Άγιος έρωτας: Ο Μαρκόπουλος επιστρέφει μετανιωμένος, μα κανείς δεν τον πιστεύει

Νέο επεισόδιο απόψε στη σειρά Άγιος Έρωτας. Η Χριστίνα βρίσκει τον καλύτερο τρόπο για να βοηθήσει τον Χάρη και την Αναστασία.

Τι θα δούμε απόψε στις 21:00

Η Σοφία στο ψυχιατρείο βασανίζεται από εφιάλτες, προκαλώντας την προσοχή της Κικής, η οποία φαίνεται να κρύβει κάτι για τον Παύλο. Ο Παύλος, εμφανώς αλλαγμένος, προσπαθεί να πείσει τον πατέρα Νικόλαο για τη μετάνοιά του, όμως εκείνος αμφιβάλλει. Την ίδια δυσπιστία μοιράζονται και ο Κυριάκος με τη Θάλεια και τον Αντρέα, που υποπτεύονται πως πίσω από αυτήν τη μεταστροφή κρύβεται κάποιο ύπουλο σχέδιο.

Παράλληλα, η Δέσποινα βρίσκεται μπροστά σε ένα απρόσμενο δίλημμα, όταν ο Παύλος της προτείνει να χρηματοδοτήσει την αποκατάσταση του σχολείου. Ο Κυριάκος αρχίζει να προβληματίζεται έντονα για τη «φιλία» της Ελένης και της Άννας, ενώ ο Πέτρος εξαγριώνεται με τη Χλόη όταν εκείνη φεύγει απροειδοποίητα από το σπίτι. Η Χλόη, απελπισμένη από την απόρριψη της Ελευθερίας, καταρρέει στην αγκαλιά του πατέρα Νικόλαου. Στο μεταξύ, στον οίκο ανοχής, η Αγγέλα και οι υπόλοιπες δραπέτισσες αιφνιδιάζονται από την ξαφνική επίσκεψη του Νικηφόρου.

Την ίδια ώρα στη φυλακή, ο Χάρης αποκαλύπτει στη Χριστίνα ότι η Αναστασία δεν μπορεί πια να αποκτήσει παιδιά μετά το ατύχημά της, όμως εκείνη βρίσκει μια αναπάντεχη λύση στο πρόβλημά του.

