Αρχαιολογικό μυστήριο σε ιστορικό πανεπιστήμιο: Κάτω από το άλσος μπορεί να κρύβεται ένας άγνωστος τύμβος – Τα ξεχασμένα ημερολόγια που αποκάλυψαν κάτι απρόσμενο

Αρχαιολόγοι από το Κρατικό Πανεπιστήμιο του Τομσκ (TSU), το παλαιότερο πανεπιστήμιο στη Σιβηρία, διατύπωσαν μια συναρπαστική υπόθεση: Ένας μεσαιωνικός ταφικός τύμβος, που χρονολογείται μεταξύ 6ου και 9ου αιώνα μ.Χ., ενδέχεται να κρύβεται μέσα στο ιστορικό άλσος του πανεπιστημίου.

Η ανακάλυψη αυτή, εάν επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να ρίξει νέο φως στις ταφές πολεμιστών του πρώιμου Μεσαίωνα στη Δυτική Σιβηρία και να εμπλουτίσει σημαντικά το αρχαιολογικό αρχείο της περιοχής. Η υπόθεση βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη μελέτη ιστορικών εγγράφων, παλαιών χαρτών και μουσειακών συλλογών.

Τα ευρήματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στο Δελτίο του Κρατικού Πανεπιστημίου του Τομσκ (Bulletin of Tomsk State University), προσελκύοντας το ενδιαφέρον τόσο των ακαδημαϊκών κύκλων όσο και των λατρών της ιστορίας.

Αιχμές δοράτων παραπέμπουν σε ταφές πολεμιστών

Ένα από τα ισχυρότερα αποδεικτικά στοιχεία που στηρίζουν τη θεωρία είναι η ανακάλυψη τριών αρχαίων αιχμών δοράτων στους χώρους του πανεπιστημίου κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα. Τα τεχνουργήματα αυτά φυλάσσονται από τη δεκαετία του 1920 στο Μουσείο Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Εθνογραφίας της Σιβηρίας «V.M. Florinsky». Παρόλο που οι ακριβείς τοποθεσίες όπου βρέθηκαν οι αιχμές παραμένουν άγνωστες, οι αρχαιολόγοι τονίζουν ότι τέτοια αντικείμενα αποτελούν τυπικούς δείκτες ταφών πολεμιστών.

«Η εύρεση τριών αιχμών δοράτων σε μία περιοχή δεν μπορεί να εξηγηθεί από την ύπαρξη ενός απλού οικισμού», δηλώνει ο Evgeny Barsukov, ερευνητής στο εργαστήριο BioGeoClim του TSU και ένας από τους συγγραφείς της μελέτης. «Αυτό υποδηλώνει έντονα την παρουσία ενός ταφικού τύμβου, ο οποίος πιθανότατα σχετίζεται με μεσαιωνικούς πολεμιστές».

Ξεχασμένα αρχεία αποκαλύπτουν έναν χαμένο τύμβο

Η ιδέα ενός ταφικού τύμβου επανήλθε απροσδόκητα στο προσκήνιο, καθώς οι ερευνητές μελετούσαν τα προσωπικά ημερολόγια του Vasily Florinsky, ιδρυτή και οργανωτή του Αυτοκρατορικού Πανεπιστημίου του Τομσκ. Λίγο μετά την άφιξή του στο Τομσκ, ο Florinsky εξέτασε προσεκτικά την έκταση που προοριζόταν για την ανέγερση των μελλοντικών κτιρίων του πανεπιστημίου.

Στις σημειώσεις του, ο Florinsky περιέγραψε έναν μεγάλο χωμάτινο λόφο που βρισκόταν σε ένα υψηλό ακρωτήριο στο νοτιοδυτικό άκρο του άλσους. Όπως έγραψε, από την κορυφή του υπήρχε πανοραμική θέα στην πεδιάδα του ποταμού Τομ. Ανέφερε επίσης μια κοντινή λίμνη και έναν βάλτο στη βάση της παλαιάς όχθης του ποταμού, παρέχοντας πολύτιμα γεωγραφικά στοιχεία.

