδήρου, τα οποία σφυρηλατήθηκαν από υλικό μετεωριτών.

Ίσως το πιο διάσημο είναι το εγχειρίδιο από μετεωριτικό σίδηρο του Φαραώ Τουταγχαμών, αλλά υπάρχουν και άλλα όπλα της Εποχής του Χαλκού κατασκευασμένα από αυτό το υλικό, τα οποία ήταν ιδιαίτερα πολύτιμα. Υπάρχει ένας τρόπος να διακρίνουμε τη διαφορά:

Ο σίδηρος από μετεωρίτες έχει πολύ υψηλότερη περιεκτικότητα σε νικέλιο σε σχέση με τον σίδηρο που εξορύσσεται από το έδαφος της Γης.

 

Τοποθεσία του Θησαυρού της Βιγιένα (Αλικάντε) στην Ιβηρική Χερσόνησο. Φωτογραφία: Rovira-Llorens et al., Trabajos de Prehistoria, 2024
Έτσι, οι ερευνητές έλαβαν άδεια από το Δημοτικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Βιγιένα, το οποίο στεγάζει τη συλλογή, ώστε να εξετάσουν προσεκτικά τα δύο αντικείμενα και να προσδιορίσουν ακριβώς πόσο νικέλιο περιείχαν.  Πήραν προσεκτικά δείγματα και από τα δύο αντικείμενα και υπέβαλαν το υλικό σε φασματομετρία μάζας για να προσδιορίσουν τη σύστασή τους.

Παρά τον υψηλό βαθμό διάβρωσης, ο οποίος μεταβάλλει τη στοιχειακή σύνθεση του αντικειμένου, τα αποτελέσματα υποδηλώνουν σαφώς ότι τόσο το ημισφαίριο όσο και το βραχιόλι κατασκευάστηκαν από μετεωριτικό σίδηρο.

 

Το σιδερένιο βραχιόλι, το οποίο έχει διάμετρο 8,5 εκατοστά. Φωτογραφία: Μουσείο της Βιγιένα
Αυτό λύνει με κομψό τρόπο το δίλημμα σχετικά με το πώς τα δύο αντικείμενα εναρμονίζονται με την υπόλοιπη συλλογή: Κατασκευάστηκαν περίπου την ίδια περίοδο, η οποία χρονολογείται γύρω στο 1400 έως 1200 π.Χ.

“Τα διαθέσιμα δεδομένα υποδηλώνουν ότι το κάλυμμα και το βραχιόλι από τον Θησαυρό της Βιγιένα αποτελούν επί του παρόντος τα δύο πρώτα αντικείμενα στην Ιβηρική Χερσόνησο που μπορούν να αποδοθούν σε μετεωριτικό σίδηρο”, εξηγούν οι ερευνητές στη μελέτη τους, “γεγονός που είναι συμβατό με τη χρονολόγηση της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, πριν από την έναρξη της ευρείας παραγωγής γήινου σιδήρου”.

Επί του παρόντος, επειδή τα αντικείμενα είναι πολύ έντονα διαβρωμένα, τα αποτελέσματα δεν είναι οριστικά.

Ωστόσο, η ομάδα προτείνει ότι υπάρχουν πιο πρόσφατες, μη επεμβατικές τεχνικές που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στα αντικείμενα για τη λήψη ενός πιο λεπτομερούς συνόλου δεδομένων, τα οποία θα βοηθούσαν στην οριστική επιβεβαίωση των ευρημάτων.

 

σχολίασε κι εσύ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι