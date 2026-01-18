Φρικιαστική γυναικοκτονία στην Ιταλία: 40χρονη δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, ο οποίος έθαψε το πτώμα της σε χωράφι

  • Μια νέα γυναικοκτονία διαπράχθηκε στην Ιταλία, με θύμα τη 40χρονη Φεντερίκα Τορτσούλο, η οποία δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, Κλάουντιο Καρλομάνιο, στο σπίτι τους στην Ανγκουιλάρα.
  • Τα ίχνη της άτυχης γυναίκας είχαν χαθεί πριν από δέκα ημέρες και οι καραμπινιέροι εντόπισαν το πτώμα της σε χωράφι δίπλα σε εταιρία του δράστη, με ένα γυναικείο χέρι να εξέχει από το χώμα.
  • Κηλίδες αίματος σε φόρμα του δράστη και στο σπίτι, καθώς και μαρτυρίες φίλων για διάσταση του ζευγαριού, οδήγησαν στη σύλληψη του Κλάουντιο Καρλομάνιο, ο οποίος οδηγήθηκε στις φυλακές.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Φρικιαστική γυναικοκτονία στην Ιταλία: 40χρονη δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, ο οποίος έθαψε το πτώμα της σε χωράφι

Μια νέα γυναικοκτονία διαπράχθηκε στην Ιταλία, με τις λεπτομέρειες που αναφέρουν οι εισαγγελικές αρχές να προκαλούν φρίκη. Στο χωριό Ανγκουιλάρα, σε απόσταση τριάντα μόλις χιλιομέτρων από τη Ρώμη, η Φεντερίκα Τορτσούλο, σαράντα ετών, δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της, από τον σύζυγό της, Κλάουντιο Καρλομάνιο, ο οποίος φέρεται να έθαψε το πτώμα της σε παρακείμενο χωράφι.

Οργή στην Ιταλία: Μειωμένη ποινή σε μετανάστη που βίασε κι άφησε έγκυο ανήλικο κορίτσι – «Είχαμε σχέση» υποστήριξε

Τα ίχνη της άτυχης γυναίκας είχαν χαθεί πριν από δέκα ημέρες και ο δράστης μέχρι σήμερα το μεσημέρι αρνιόταν κάθε ευθύνη. Έπειτα από σειρά ερευνών, οι καραμπινιέροι κατάφεραν να εντοπίσουν το πτώμα της άτυχης γυναίκας σε χωράφι το οποίο βρίσκεται δίπλα σε μια εταιρία αγροτικών προϊόντων, η οποία ανήκει στον δράστη. Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν απόψε σε μια μακάβρια όσο και καθοριστικής σημασίας λεπτομέρεια: οι καραμπινιέροι, κατά τη διάρκεια των ερευνών, είδαν να εξέχει από το χώμα ένα γυναικείο χέρι και κατάλαβαν ότι επρόκειτο πιθανότατα για το πτώμα της Τορτσούλο.

Το ζευγάρι ζούσε στο ίδιο σπίτι, αλλά σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων, ήταν σε διάσταση. Το κινητό του θύματος έπαψε να χτυπάει πριν από δέκα ημέρες. Λίγες ώρες αργότερα, περίοικοι είχαν δει τον άνδρα της σαραντάχρονης γυναίκας να πλένει ένα φορτηγό που χρησιμοποιούσε για τη δουλειά του. Πάνω σε μια φόρμα του δράστη βρέθηκαν επίσης κηλίδες αίματος ενώ, τις περασμένες ημέρες, ίχνη αίματος είχαν εντοπιστεί στο σπίτι και στον χώρο εργασίας του.

Νέα γυναικοκτονία στην Ιταλία: 40χρονος σκότωσε τη σύντροφό του και αυτοκτόνησε – Μαχαίρωσε και τη μητέρα της

Πριν από λίγο ο Κλάουντιο Καρλομάνιο οδηγήθηκε στις φυλακές της πόλης Τσιβιταβέκια, ογδόντα χιλιόμετρα βόρεια της Ρώμης. «Ήθελε να πάει στο αστυνομικό τμήμα αλλά δεν πρόλαβε, τον συνέλαβαν νωρίτερα», δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισής του.

