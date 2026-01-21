Άγιος έρωτας: Δύο νέοι χαρακτήρες γεμάτοι μυστικά εισβάλλουν απόψε στη σειρά

Δύο νέα πρόσωπα κάνουν την εμφάνισή τους απόψε στον «Άγιο έρωτα» και -για μια ακόμη φορά- ανατρέπονται οι ισορροπίες στη Στέρνα και στις ζωές όλων.

H Μελίνα Βαμβακά είναι η Κική

Η Κική είναι μια ηλικιωμένη γυναίκα που δουλεύει ως καθαρίστρια στο Δρομοκαΐτειο. Τα σημάδια της ταλαιπωρίας και των κακουχιών που πέρασε σε όλη της τη ζωή είναι κάτι περισσότερο από εμφανή.

Η Κική θα γνωρίσει τη Σοφία στην κλινική και θα αναπτύξει γρήγορα έναν ισχυρό δεσμό μαζί της. Η Σοφία, αρχικά, θα πιστεύει πως έχει την Πετρούλα απέναντί της και θα είναι έτσι ο μόνος άνθρωπος που θα του ανοιχτεί.

Η Κική θα δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περίπτωση της Σοφίας και προσπαθήσει μέσα από αυτήν να μάθει όσα περισσότερα μπορεί για την οικογένειά της και πιο συγκεκριμένα για τον πατέρα της Σοφίας, τον Παύλο. Το ενδιαφέρον αυτό δεν είναι τυχαίο, καθώς σύντομα θα αποκαλυφθεί ένα μεγάλο μυστικό…

Ο Γιώργος Νούσης είναι ο Ηλίας

Ο Ηλίας είναι απόφοιτος της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με λαμπρές σπουδές και στο εξωτερικό. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1964 με πρόθεση να εφαρμόσει πιο ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις στη δημόσια ψυχιατρική περίθαλψη και διορίστηκε έτσι στο Δρομοκαΐτειο Ψυχιατρείο.

Θα έρθει αντιμέτωπος με τον αντιδραστικό και κάπως αυταρχικό χαρακτήρα του ιδρύματος και θα αντισταθεί στις αλόγιστες χρήσεις ηλεκτροσόκ, λοβοτομής και φαρμακευτικής καταστολής.

Θα ξεκινήσει θεραπευτικές συνεδρίες με τη Σοφία, βασισμένες στη συζήτηση, στην ανασύσταση μνήμης και στην ανάλυση ονείρων και τραύματος. Είναι ο μόνος που δεν βλέπει τη Σοφία ως επικίνδυνη, αλλά ως τραυματισμένο παιδί που φυλάκισε τη μνήμη της για να επιβιώσει.

Τι θα δούμε αναλυτικά απόψε εκτάκτως στις 22:00

Ο Κλεάνθης δεν καταφέρνει να κρατηθεί στη ζωή

Ο θάνατος της Πετρούλας και του Κλεάνθη έχει αφήσει σε όλους τα σημάδια του. Η επιστροφή του Παύλου στη Στέρνα σηματοδοτεί μια νέα εποχή, καθώς εκείνος εμφανίζεται αλλαγμένος και μετανιωμένος, μετά την περιπέτεια της υγείας του. Εν τω μεταξύ, η μικρή Ελευθερία συνεχίζει να αρνείται κάθε επαφή με τη Χλόη κι εκείνη νιώθει ράκος.

Η Σοφία είναι έγκλειστη σε ψυχιατρείο στην Αθήνα και προκαλεί το ενδιαφέρον ενός ψυχίατρου, του Ηλία Δημάτου. Παράλληλα, εκεί γνωρίζει και μια καθαρίστρια, την Κική με την οποία τη συνδέουν πολύ περισσότερα από το περιβάλλον του ψυχιατρείου, αν και το αγνοεί.

Η Αναστασία ανακοινώνει στον Χάρη πως είναι έτοιμη να προσπαθήσουν ξανά να κάνουν παιδί, αγνοώντας όμως κάτι, που επηρεάζει αυτό το όνειρό της. Ο Παύλος επισκέπτεται τον πατέρα Νικόλαο και του ζητάει κάτι, που τον αφήνει άναυδο. Κι ενώ η Άννα και η Ελένη περνάνε μαζί στιγμές ευτυχίας, κινδυνεύει να αποκαλυφθεί το μυστικό τους.

