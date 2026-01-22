Καστοριά: Ταυτοποιήθηκαν 19 μέλη κυκλώματος που έκλεβε αυτοκίνητα και τα πουλούσε

Πολυμελή σπείρα τα μέλη της οποίας κατηγορούνται για κλοπές αυτοκινήτων από διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Αττικής, εξιχνίασαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Τα μέλη του κυκλώματος κατηγορούνται ότι είχαν προβεί στην κλοπή τουλάχιστον 11 οχημάτων από διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Αττικής, στη μετέπειτα παραποίηση των στοιχείων κυκλοφορίας τους και στην εν τέλει απατηλή πώληση αυτών ως νόμιμων, σε ανυποψίαστους πολίτες.

Για τις υποθέσεις αυτές ταυτοποιήθηκαν συνολικά 19 μέλη της προαναφερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας είχαν ενωθεί με σκοπό τη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών αυτοκινήτων κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, νόθευση και χρήση νοθευμένων αριθμών πλαισίου αυτοκινήτων, αποδοχή – διάθεση κλεμμένων και με νοθευμένο αριθμό πλαισίου αυτοκινήτων και απάτη, τελούμενες από δύο ή περισσότερα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, κατά περίπτωση.

Επιπλέον, ένα από τα μέλη της οργάνωσης που ταυτοποιήθηκαν, είχε συλληφθεί τον Δεκέμβριο του 2023 στην Καστοριά, καθώς επιχείρησε να πουλήσει μέσω ηλεκτρονικής σελίδας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή τον Οκτώβριο του 2023.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, τα 11 κλεμμένα οχήματα εντοπίσθηκαν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος και αφού κατασχέθηκαν, στη συνέχεια αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, ενώ η δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα υποβληθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.