Οι αλλαγές στη θητεία, οι νέες ΕΣΣΟ και ο σύγχρονος μαχητής – Τι αλλάζει στην εκπαίδευση

Με την εφαρμογή του νέου νόμου των Ενόπλων Δυνάμεων αλλάζουν άμεσα όλα στη θητεία. Οι ΕΣΣΟ μειώνονται από 6 σε 4, όλοι θα υπηρετούν πλέον στον Στρατό Ξηράς, οι μεταθέσεις σε Πολεμική Αεροπορία και Πολεμικό Ναυτικό θα γίνονται με αυστηρά κριτήρια ενώ αλλάζει ο εξοπλισμός του μαχητή, που αποκτά σύγχρονα μέσα.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Με την εφαρμογή του νόμου 5265/2026, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ της 10ης Ιανουαρίου 2026, αλλάζει η θητεία στις Ένοπλες Δυνάμεις και πλέον τίποτα δεν θα είναι όπως το γνωρίζαμε.

Καταρχάς, οι ΕΣΣΟ μειώνονται από 6 σε 4 μήνες, δηλαδή Φεβρουάριος, Μάιος, Αύγουστος και Νοέμβριος, ενώ η ένταξη κάθε στρατεύσιμου στην αντίστοιχη εκπαιδευτική σειρά γίνεται από τις αρμόδιες στρατολογικές υπηρεσίες των Γενικών Επιτελείων, με βάση τον χρόνο πρόσκλησής του.

Η εκπαίδευση στον Στρατό Ξηράς αποκτά σαφή και διακριτή δομή, χωρισμένη σε τρία διαδοχικά στάδια, τα οποία στοχεύουν στην ομαλή μετάβαση από την κατάταξη στην πλήρη επιχειρησιακή ένταξη.

Πρώτο στάδιο: Αρχική προσαρμογή

Περιλαμβάνει την περίοδο της κατάταξης, την ορκωμοσία και τη βασική εκπαίδευση μαχητή, με έμφαση στη στρατιωτική πειθαρχία και τις θεμελιώδεις δεξιότητες.

Δεύτερο στάδιο: Εκπαίδευση ειδικότητας

Οι στρατεύσιμοι εκπαιδεύονται στο αντικείμενό τους είτε σε ειδικές μονάδες εκπαίδευσης είτε σε δομές διά βίου μάθησης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τρίτο στάδιο: Επιχειρησιακή τοποθέτηση

Ακολουθεί η ένταξη στις μονάδες όπου οι οπλίτες υπηρετούν το υπόλοιπο της θητείας τους.

Για το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία, το πρώτο στάδιο είναι υποχρεωτικό, ενώ τα επόμενα καθορίζονται με ειδικές διαταγές των αρμόδιων Επιτελείων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις νέες δυνατότητες πρόωρης αποδέσμευσης από τη θητεία, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις υπηρεσίας.

Οπλίτες πλήρους θητείας μπορούν να απολυθούν στους 9 μήνες, ενώ όσοι υπηρετούν με μειωμένη εννεάμηνη θητεία στους 8 μήνες, εφόσον έχουν τοποθετηθεί σε παραμεθόριες περιοχές, σε μονάδες Ειδικών Δυνάμεων, στην Κύπρο ή σε συγκεκριμένα πολεμικά πλοία.

Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και σε όσους υπηρετούν ως πρότακτοι ή ανταποκρίθηκαν στην αρχική πρόσκληση της κλάσης τους.

Για τους υπόχρεους μειωμένης εξάμηνης θητείας που έχουν γεννηθεί και διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό, προβλέπεται οριστική απόλυση μετά από τρεις μήνες πραγματικής υπηρεσίας, διευκολύνοντας την ταχύτερη επιστροφή τους στις χώρες μόνιμης κατοικίας.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», υλοποιεί το πρόγραμμα «Σύγχρονος Μαχητής», το οποίο στοχεύει στον πλήρη μετασχηματισμό του Έλληνα στρατιώτη σε έναν δικτυωμένο και τεχνολογικά εξελιγμένο μαχητή του 21ου αιώνα.

Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού περίπου 204 εκατ. ευρώ, αναμένεται να παραδώσει τα πρώτα υλικά το καλοκαίρι του 2026 και βασίζεται σε πέντε κεντρικούς πυλώνες:

1. Επιβίωση και Προστασία

Η κλασική παραλλαγή αντικαθίσταται από τη νέα «Φαιά» (Arid Lizard), με χρώματα που προσαρμόζονται στα σύγχρονα περιβάλλοντα επιχειρήσεων (πιο γήινες αποχρώσεις). Οι στολές ενσωματώνουν βιομετρικούς αισθητήρες για την παρακολούθηση της κατάστασης υγείας του μαχητή.

Χρήση νέων ελαφρύτερων κρανών τύπου Kevlar (High/Low Cut) και εξαρτύσεων με αντιβαλλιστική προστασία (Plate Carriers) που επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία.

Ο Εξοπλισμός Επιβίωσης περιλαμβάνει νέα άρβυλα, αντιβαλλιστική προσωπίδα, επιγονατίδες/επιαγκωνίδες και ατομική συλλογή πρώτων βοηθειών (IFAK).

2. Ισχύς Πυρός

Το ιστορικό τυφέκιο G3A3 αναβαθμίζεται με ράγες Picatinny, πτυσσόμενο κοντάκιο, μπροστινή χειρολαβή και σύγχρονα σκοπευτικά βοηθήματα (red dot), αυξάνοντας την ακρίβεια και την εργονομία του.

Παράλληλα τρέχει η προμήθεια νέων τυφεκίων ελεύθερου σκοπευτή και υποπολυβόλων 9mm για ειδικές μονάδες και τη στρατονομία.

3. Επίγνωση και Επικοινωνία (C4I)

Είναι ο τομέας όπου συντελείται η μεγαλύτερη αλλαγή, μετατρέποντας τον στρατιώτη σε «κόμβο» πληροφοριών. Στο πλαίσιο του Blue Force Tracking, ο μαχητής θα φέρει τερματικό χειρισμού για την παρακολούθηση των φίλιων δυνάμεων σε πραγματικό χρόνο, αποφεύγοντας φίλια πυρά.

Αυτή η νέα Δικτυοκεντρική Φιλοσοφία δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων, εικόνας και πληροφοριών με τα κέντρα επιχειρήσεων, επιτρέποντας την απεικόνιση της τακτικής κατάστασης απευθείας στον μαχητή.

Χρήση Drones: Στο πλαίσιο της νέας εκπαίδευσης (που ξεκινά το 2026), κάθε στρατιώτης θα εκπαιδεύεται στη χρήση μικρών drones για αναγνώριση και επιτήρηση.