  • Έντονη οργή έχει ξεσπάσει στην Ιταλία μετά την απόφαση δικαστηρίου να υποβαθμίσει την κατηγορία σε βάρος 29χρονου μετανάστη που κακοποίησε σεξουαλικά και άφησε έγκυο δεκάχρονο κορίτσι. Το δικαστήριο απέρριψε την κατηγορία για βιασμό, βασιζόμενο στον ισχυρισμό του κατηγορουμένου ότι η πράξη ήταν «συναινετική» καθώς διατηρούσε «σχέση» με το παιδί.
  • Η υπόθεση καταγράφηκε το 2024 σε κέντρο φιλοξενίας μεταναστών στην πόλη Κόλιο, με το δεκάχρονο κορίτσι να μένει έγκυος και να υποβάλλεται σε έκτρωση. Η ποινή του δράστη μειώθηκε σε πέντε χρόνια φυλάκισης, με περαιτέρω μείωση κατά το ένα τρίτο.
  • Η απόφαση προκάλεσε έντονες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις, με βουλευτή να τονίζει πως «πρόκειται για μια απεχθή πράξη σε βάρος ενός ανυπεράσπιστου πλάσματος». Ο τοπικός ιερέας σχολίασε πως, χωρίς τη δημοσιοποίηση, «κανείς δεν θα είχε μάθει τίποτα».
Enikos Newsroom

διεθνή

Οργή στην Ιταλία: Μειωμένη ποινή σε μετανάστη που βίασε κι άφησε έγκυο ανήλικο κορίτσι – «Είχαμε σχέση» υποστήριξε

Έντονη οργή έχει ξεσπάσει στην Ιταλία μετά την απόφαση δικαστηρίου να υποβαθμίσει την κατηγορία σε βάρος ενός 29χρονου μετανάστη από το Μπαγκλαντές, ο οποίος είχε κακοποιήσει σεξουαλικά και αφήσει έγκυο ένα δεκάχρονο κορίτσι σε δομή μεταναστών. Το δικαστήριο απέρριψε την κατηγορία για βιασμό, βασιζόμενο στον ισχυρισμό του κατηγορουμένου ότι η πράξη ήταν «συναινετική» καθώς, όπως υποστήριξε, διατηρούσε σχέση με το παιδί.

Η υπόθεση καταγράφηκε το 2024 σε κέντρο φιλοξενίας μεταναστών στην πόλη Κόλιο, στη Λομβαρδία, στα βόρεια της χώρας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Daily Mail, ο άνδρας επιτέθηκε σεξουαλικά στο κορίτσι, το οποίο μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου επιβεβαιώθηκε ότι είχε υποστεί βιασμό. Λίγο αργότερα διαπιστώθηκε πως ήταν έγκυος, με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε έκτρωση.

Ο κατηγορούμενος, μετανάστης από το Μπαγκλαντές, στην απολογία του υποστήριξε ότι η πράξη έγινε χωρίς χρήση βίας, ισχυριζόμενος ότι διατηρούσαν «σχέση». Οι δικηγόροι του τόνισαν πως υπήρχε συναίνεση, κάτι που οδήγησε το δικαστήριο να μετατρέψει την κατηγορία από βάναυση επίθεση σε βάρος ανηλίκου σε σεξουαλικές πράξεις με παιδί. Έτσι, η ποινή του μειώθηκε σε πέντε χρόνια φυλάκισης, ενώ η δίκη ολοκληρώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να του αναγνωριστεί περαιτέρω μείωση κατά το ένα τρίτο.

Η απόφαση προκάλεσε έντονες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις. Η βουλευτής του κόμματος «Λίγκα του Βορρά», Σιμόνα Μπορντονάλι, εξέφρασε την έκπληξή της, τονίζοντας ότι «πρόκειται για μια απεχθή πράξη σε βάρος ενός ανυπεράσπιστου πλάσματος». Όπως δήλωσε, «είναι καθήκον μας να αμφισβητήσουμε την ποινή, την αποτελεσματική προστασία των ανηλίκων και το μήνυμα που κινδυνεύουν να στείλουν τέτοιες ποινές. Η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ανάλογη με τα βάσανα που προκαλούνται στα πιο ανυπεράσπιστα θύματα».

Η κακοποίηση σημειώθηκε στο ξενοδοχείο Il Cacciatore, όπου φιλοξενούνταν περίπου 20 αιτούντες άσυλο. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, η μητέρα του παιδιού ανησύχησε όταν παρατήρησε ότι η κόρη της είχε αλλάξει ξαφνικά συμπεριφορά, έδειχνε αποστασιοποιημένη και παραπονιόταν για πόνους στην κοιλιά. Ο δράστης, σύμφωνα με την έρευνα, είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη της μητέρας και περνούσε χρόνο μόνος με το παιδί.

Η δομή μεταναστών στην πόλη Κόλιο

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο 29χρονος δεν αρνήθηκε ποτέ τη σεξουαλική επαφή, ακόμη και πριν από την επιβεβαίωση DNA. Επέμεινε ότι δεν υπήρξε επίθεση, αλλά παραδέχτηκε πως «καταλαβαίνει τη σοβαρότητα» των πράξεών του και ότι μετανιώνει. Ο εισαγγελέας είχε αρχικά ζητήσει ποινή φυλάκισης έξι ετών και οκτώ μηνών, ωστόσο οι κατηγορίες υποβαθμίστηκαν. Ο άνδρας κρατείται τον τελευταίο χρόνο στη φυλακή της Κρεμόνα.

Την ίδια ώρα, ο ιερέας της τοπικής ενορίας ανέφερε πως δεν υπάρχουν προβλήματα με τους μετανάστες που διαμένουν στη δομή και υποστήριξε ότι, αν το περιστατικό δεν είχε δημοσιοποιηθεί στα μέσα ενημέρωσης, «κανείς δεν θα είχε μάθει τίποτα».

