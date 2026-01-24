Οι αλλαγές στη θητεία, οι νέες ΕΣΣΟ και ο σύγχρονος μαχητής – Τι αλλάζει στην εκπαίδευση

Σύνοψη από το

  • Με τον νέο νόμο των Ενόπλων Δυνάμεων, οι ΕΣΣΟ μειώνονται από 6 σε 4, ενώ όλοι οι στρατεύσιμοι θα υπηρετούν αρχικά στον Στρατό Ξηράς. Η εκπαίδευση αποκτά σαφή και διακριτή δομή, χωρισμένη σε τρία διαδοχικά στάδια.
  • Παρέχονται νέες δυνατότητες πρόωρης αποδέσμευσης από τη θητεία, με οπλίτες να μπορούν να απολυθούν στους 9 ή 8 μήνες υπό προϋποθέσεις, όπως η τοποθέτηση σε παραμεθόριες περιοχές ή σε μονάδες Ειδικών Δυνάμεων. Η ίδια δυνατότητα ισχύει και για όσους υπηρετούν ως πρότακτοι.
  • Το πρόγραμμα «Σύγχρονος Μαχητής» μετασχηματίζει τον Έλληνα στρατιώτη σε δικτυωμένο και τεχνολογικά εξελιγμένο, με νέα «Φαιά» παραλλαγή, αναβαθμισμένο τυφέκιο G3A3 και εκπαίδευση στη χρήση drones.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Χρήστος Μαζανίτης

πολιτική

φαντάρος στρατιώτης στρατός στρατιωτικός
Φωτογραφία: Unsplash.com

Με την εφαρμογή του νέου νόμου των Ενόπλων Δυνάμεων αλλάζουν άμεσα όλα στη θητεία. Οι ΕΣΣΟ μειώνονται από 6 σε 4, όλοι θα υπηρετούν πλέον στον Στρατό Ξηράς, οι μεταθέσεις σε Πολεμική Αεροπορία και Πολεμικό Ναυτικό θα γίνονται με αυστηρά κριτήρια ενώ αλλάζει ο εξοπλισμός του μαχητή, που αποκτά σύγχρονα μέσα.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Με την εφαρμογή του νόμου 5265/2026, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ της 10ης Ιανουαρίου 2026, αλλάζει η θητεία στις Ένοπλες Δυνάμεις και πλέον τίποτα δεν θα είναι όπως το γνωρίζαμε.

Καταρχάς, οι ΕΣΣΟ μειώνονται από 6 σε 4 μήνες, δηλαδή Φεβρουάριος, Μάιος, Αύγουστος και Νοέμβριος, ενώ η ένταξη κάθε στρατεύσιμου στην αντίστοιχη εκπαιδευτική σειρά γίνεται από τις αρμόδιες στρατολογικές υπηρεσίες των Γενικών Επιτελείων, με βάση τον χρόνο πρόσκλησής του.

Η εκπαίδευση στον Στρατό Ξηράς αποκτά σαφή και διακριτή δομή, χωρισμένη σε τρία διαδοχικά στάδια, τα οποία στοχεύουν στην ομαλή μετάβαση από την κατάταξη στην πλήρη επιχειρησιακή ένταξη.

Πρώτο στάδιο: Αρχική προσαρμογή

Περιλαμβάνει την περίοδο της κατάταξης, την ορκωμοσία και τη βασική εκπαίδευση μαχητή, με έμφαση στη στρατιωτική πειθαρχία και τις θεμελιώδεις δεξιότητες.

Δεύτερο στάδιο: Εκπαίδευση ειδικότητας

Οι στρατεύσιμοι εκπαιδεύονται στο αντικείμενό τους είτε σε ειδικές μονάδες εκπαίδευσης είτε σε δομές διά βίου μάθησης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τρίτο στάδιο: Επιχειρησιακή τοποθέτηση

Ακολουθεί η ένταξη στις μονάδες όπου οι οπλίτες υπηρετούν το υπόλοιπο της θητείας τους.

Για το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία, το πρώτο στάδιο είναι υποχρεωτικό, ενώ τα επόμενα καθορίζονται με ειδικές διαταγές των αρμόδιων Επιτελείων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις νέες δυνατότητες πρόωρης αποδέσμευσης από τη θητεία, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις υπηρεσίας.

Οπλίτες πλήρους θητείας μπορούν να απολυθούν στους 9 μήνες, ενώ όσοι υπηρετούν με μειωμένη εννεάμηνη θητεία στους 8 μήνες, εφόσον έχουν τοποθετηθεί σε παραμεθόριες περιοχές, σε μονάδες Ειδικών Δυνάμεων, στην Κύπρο ή σε συγκεκριμένα πολεμικά πλοία.

Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και σε όσους υπηρετούν ως πρότακτοι ή ανταποκρίθηκαν στην αρχική πρόσκληση της κλάσης τους.

