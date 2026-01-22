Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι – «Πολύ καλές οι συνομιλίες, όλοι θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος

Η συνάντηση μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Νταβός ολοκληρώθηκε. Οι συνομιλίες διήρκεσαν συνολικά περίπου μία ώρα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο ήταν πολύ «καλές». Ερωτήθηκε αν υπάρχει πιθανότητα να επιτευχθεί συμφωνία σήμερα και είπε «θα πρέπει να δούμε τι θα συμβεί». «Θα συναντηθούμε και με την πλευρά της Ρωσίας. Αυτό θα πραγματοποιηθεί αύριο και θα συναντηθούμε με τον πρόεδρο Πούτιν», τόνισε. «Είχα μια πολύ καλή συνάντηση με τον πρόεδρο Ζελένσκι, όλοι θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος».

Ο Τραμπ είπε επίσης στους δημοσιογράφους ότι οι δυο τους δεν συζήτησαν την ένταξη του Ζελένσκι στο Συμβούλιο Ειρήνης.

Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζοντας το «Συμβούλιο της Ειρήνης» δήλωσε ότι «έχουμε διευθετήσει οκτώ πολέμους και πιστεύω ότι ένας ακόμα πλησιάζει πολύ σύντομα στο τέλος του», αναφερόμενος στον πόλεμο της Ουκρανίας. «Αυτός είναι ο πόλεμος που πίστευα ότι θα ήταν εύκολος, αλλά αποδείχθηκε ότι είναι μάλλον ο πιο δύσκολος», είπε χαρακτηριστικά.