Άγιος Έρωτας: Η Χλόη και ο πάτερ Νικόλαος έρχονται ξανά κοντά – Τι αποκάλυψαν οι πρωταγωνιστές της σειράς

Η κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» τρύπωσε στα γυρίσματα του «Άγιου έρωτα» και οι πρωταγωνιστές έκαναν αποκαλύψεις.

Κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης, ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος, η Δανάη Παππά, ο Θανάσης Κουρλαμπάς, η Αντιγόνη Μακρή και η Ηρώ Πεκτέση μίλησαν για τους χαρακτήρες τους.

Ας δούμε τι είπαν:

«Μια μέρα μετά το σεισμό έχει διαλυθεί η μισή Στέρνα και όλοι προσπαθούν να σώσουν ό,τι μπορούν. Έχουν γίνει πολλές αποκαλύψεις, ενώ η Πετρούλα έφυγε λίγο πριν από το σεισμό. Όσον αφορά τον δικό μου ήρωα, προσπαθώ να βοηθήσω την κατάσταση και αυτό έρχεται σαν βάλσαμο σε σχέση με το θάνατο της Πετρούλας. Σε ένα τραγικό γεγονός αντιλαμβάνεσαι τον εαυτό σου. Για παράδειγμα εγώ λέω «σε αγαπάω Χλόη», αν γίνει ένας σεισμός και η πρώτη κίνηση που κάνω είναι να προστατευθώ και όχι να την προστατεύσω, εκεί θα φανεί αν την αγαπάω ή όχι», λέει ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος.

Η Δανάη Παππά αποκαλύπτει ότι ζεσταίνονται οι σχέσεις του πατρός Νικολάου και της Χλόης… «μαλακώνουν τα πράγματα μεταξύ τους και η Χλόη βλέπει ξανά ποιος είναι ο πατήρ Νικόλαος και όλο αυτό γίνεται με έναν ωραίο τρόπο. Εγώ θα σας πω, ότι έρχονται κοντά – κοντά αυτοί οι άνθρωποι και θα δούμε αρκετές σκηνές τους». Θα δούμε ότι η Χλόη νιώθει πως αδίκησε τον πατέρα Νικόλαο, «δε με αδίκησε με σακάτεψε», θα πει χαμογελώντας ο Δημήτρης.

«Υπάρχουν απώλειες στη Στέρνα, αγαπημένοι ρόλοι και συνάδελφοι, και μέσα από αυτό ξεκινά καινούργιος κύκλος στις ήδη υπάρχουσες σχέσεις και στην ανατροπή τους. Δηλαδή, σε κάθε επεισόδιο από εδώ και πέρα είναι γεωμετρικά μεγαλύτερη η ανατροπή που έρχεται», λέει ο Θανάσης Κουρλαμπάς. Όσον αφορά το ρόλο του «είναι ένας πατέρας που αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα με τους γιούς του και τώρα μας προέκυψε και η μικρή κόρη. Είναι ωραίες ανθρώπινες σχέσεις και αυτό που χαιρόμαστε είναι ότι είναι πολύ αληθινοί χαρακτήρες. Αυτό εισπράττουμε και από τον κόσμο και είναι μεγάλη μας χαρά. Γίνεται εξαιρετική δουλειά μπροστά και πίσω από τις κάμερες».

Η Αντιγόνη Μακρή λέει ότι θα υπάρξει εξέλιξη στη σχέση της Άννας με την Ελένη «που θα έχει κάποια εμπόδια και εσωτερική πάλη, αλλά και εξωτερικά». «Προσπαθούμε να ανασυνταχθούμε μετά το σεισμό και έχουν συμβεί κάποια πράγματα στη δική μας ιστορία με την Ελένη», συμπληρώνει η Ηρώ Πεκτέση.

Η σειρά διαθέτει υψηλές προδιαγραφές παραγωγής που συναντάμε σε κινηματογραφικές παραγωγές και όχι στο τηλεοπτικό σκηνικό και αυτό είναι κάτι που αποτελεί σημαντικό της πλεονέκτημα. «Όταν είδα το σεισμό στην οθόνη, ήταν τόσο εντυπωσιακός που αγχώθηκα. Αναδείχθηκε το κάθε λιθαράκι που έχουν βάλει όλοι οι άνθρωποι της παραγωγής», θα πει σχετικά η Αντιγόνη, για τις ατμοσφαιρικές και άκρως ρεαλιστικές σκηνές του καταστροφικού σεισμού που παρακολουθήσαμε στα τελευταία επεισόδια.

Δείτε το ρεπορτάζ