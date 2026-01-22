Ιταλία: Η Μπολόνια συγκρούεται με την κυβέρνηση σχετικά με το όριο ταχύτητας των 30 χλμ/ώρα

Σύνοψη από το

  • Η πόλη της Μπολόνια βρίσκεται στο κέντρο μιας διένεξης για να διατηρήσει το όριο ταχύτητας των 30 χλμ/ώρα στο κέντρο της πόλης, παρά την απόφαση δικαστηρίου και την εναντίωση της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι. Η Μπολόνια είδε τα τροχαία ατυχήματα να μειώνονται κατά 13% και τους νεκρούς κατά περίπου 50% μετά την επιβολή του μέτρου.
  • Ο υπουργός Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι αντιτίθεται στο καθολικό όριο των 30 χλμ/ώρα, δηλώνοντας ότι είναι αποδεκτό μόνο σε ευαίσθητες περιοχές και όχι «όταν κηρύσσεις τον πόλεμο στα αυτοκίνητα λόγω ιδεολογίας». Στη Ρώμη, μέλη του κόμματος της Μελόνι κάλεσαν την δημοτική αρχή να καταργήσει τα νέα όρια ταχύτητας.
  • Η πόλη ετοιμάζει έναν αναθεωρημένο κανονισμό για να δικαιολογήσει το όριο σε κάθε δρόμο, όπως ζητήθηκε από το δικαστήριο. Ο δήμαρχος της Μπολόνια πιστεύει πως το όριο των 30 χλμ/ώρα θα επικρατήσει τελικά σε όλη την Ιταλία, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών πρωτευουσών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ιταλία: Η Μπολόνια συγκρούεται με την κυβέρνηση σχετικά με το όριο ταχύτητας των 30 χλμ/ώρα

Η πόλη της Μπολόνια στη βόρεια Ιταλία βρίσκεται στο κέντρο μιας διένεξης για να διατηρήσει το όριο ταχύτητας των 30 χλμ/ώρα στο κέντρο της πόλης παρά την απόφαση δικαστηρίου εναντίον του ορίου αυτού και την εναντίωση της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι στο μέτρο.

Η Μπολόνια είδε τα τροχαία ατυχήματα να μειώνονται κατά 13% και τον αριθμό των νεκρών από τροχαία να μειώνεται κατά περίπου 50% στη διάρκεια ενός έτους από τον Ιανουάριο του 2024, όταν έγινε η πρώτη μεγάλη πόλη της χώρας που επέβαλε όριο ταχύτητας 30 χλμ/ώρα και το παράδειγμά της ακολούθησε αυτό το μήνα η πρωτεύουσα Ρώμη.

Ο κεντροαριστερός δήμαρχος της Μπολόνια Ματέο Λεπόρε δήλωσε χθες, Τετάρτη, ότι επιμένει στο μέτρο παρόλο που περιφερειακό δικαστήριο έκανε δεκτή προσφυγή ενός οδηγού ταξί, ο οποίος υποστήριξε πως οι μικρότερες ταχύτητες αύξησαν το χρόνο των μετακινήσεων και μείωσαν τα έσοδά του.

Η πόλη ετοιμάζει τώρα έναν αναθεωρημένο κανονισμό στον οποίο θα αναφέρεται λεπτομερώς πώς δικαιολογείται σε κάθε δρόμο το όριο αυτό, όπως ζητήθηκε από το δικαστήριο, όμως συναντά επίσης αντίσταση από τον υπουργό Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι της σκληροπυρηνικής δεξιάς Λέγκας.

Ο Σαλβίνι δήλωσε σήμερα ότι το όριο των 30 χλμ/ώρα και οι κάμερες ελέγχου ταχύτητας είναι αποδεκτά μόνο σε ευαίσθητες περιοχές, όπως κοντά σε σχολεία ή νοσοκομεία, και όχι «όταν κηρύσσεις τον πόλεμο στα αυτοκίνητα λόγω ιδεολογίας».

Καθολικοί περιορισμοί της ταχύτητας είναι «ανεφάρμοστοι επειδή, όταν πρέπει να πας στη δουλειά ή να πας τα παιδιά στο σχολείο και οδηγείς σε δρόμους δύο ή ακόμα και τριών λωρίδων, προφανώς δεν μπορεί να πηγαίνεις με 30 χλμ/ώρα», δήλωσε επίσης στο δημόσιο τηλεοπτικό σταθμό RAI 1.

Στη Ρώμη, μέλη του δεξιού κόμματος της πρωθυπουργού Μελόνι Αδέλφια της Ιταλίας κάλεσαν την κεντροαριστερή δημοτική αρχή της πόλης να καταργήσει τα νέα όρια ταχύτητας των 30 χλμ/ώρα που έχει επιβάλει, λέγοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα προσφύγουν εναντίον των ορίων αυτών στη δικαιοσύνη.

Ο δήμαρχος της Μπολόνια Λεπόρε δήλωσε μετά την απόφαση του δικαστηρίου ότι τα προηγούμενα υψηλότερα όρια ταχύτητα θα επιστρέψουν προσωρινά σε μερικούς δρόμους, αλλά μόνο μέχρι να εγκριθεί το επικαιροποιημένο μέτρο και η Μπολόνια μπορέσει να επιστρέψει στο μακροπρόθεσμο σχέδιό της.

Ο ίδιος υποστήριξε πως το όριο των 30 χλμ/ώρα θα επικρατήσει τελικά σε όλη την Ιταλία, αφού ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπως το Λονδίνο, οι Βρυξέλλες, το Παρίσι και το Ελσίνκι έχουν αποδεχθεί χαμηλότερες ταχύτητες για ασφαλέστερους δρόμους, σε μερικές περιπτώσεις παρακάμπτοντας ισχυρή αντίδραση από τους αυτοκινητιστές.

Πηγή: ΑΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ψωμί του τοστ, παγωτό και άλλες τροφές που κάνουν κακό στο έντερο, σύμφωνα με τους ειδικούς

Οι ΗΠΑ εκτός ΠΟΥ: Επίσημη αποχώρηση με πολιτικές και υγειονομικές συνέπειες

Στουρνάρας: Έτος καμπής για την ελληνική οικονομία το 2026 – Απαιτείται πολιτική σταθερότητα

Airbnb: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τις πληρότητες και τις μέσες τιμές

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
14:57 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ: Ισχυρίζεται ότι θα τερματίσει τον πόλεμο Ουκρανίας – Ρωσίας «σύντομα» ενώ παράλληλα εγκαινιάζει το «Συμβούλιο Ειρήνης»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε σήμερα στο Νταβός της Ελβετίας τον ιδρυτικό χάρτ...
14:53 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Άρχισε η συνάντηση Ζελένσκι – Τραμπ στο Νταβός

Αρχισε η συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Ντόναλντ Τρα...
14:43 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Γάζα: Το πέρασμα της Ράφα θα επαναλειτουργήσει την επόμενη εβδομάδα

Το συνοριακό πέρασμα της Ράφα, μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου, θα επαναλειτουργ...
13:53 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Ισπανία: Τρένο συγκρούστηκε με γερανό στην Καρθαγένη – 3 ελαφρά τραυματίες

Μια σύγκρουση μεταξύ ενός τρένου στο δίκτυο Ισπανικών Σιδηροδρόμων Στενού Εύρους (FEVE) στη γρ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι