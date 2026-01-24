Άμπου Ντάμπι: Συνεχίζονται οι τριμερείς συνομιλίες ΗΠΑ – Ρωσίας – Ουκρανίας – Το Κρεμλίνο διατηρεί τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις για το ουκρανικό έδαφος

Σύνοψη από το

  • Η Ουκρανία, η Ρωσία και οι ΗΠΑ άρχισαν τριμερείς συνομιλίες για πρώτη φορά από την έναρξη της ρωσικής στρατιωτικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022. Δεν είναι σαφές εάν ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορέσει να μεσολαβήσει για εκεχειρία, καθώς το Κρεμλίνο διατηρεί τις μαξιμαλιστικές του απαιτήσεις.
  • Οι συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι την Παρασκευή αποτελούν την υψηλότερη γνωστή σύνοδο κορυφής μεταξύ των τριών πλευρών από την έναρξη του πολέμου. Αυτές έρχονται καθώς οι απαιτήσεις του Τραμπ για τη Γροιλανδία έχουν εντείνει τις εντάσεις μεταξύ των δυτικών συμμάχων της Ουκρανίας.
  • Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι τρεις πλευρές συναντώνται σε «επίπεδο διαπραγματευτών» και ότι «η μορφή αυτή συμβαίνει για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό». Η Ρωσία έστειλε αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον αρχηγό των στρατιωτικών πληροφοριών της GRU, υποδεικνύοντας εστίαση σε στρατιωτικές διαπραγματεύσεις.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ζελένσκι
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Νταβός ότι η Μόσχα πρέπει να είναι «έτοιμη για συμβιβασμούς... επειδή όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι, όχι μόνο η Ουκρανία». Φωτογραφία: Gian Ehrenzeller/EPA

Η Ουκρανία, η Ρωσία και οι ΗΠΑ άρχισαν τριμερείς συνομιλίες για πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησε η στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022, αλλά με το Κρεμλίνο να διατηρεί τις μαξιμαλιστικές του απαιτήσεις για το ουκρανικό έδαφος, δεν είναι σαφές εάν ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορέσει να μεσολαβήσει για μια εκεχειρία ακόμη και ασκώντας ισχυρή πίεση στο Κίεβο.

Οι συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι την Παρασκευή είναι η υψηλότερη γνωστή σύνοδος κορυφής μεταξύ των τριών πλευρών από την έναρξη του πολέμου και έρχονται καθώς οι απαιτήσεις του Τραμπ να αναλάβει τη Γροιλανδία έχουν εντείνει τις εντάσεις μεταξύ των δυτικών συμμάχων της Ουκρανίας, καθώς η χώρα βιώνει έναν σκληρό χειμώνα με μεγάλο μέρος των ενεργειακών υποδομών της να έχει υποστεί ζημιές από ρωσικές επιθέσεις.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι τρεις πλευρές συναντώνται σε «επίπεδο διαπραγματευτών» και ότι «η μορφή αυτή συμβαίνει για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό». Η αντιπροσωπεία του Κιέβου «γνωρίζει τι να κάνει», δήλωσε σε φωνητικό σημείωμα προς τους δημοσιογράφους. Η Ρωσία έστειλε μια αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον αρχηγό των στρατιωτικών πληροφοριών της GRU, Ναύαρχο Ιγκόρ Κοστιούκοφ, υποδεικνύοντας μια εστίαση στις στρατιωτικές παρά στις πολιτικές διαπραγματεύσεις.

Οι συνομιλίες έρχονται μετά την έβδομη συνάντηση μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και του Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα, όπου τα κύρια θέματα συζήτησης ήταν οι απαιτήσεις της Ρωσίας για εδάφη και οι εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας, για τις οποίες ο Ζελένσκι δήλωσε ότι συμφωνήθηκαν με τον Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός αυτή την εβδομάδα.

Ρωσία Ουκρανία

Ο Γουίτκοφ συνοδευόταν στη Μόσχα από τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Μαζί τους ήταν και ο Josh Gruenbaum, επίτροπος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προμηθειών (FAS). Πρόσφατα διορίστηκε ανώτερος σύμβουλος στο διεθνές «συμβούλιο ειρήνης» του Τραμπ για τη Γάζα.

Ο διπλωματικός σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι συνομιλίες ήταν «χρήσιμες από κάθε άποψη» και ότι «συμφωνήθηκε ότι η πρώτη συνάντηση μιας τριμερούς ομάδας εργασίας για θέματα ασφάλειας θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Άμπου Ντάμπι».

Καθώς οι συνομιλίες επρόκειτο να ξεκινήσουν την Παρασκευή, το Κρεμλίνο επανέλαβε το αίτημά του προς το Κίεβο να αποσύρει τις δυνάμεις του από την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Άλλοι ανώτεροι Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει δημόσια ότι απαιτούν από την Ουκρανία να υιοθετήσει άλλα μέτρα που έχουν παραλειφθεί από ένα «ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων», σε αυτό που υπέδειξαν ότι ήταν σχέδια για την επιδίωξη αλλαγής καθεστώτος στο Κίεβο.

