Ιταλία: Η Μπολόνια συγκρούεται με την κυβέρνηση σχετικά με το όριο ταχύτητας των 30 χλμ/ώρα

Η πόλη της Μπολόνια στη βόρεια Ιταλία βρίσκεται στο κέντρο μιας διένεξης για να διατηρήσει το όριο ταχύτητας των 30 χλμ/ώρα στο κέντρο της πόλης παρά την απόφαση δικαστηρίου εναντίον του ορίου αυτού και την εναντίωση της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι στο μέτρο.

Η Μπολόνια είδε τα τροχαία ατυχήματα να μειώνονται κατά 13% και τον αριθμό των νεκρών από τροχαία να μειώνεται κατά περίπου 50% στη διάρκεια ενός έτους από τον Ιανουάριο του 2024, όταν έγινε η πρώτη μεγάλη πόλη της χώρας που επέβαλε όριο ταχύτητας 30 χλμ/ώρα και το παράδειγμά της ακολούθησε αυτό το μήνα η πρωτεύουσα Ρώμη.

Ο κεντροαριστερός δήμαρχος της Μπολόνια Ματέο Λεπόρε δήλωσε χθες, Τετάρτη, ότι επιμένει στο μέτρο παρόλο που περιφερειακό δικαστήριο έκανε δεκτή προσφυγή ενός οδηγού ταξί, ο οποίος υποστήριξε πως οι μικρότερες ταχύτητες αύξησαν το χρόνο των μετακινήσεων και μείωσαν τα έσοδά του.

Η πόλη ετοιμάζει τώρα έναν αναθεωρημένο κανονισμό στον οποίο θα αναφέρεται λεπτομερώς πώς δικαιολογείται σε κάθε δρόμο το όριο αυτό, όπως ζητήθηκε από το δικαστήριο, όμως συναντά επίσης αντίσταση από τον υπουργό Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι της σκληροπυρηνικής δεξιάς Λέγκας.

Ο Σαλβίνι δήλωσε σήμερα ότι το όριο των 30 χλμ/ώρα και οι κάμερες ελέγχου ταχύτητας είναι αποδεκτά μόνο σε ευαίσθητες περιοχές, όπως κοντά σε σχολεία ή νοσοκομεία, και όχι «όταν κηρύσσεις τον πόλεμο στα αυτοκίνητα λόγω ιδεολογίας».

Καθολικοί περιορισμοί της ταχύτητας είναι «ανεφάρμοστοι επειδή, όταν πρέπει να πας στη δουλειά ή να πας τα παιδιά στο σχολείο και οδηγείς σε δρόμους δύο ή ακόμα και τριών λωρίδων, προφανώς δεν μπορεί να πηγαίνεις με 30 χλμ/ώρα», δήλωσε επίσης στο δημόσιο τηλεοπτικό σταθμό RAI 1.

Στη Ρώμη, μέλη του δεξιού κόμματος της πρωθυπουργού Μελόνι Αδέλφια της Ιταλίας κάλεσαν την κεντροαριστερή δημοτική αρχή της πόλης να καταργήσει τα νέα όρια ταχύτητας των 30 χλμ/ώρα που έχει επιβάλει, λέγοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα προσφύγουν εναντίον των ορίων αυτών στη δικαιοσύνη.

Ο δήμαρχος της Μπολόνια Λεπόρε δήλωσε μετά την απόφαση του δικαστηρίου ότι τα προηγούμενα υψηλότερα όρια ταχύτητα θα επιστρέψουν προσωρινά σε μερικούς δρόμους, αλλά μόνο μέχρι να εγκριθεί το επικαιροποιημένο μέτρο και η Μπολόνια μπορέσει να επιστρέψει στο μακροπρόθεσμο σχέδιό της.

Ο ίδιος υποστήριξε πως το όριο των 30 χλμ/ώρα θα επικρατήσει τελικά σε όλη την Ιταλία, αφού ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπως το Λονδίνο, οι Βρυξέλλες, το Παρίσι και το Ελσίνκι έχουν αποδεχθεί χαμηλότερες ταχύτητες για ασφαλέστερους δρόμους, σε μερικές περιπτώσεις παρακάμπτοντας ισχυρή αντίδραση από τους αυτοκινητιστές.