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι αυτό το αρχαιολογικό χαρακτηριστικό δεν αναφέρεται στη σύγχρονη επιστημονική βιβλιογραφία και δεν εμφανίζεται στον επίσημο αρχαιολογικό χάρτη της περιοχής του Τομσκ. Σύμφωνα με τον Barsukov, αυτή η παράλειψη καθιστά την πιθανή ανακάλυψη ακόμη πιο ενδιαφέρουσα.

Αναγνωρίζοντας την πιθανή τοποθεσία

Συγκρίνοντας τις περιγραφές του Florinsky με χάρτες που προηγούνται της οικοδόμησης και με τη σύγχρονη ρυμοτομία της πανεπιστημιούπολης, οι ερευνητές πιστεύουν ότι μπορεί να έχουν εντοπίσει την τοποθεσία του τύμβου. Σύμφωνα με τον Ilya Korobeynikov, επικεφαλής του Μουσείου Florinsky στο TSU, ο ταφικός τύμβος ενδέχεται να υπάρχει ακόμη πίσω από το δεύτερο ακαδημαϊκό κτίριο του πανεπιστημίου.

«Αυτές οι ιστορικές και χαρτογραφικές συγκρίσεις μάς επιτρέπουν να ανασυνθέσουμε το αρχικό τοπίο και να συσχετίσουμε τις σημειώσεις του Florinsky με τη σημερινή πανεπιστημιούπολη», εξηγεί ο Korobeynikov. «Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο τύμβος να έχει διασωθεί παρά τις μεταγενέστερες αλλαγές στην περιοχή».

Μια πανεπιστημιούπολη πλούσια σε ιστορική κληρονομιά

Το πανεπιστημιακό άλσος είναι ήδη γνωστό ως μια αρχαιολογικά πλούσια τοποθεσία. Μία από τις παλαιότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις στο Τομσκ έγινε στην πανεπιστημιούπολη του TSU το 1885, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του Βοτανικού Κήπου. Εκείνη την εποχή, ένα νεολιθικό λίθινο εργαλείο —ένας λειασμένος ξύστης μήκους 16 εκατοστών— βρέθηκε και καταγράφηκε από τον ίδιο τον Florinsky.

Επιπλέον, αρκετές ταφές σε ξύλινα φέρετρα αποκαλύφθηκαν αργότερα στην περιοχή του Βοτανικού Κήπου. Παρά τις αλλαγές στο τοπίο κατά τη διάρκεια σχεδόν 150 ετών, οι ερευνητές πιστεύουν ότι το πολιτιστικό και ιστορικό δυναμικό των χώρων του πανεπιστημίου παραμένει εξαιρετικά υψηλό.

«Υπάρχει πάντα η πιθανότητα να ανακαλυφθούν εδώ τεχνουργήματα από διαφορετικές εποχές, που κυμαίνονται από τη Νεολιθική περίοδο έως τον ύστερο Μεσαίωνα», σημειώνει ο Korobeynikov.

Σχέδια για το μέλλον

Οι αρχαιολόγοι αξιολογούν τώρα κατά πόσο είναι εφικτή η διεξαγωγή έρευνας πεδίου στην προτεινόμενη τοποθεσία του τύμβου. Εάν επιβεβαιωθεί, η τοποθεσία θα μπορούσε να αποτελέσει μια ανεκτίμητη πηγή πληροφοριών για την περίοδο του πρώιμου Μεσαίωνα στη Δυτική Σιβηρία — ένα ζωντανό και ακόμη ανεπαρκώς μελετημένο κεφάλαιο της περιφερειακής ιστορίας.

Η ανακάλυψη ενός ακόμη ταφικού συμπλέγματος από αυτή την εποχή δεν θα ενίσχυε μόνο την ακαδημαϊκή κατανόηση, αλλά θα εδραίωνε επίσης τη μοναδική θέση του Κρατικού Πανεπιστημίου του Τομσκ στο σταυροδρόμι της εκπαίδευσης και της αρχαίας ιστορίας.

Τα ευρήματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta (Δελτίο του Κρατικού Πανεπιστημίου του Τομσκ).