Για τους υπόχρεους μειωμένης εξάμηνης θητείας που έχουν γεννηθεί και διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό, προβλέπεται οριστική απόλυση μετά από τρεις μήνες πραγματικής υπηρεσίας, διευκολύνοντας την ταχύτερη επιστροφή τους στις χώρες μόνιμης κατοικίας.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», υλοποιεί το πρόγραμμα «Σύγχρονος Μαχητής», το οποίο στοχεύει στον πλήρη μετασχηματισμό του Έλληνα στρατιώτη σε έναν δικτυωμένο και τεχνολογικά εξελιγμένο μαχητή του 21ου αιώνα.

Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού περίπου 204 εκατ. ευρώ, αναμένεται να παραδώσει τα πρώτα υλικά το καλοκαίρι του 2026 και βασίζεται σε πέντε κεντρικούς πυλώνες:

1. Επιβίωση και Προστασία

Η κλασική παραλλαγή αντικαθίσταται από τη νέα «Φαιά» (Arid Lizard), με χρώματα που προσαρμόζονται στα σύγχρονα περιβάλλοντα επιχειρήσεων (πιο γήινες αποχρώσεις). Οι στολές ενσωματώνουν βιομετρικούς αισθητήρες για την παρακολούθηση της κατάστασης υγείας του μαχητή.

Χρήση νέων ελαφρύτερων κρανών τύπου Kevlar (High/Low Cut) και εξαρτύσεων με αντιβαλλιστική προστασία (Plate Carriers) που επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία.

Ο Εξοπλισμός Επιβίωσης περιλαμβάνει νέα άρβυλα, αντιβαλλιστική προσωπίδα, επιγονατίδες/επιαγκωνίδες και ατομική συλλογή πρώτων βοηθειών (IFAK).

2. Ισχύς Πυρός

Το ιστορικό τυφέκιο G3A3 αναβαθμίζεται με ράγες Picatinny, πτυσσόμενο κοντάκιο, μπροστινή χειρολαβή και σύγχρονα σκοπευτικά βοηθήματα (red dot), αυξάνοντας την ακρίβεια και την εργονομία του.

Παράλληλα τρέχει η προμήθεια νέων τυφεκίων ελεύθερου σκοπευτή και υποπολυβόλων 9mm για ειδικές μονάδες και τη στρατονομία.

3. Επίγνωση και Επικοινωνία (C4I)

Είναι ο τομέας όπου συντελείται η μεγαλύτερη αλλαγή, μετατρέποντας τον στρατιώτη σε «κόμβο» πληροφοριών. Στο πλαίσιο του Blue Force Tracking, ο μαχητής θα φέρει τερματικό χειρισμού για την παρακολούθηση των φίλιων δυνάμεων σε πραγματικό χρόνο, αποφεύγοντας φίλια πυρά.

Αυτή η νέα Δικτυοκεντρική Φιλοσοφία δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων, εικόνας και πληροφοριών με τα κέντρα επιχειρήσεων, επιτρέποντας την απεικόνιση της τακτικής κατάστασης απευθείας στον μαχητή.

Χρήση Drones: Στο πλαίσιο της νέας εκπαίδευσης (που ξεκινά το 2026), κάθε στρατιώτης θα εκπαιδεύεται στη χρήση μικρών drones για αναγνώριση και επιτήρηση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το κόλπο στο πλυντήριο που κάνει τα ρούχα να στεγνώνουν πιο γρήγορα

Η τροφή της θεάς Heqet που μπορεί να βοηθήσει με την απώλεια βάρους και είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά

Πληρωμές με IRIS: Έρχονται νέες αλλαγές στις συναλλαγές – Τι εξετάζει η ΔΙΑΣ

Συντάξεις: Τι αναδρομικά θα πληρωθούν το 2026

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:31 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Αντώνης Σαμαράς για Σήφη Βαλυράκη: Ήταν ένας άδολος πατριώτης – Αγωνίστηκε αγνά, πόνεσε ηρωικά και αφιερώθηκε ολοκληρωτικά

«Με τον Σήφη ήμασταν φίλοι. Και ας γεννήθηκε αυτή η φιλία ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που πολιτεύ...
17:26 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Βελόπουλος: Η οργή των κατοίκων είναι δικαιολογημένη διότι πλημμυρίζουν από αγανάκτηση

«Όταν οι δύο από τις πλουσιότερες περιοχές της Αθήνας πλημμυρίζουν από μία καταιγίδα φανταστεί...
14:53 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Όλγα Κεφαλογιάννη: Έκανα χρήση της ρύθμισης, δεν έχω λιγότερα δικαιώματα ως μέλος της κυβέρνησης

Με ανάρτησή της στο Facebook η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη απαντά για την τροπολογία...
14:48 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Η Βουλή «υιοθετεί» το παιδί του 53χρονου λιμενικού από το Άστρος – Η ενόχληση Κακλαμάνη για τη δήλωση Κικίλια

Το παιδί του 53χρονου λιμενικού Ανδρέα Αραχωβίτη από το Άστρος Κυνουρίας, που έχασε τη ζωή του...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι