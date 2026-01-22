Ντάβος: Ο Τζάρεντ Κούσνερ παρουσίασε το σχέδιο των ΗΠΑ για τη Γάζα – Οι τέσσερις φάσεις του «Master Plan» 25 δισ. δολαρίων

Ο ανώτερος σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Τζάρετ Κούσνερ, παρουσίασε το όραμά του για τη Γάζα στην τελετή υπογραφής του Συμβουλίου Ειρήνης, τονίζοντας ότι η επόμενη φάση είναι να «συνεργαστούμε με τη Χαμάς για την αποστρατιωτικοποίηση».

Σύμφωνα με το Times of Israel, ο Κούσνερ δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος επιθυμεί να εισαγάγει «τις αρχές της ελεύθερης οικονομίας στην Γάζα, αντανακλώντας την ίδια νοοτροπία και την ίδια προσέγγιση» που εφαρμόζει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ.

«Δεν υπάρχει σχέδιο Β»

Στο γενικό σχέδιο των ΗΠΑ για τη Γάζα περιλαμβάνει ένα λιμάνι και ένα αεροδρόμιο, και όπως επεσήμανε ο Τζάρετ Κούσνερ: «δεν υπάρχει σχέδιο Β». «Θα ξεκινήσει από τη Ράφα και στη συνέχεια θα προχωρήσει σταδιακά προς τα βόρεια μέχρι την πόλη της Γάζας» ανέφερε.

Σχετικά με την αποστρατιωτικοποίηση, ο Κούσνερ παρουσίασε μία εικόνα που ανέφερε ότι τα «βαριά όπλα» της Χαμάς θα αποσυρθούν αμέσως, ενώ τα μικρά όπλα θα αποσυρθούν ανά τομέα από τη νέα παλαιστινιακή αστυνομία. Η ανοικοδόμηση θα ξεκινήσει μόνο σε τομείς όπου θα έχει ολοκληρωθεί η αποστρατιωτικοποίηση, σύμφωνα με την παρουσίαση του Κούσνερ.

Αμνηστία σε μέλη της Χαμάς που παραδώσουν τα όπλα τους

Τα μέλη της Χαμάς θα «ανταμειφθούν με αμνηστία και επανένταξη ή ασφαλή διέλευση», σύμφωνα με τον Κούσνερ. Ορισμένοι τρομοκράτες θα «ενταχθούν» στη νέα παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη έπειτα από «αυστηρό έλεγχο», σύμφωνα με το σχέδιο.

Μόλις ολοκληρωθεί και επαληθευτεί η αποστρατιωτικοποίηση, οι IDF θα αποσυρθούν στην περίμετρο ασφαλείας γύρω από τη Γάζα.

«Οι επόμενες 100 ημέρες θα επικεντρωθούν στην παροχή βοήθειας και την ανασυγκρότηση» δήλωσε ο Κούσνερ. «Τις επόμενες εβδομάδες θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσινγκτον μια διάσκεψη για τις επενδύσεις στη Γάζα».

Ζήτησε από τους σχολιαστές να «ηρεμήσουν για 30 ημέρες» όσον αφορά την κριτική σε χώρες όπως το Ισραήλ, η Τουρκία και το Κατάρ. «Ο στόχος μας εδώ είναι η ειρήνη μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινιακού λαού. Όλοι θέλουν να ζουν ειρηνικά. Όλοι θέλουν να ζουν με αξιοπρέπεια».

Το ευχαριστώ του Γουίτκοφ στον Νετανιάχου

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, στις δικές του παρατηρήσεις, ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον πρώην υπουργό στρατηγικών υποθέσεων Ρον Ντέρμερ και τον τρέχοντα εκπρόσωπο των ΗΠΑ στη Γάζα Μάικλ Άιζενμπεργκ.

Πριν αναφερθεί στον Νετανιάχου, ο Γουίτκοφ ευχαρίστησε τους μεσολαβητές του Κατάρ, της Τουρκίας και της Αιγύπτου.