«Οποιαδήποτε πρόταση διευθέτησης που βασίζεται στον πρωταρχικό στόχο της διατήρησης του τρέχοντος ναζιστικού καθεστώτος σε ό,τι έχει απομείνει από το ουκρανικό κράτος είναι, φυσικά, εντελώς απαράδεκτη για εμάς», δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ.

Πριν από τις συνομιλίες, ένας εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης αμφισβήτησε το κατά πόσον η Μόσχα θα ήταν πρόθυμη να υποχωρήσει σε οποιοδήποτε από τα αιτήματά της, τα οποία περιλαμβάνουν την κατάληψη εδαφών που δεν βρίσκονται υπό τον στρατιωτικό της έλεγχο.

«Υπάρχουν ακόμη σημαντικά ερωτήματα σχετικά με το βαθμό στον οποίο η Ρωσία είναι πραγματικά πρόθυμη να απομακρυνθεί από τις μαξιμαλιστικές της απαιτήσεις», δήλωσε ο Steffen Meyer.

«Τίποτα δεν θα κερδηθεί αν μια ειρηνευτική συμφωνία τελικά έδινε στη Ρωσία λίγο χώρο για να αναπνεύσει και της επέτρεπε να εξαπολύσει νέες επιθέσεις σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Γι’ αυτό έχουμε επικεντρωθεί πολύ έντονα στο ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας».

Οι πλήρεις λεπτομέρειες των συνομιλιών με τα ΗΑΕ δεν είχαν δημοσιοποιηθεί κατά τη στιγμή της σύνταξης αυτού του κειμένου και δεν ήταν σαφές εάν Ρώσοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι θα συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι συναντήσεις θα διαρκέσουν δύο ημέρες.

Κλειδί το Ντονμπάς

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε: «Η θέση της Ρωσίας είναι γνωστή ως προς το γεγονός ότι η Ουκρανία, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, πρέπει να εγκαταλείψουν το έδαφος του Ντονμπάς. Πρέπει να αποσυρθούν από εκεί… Αυτή είναι μια πολύ σημαντική προϋπόθεση».

Η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει για μια ειρηνευτική συμφωνία, με εκπροσώπους του προέδρου των ΗΠΑ να μετακινούνται μεταξύ Κιέβου και Μόσχας σε μια σειρά από διαπραγματεύσεις που ορισμένοι ανησυχούν ότι θα μπορούσαν να αναγκάσουν την Ουκρανία σε μια δυσμενή συμφωνία. Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι ο Πούτιν και ο Ζελένσκι θα ήταν «ηλίθιοι» αν δεν κατάφερναν να συναντηθούν και να καταλήξουν σε μια συμφωνία.

Μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός την Πέμπτη, ο Γουίτκοφ δήλωσε ότι ένα βασικό ζήτημα απομένει να επιλυθεί, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια γυμναστική κάνει ο Sylvester Stallone στα 79 του – «Νιώθω έτοιμος να αντιμετωπίσω κάθε πρόκληση»

7 tips της Martha Stewart για μακροζωία: «Είναι εύκολο να φαίνεστε και να νιώθετε νεότεροι»

Πληρωμές με IRIS: Έρχονται νέες αλλαγές στις συναλλαγές – Τι εξετάζει η ΔΙΑΣ

Συντάξεις: Τι αναδρομικά θα πληρωθούν το 2026

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
04:43 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Σενάριο γενικευμένου πολέμου καθώς το Ιράν δηλώνει ότι θα απαντήσει στην «αρμάδα» του Τραμπ – Ακυρώσεις ευρωπαϊκών πτήσεων εντείνουν τις ανησυχίες

Το Ιράν θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση «ως ολοκληρωτικό πόλεμο», δήλωσε ανώτερος Ιρανός ...
04:00 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Οι ΗΠΑ συγκαλούν στρατιωτική διάσκεψη 34 χωρών για την ασφάλεια στο Δυτικό Ημισφαίριο στις 11 Φεβρουαρίου

Κορυφαίοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι από 34 χώρες θα συμμετάσχουν στις 11 Φεβρουαρίου σε διάσκε...
00:46 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Βίντεο από το ρεσάλτο στο τάνκερ του ρωσικού σκιώδους στόλου στη Μεσόγειο, έδωσαν οι Γάλλοι – Καρέ καρέ η εντυπωσιακή επιχείρηση

Βίντεο από το ρεσάλτο των γαλλικών ειδικών δυνάμεων στο τάνκερ «Grinch» του σκιώδους στόλου τη...
23:03 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

New York Times: Ο Πούτιν έχει σοβαρό ανταγωνιστή στην άσκηση ανεξέλεγκτης ισχύος, τον Τραμπ

Έχει κατηγορηθεί ότι παρεμβαίνει σε ευρωπαϊκές εκλογές. Κάνει έρευνες στα σπίτια δημοσιογράφων...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι