Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 1% των ανθρώπων θα βρει το κοτόπουλο σε 9 δευτερόλεπτα

Σήφης Γαρυφαλάκης

timeout

Οπτική ψευδαίσθηση, κοτόπουλο

Μόνο άνθρωποι με πολύ μεγάλη παρατηρητικότητα και άριστες γνωστικές δεξιότητες μπορούν να λύσουν αυτή την νέα οπτική ψευδαίσθηση.

Στην παρακάτω εικόνα βλέπετε πολλά πρόβατα. Κάπου ανάμεσά τους κρύβεται ένα κοτόπουλο. Μπορείτε να το εντοπίσετε σε μόλις 9 δευτερόλεπτα; Δεν είναι εύκολο να το εντοπίσετε, καθώς είναι καλά καμουφλαρισμένο.

Κοιτάξτε την εικόνα από διαφορετικές οπτικές γωνίες και προσπαθήστε να ψάξετε για πράγματα που φαίνονται περίεργα. Σαρώστε κάθε σπιθαμή της εικόνας και δώστε προσοχή στις λεπτομέρειες. Έχετε 9 δευτερόλεπτα για να βρείτε το κοτόπουλο.

Είστε έτοιμοι;  3… 2… 1… ΠΑΜΕ!

Οπτική ψευδαίσθηση, κοτόπουλο

Τι είναι οι οπτικές ψευδαισθήσεις

Γνωρίζατε ότι οι οπτικές ψευδαισθήσεις μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της γήρανσης του εγκεφάλου; Καθώς μεγαλώνουμε, ο εγκέφαλός μας χάνει μέρος της ικανότητάς του να επεξεργάζεται οπτικές πληροφορίες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα με την όραση, όπως η αντίληψη του βάθους και η αχρωματοψία.

Η επίλυση οπτικών ψευδαισθήσεων μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση του εγκεφάλου ενεργού. Μελέτες έχουν δείξει ότι η επίλυση οπτικών ψευδαισθήσεων μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της γνωστικής λειτουργίας σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου ανάπτυξης άνοιας.

Οι οφθαλμαπάτες είναι ιδιαίτερα ευεργετικές και για τα παιδιά. Μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των γνωστικών τους δεξιοτήτων και να κάνουν τη μάθηση πιο διασκεδαστική και ελκυστική. Οι οπτικές ψευδαισθήσεις μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη βελτίωση της οπτικής αντίληψης και της προσοχής των παιδιών.

Η λύση για την οπτική ψευδαίσθηση

Ο χρόνος σας τελείωσε! Συγχαρητήρια σε όσους κατάφεραν να βρουν το κοτόπουλο. Ανήκετε στο 1% των ανθρώπων που μπορούν να λύσουν αυτή την οπτική ψευδαίσθηση.

Όσοι δεν μπόρεσαν να το εντοπίσουν, μπορούν να δουν τη λύση παρακάτω.

Οπτική ψευδαίσθηση, κοτόπουλο

 