Το «Master Plan» των 25 δισ. δολαρίων για τη Γάζα

Τα σχέδια και οι εικόνες – δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη – έδειχναν φουτουριστικά πολυώροφα κτήρια, κέντρα δεδομένων, εγκαταστάσεις παράκτιου τουρισμού, καθώς και σχέδια για την κατασκευή περισσότερων από 100.000 κατοικιών και 75 ιατρικών εγκαταστάσεων, φιλοδοξώντας να μετατρέψουν τον θύλακα σε περιφερειακό οικονομικό κόμβο έως το 2035.

Μια διαφάνεια με την ένδειξη «Γενικό Σχέδιο» δείχνει τέσσερις φάσεις ενός μετασχηματισμού που εκτείνεται από τη Ράφα μέσω της Χαν Γιουνίς έως την πόλη της Γάζας. Τα χρωματικά κωδικοποιημένα οικοδομικά τετράγωνα φέρουν την ένδειξη «κατοικημένες περιοχές» με κίτρινο χρώμα και «παράκτιος τουρισμός» με έντονο ροζ χρώμα. Μεγάλα τμήματα γης είναι αφιερωμένα σε «κέντρα δεδομένων βιομηχανικών συγκροτημάτων» και προηγμένη μεταποίηση. Οι περιοχές χωρίζονται με πράσινα τμήματα με την ένδειξη «πάρκα, γεωργία και αθλητικές εγκαταστάσεις».

Images of ‘New Gaza’ revealed by Trump’s son-in-law ‘New Gaza could be a hope, a destination, have a lot of industry and really be a place where people there can thrive and have great employment,’ Jared Kushner added. pic.twitter.com/poO1HfJ1xd — Viory Video (@vioryvideo) January 22, 2026

Εκτός από τις 100.000 μόνιμες κατοικίες και τις 75 ιατρικές εγκαταστάσεις, η «Νέα Γάζα» σχεδιάζεται να διαθέτει πάνω από 200 εκπαιδευτικά ιδρύματα και πάνω από 180 πολιτιστικά, θρησκευτικά και επαγγελματικά κέντρα.

Σύμφωνα με τον Κούσνερ, η πόλη της Ράφα, η οποία υπέστη εκτεταμένες καταστροφές από τις ισραηλινές επιθέσεις εναντίον της Χαμάς, θα μπορούσε να ανοικοδομηθεί μέσα σε δύο έως τρία χρόνια. Σημειώνεται πως το συνολικό κόστος του σχεδίου για ολόκληρη τη Γάζα ανέρχεται σε τουλάχιστον 25 δισ. δολάρια, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται ποιοι θα αναλάβουν τη χρηματοδότηση.

BREAKING: Jared Kushner, who was key to brokering the Gaza peace plan, unveils a ‘master plan’ for the future of Gaza at Davos. Donald Trump’s son-in-law presents a map and graphics to the audience, and delves into how the US will conduct this operationhttps://t.co/08JXeVzIrZ pic.twitter.com/4xXraHMbRU — Sky News (@SkyNews) January 22, 2026

Οι βασικοί πυλώνες του σχεδίου

Σύμφωνα με τον Κούσνερ, τα αναπτυξιακά σχέδια του Συμβουλίου Ειρήνης στη Γάζα περιλαμβάνουν:

Συνεργασία με τη Χαμάς για την αποστρατιωτικοποίηση της περιοχής

Μετατόπιση της εξάρτησης της Γάζα από την ξένη βοήθεια

Διαίρεση της Γάζας σε «κατοικημένες» και «παραθαλάσσιες τουριστικές» ζώνες

Κατασκευή 100.000 κατοικιών στη Ράφα, καθώς και στη «Νέα Γάζα»

«Είμαι άνθρωπος των ακινήτων στην καρδιά μου και όλα έχουν να κάνουν με την τοποθεσία, και είπα, κοιτάξτε αυτή την τοποθεσία στη θάλασσα, κοιτάξτε αυτό το όμορφο ακίνητο Θα είναι τόσο υπέροχο. Άνθρωποι που ζουν φτωχά, θα ζουν τόσο καλά. Και όλα ξεκινούν από την τοποθεσία», είπε ο Τραμπ.