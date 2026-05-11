Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Ο Γιάμαρης παίρνει απόσπαση για Ορεστιάδα – Η Γαλήνη σε απελπισία

Νάντια Ρηγάτου

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Porto Leone
Η μεγάλη δραματική σειρά του Apha «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» έρχεται απόψε στις 23:30 στον Alpha.

Ο Ταλιούρης πέφτει στην παγίδα του Γιάμαρη και αρχίζει να ξερνάει τις μυστικές δουλειές της Αλεξάνδρας. Ο Ορέστης Βούλγαρης είναι εξοργισμένος με τον πατέρα του, τον Ντίνο κι ανοίγει την καρδιά του στην Γαλήνη.

Δεν μπορεί άλλο τον πόλεμο μεταξύ των δύο οικογενειών, θεωρεί ότι οι Καπετανάκοι θα στραφούν και εναντίον των ζωντανών. Προσπαθεί να πείσει την Γαλήνη να δεχτεί ότι τίποτα δεν μπορεί να φέρει πίσω στη ζωή τον αγαπημένο της Γρηγόρη.

Η Γαλήνη σπάει και κλαίει. Η Λένα φτάνει μόνη της στην Τρούμπα προκειμένου να ζητήσει την βοήθεια της Ντόρας για να γλιτώσει από τον γάμο της µε τον Χρόνη, που µετά από απόφαση του Βούλγαρη επισπεύδεται το συντομότερο δυνατόν.

Ο Στελάρας προσπαθεί να ανακαλύψει πού κρύβεται η Καίτη και η Λιάνα βρίσκει τρόπο να µπει µέσα στο Πόρτο Λεόνε, ανακαλύπτοντας έναν κόσμο που δεν ήξερε ότι υπάρχει.

H Αλεξάνδρα φυλάει τα νώτα της µέχρι να μπορέσει να πάρει το παιδί και να εξαφανιστούν, ενώ η Γαλήνη απελπίζεται όταν μαθαίνει ότι ο Γιάμαρης παίρνει απόσπαση για την Ορεστιάδα.

Δες το sneak preview εδώ (1): 

Ο Ορέστης Βούλγαρης (Κυριάκος Σαλής) είναι εξοργισμένος με τον πατέρα του, τον Ντίνο. Ανοίγει την καρδιά του στην Γαλήνη (Κλέλια Ρένεση) που το λογαριάζει σαν πραγματική του μάνα, μια που τον μεγάλωσε από παιδάκι και τον πονάει πραγματικά.

Προσπαθεί να πείσει την Γαλήνη να δεχτεί ότι τίποτα δεν μπορεί να φέρει πίσω στη ζωή τον αγαπημένο της Γρηγόρη. Η Γαλήνη (Κλέλια Ρένεση) σπάει, κλαίει και ο Ορέστης την παίρνει στην αγκαλιά του…

Δες το sneak preview εδώ (2):

Ο Αντρέας (Δημήτρης Σέρφας) προσπαθεί να πείσει τον πατέρα του, Ηλία Καπετανάκο (Αλέκο Συσσοβίτη) ότι πρέπει να σταματήσουν και οι δύο οικογένειες τον πόλεμο. Αλλά ο Ηλίας έχει αντίθετη γνώμη….

Δες το sneak preview εδώ (3): 

Η Ρίτα (Μαριάννα Πολυχρονιδη) ανησυχεί για την κόρη της την Λιάνα (Γεωργία Μεσαρίτη) και μιλά γι’ αυτό με τον Ηλία Καπετανάκο (Αλέκος Συσσοβίτης). Στο μεταξύ, έξω από το Porto Leone εμφανίζεται η Λιάνα αποφασισμένη να μπει στο καμπαρέ παρά τις αντιρρήσεις του Βούγγελα (Τριαντάφυλλος Δελής) που κάνει «πόρτα».

Δες το trailer εδώ:

