Grand Hotel: Πέτρος και Αλίκη ξανά μαζί

Νάντια Ρηγάτου

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Grand Hotel
Η Αλίκη κάνει την πιο σημαντική αποκάλυψη της ζωής της στο νέο επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Το τηλεγράφημα του Πέτρου γεμίζει την Αλίκη με ελπίδα, αλλά δεν γνωρίζει τι έχει γίνει με τον γάμο του με τη Μαρίνα και περιμένει με αγωνία την αντίδρασή του όταν μάθει για την εγκυμοσύνη…

Ο Άρης έρχεται όλο και πιο κοντά με την Θάλεια προσπαθώντας να αφήσει πίσω τα συναισθήματά του για την Αλίκη… Η Μελίνα και ο Μάρκος πλησιάζουν ο ένας τον άλλο επικίνδυνα, μέσα στο ίδιο σπίτι του Χατζημήτρου και μπαίνουν σε πολύ ριψοκίνδυνα μονοπάτια…

Η Κυβέλη με τον Ρήγα σκέφτονται την πρόταση του Χατζημήτρου για το εργοστάσιο, αλλά εξακολουθούν να μην τον εμπιστεύονται και προσπαθούν να πάρουν τα μέτρα τους…

Ο Χαραλάμπης συγκινημένος με την παραχώρηση της γης από την Δούκισσα κάνει όνειρα και σχέδια μαζί με τους άλλους πρόσφυγες, όμως η πληροφορία φτάνει στα αυτιά του Χατζημήτρου…

Η απελπισία της Σοφίας θα οδηγήσει την Κυβέλη στην απόφαση να της δώσει ένα μέρος από το ποσοστό της στο ξενοδοχείο, αλλάζοντας τα δεδομένα.

Και ενώ ο Νικόλας και ο Ιορδάνης προσπαθούν να συνεργαστούν στη θέση του υποδιευθυντή, ο γιος της Σουμέλας φτάνει νωρίτερα στο ξενοδοχείο αναστατώνοντας τόσο την Σουμέλα και τον Βλαδίμηρο όσο και το προσωπικό που προσπαθεί να βοηθήσει.

Ο Πέτρος επιστρέφει στην Ελλάδα και βρίσκεται, επιτέλους, απέναντι στην Αλίκη, η οποία του λέει τα πάντα για την εγκυμοσύνη της…

