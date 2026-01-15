Ν. Δένδιας: Υποδεχόμαστε τον «Κίμωνα» την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra, σύμβολο μιας νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό

Σύνοψη από το

  • Το θωρηκτό «Αβέρωφ», η τριήρης «Ολυμπιάς» και έξι πλοία του Στόλου μας υποδέχονται αύριο στο Σαρωνικό τον «Κίμωνα», την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra, σύμβολο μιας νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό και την Εθνική ‘Αμυνα.
  • Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας ανέφερε μέσω ανάρτησης του στο X την υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων».
  • Σήμερα Πέμπτη 15η Ιανουαρίου, ο κ. Δένδιας θα επισκεφθεί εν πλω τη φρεγάτα «Κίμων» παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Νίκος Δένδιας, Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Το θωρηκτό «Αβέρωφ», η τριήρης «Ολυμπιάς» και έξι πλοία του Στόλου μας υποδέχονται αύριο στο Σαρωνικό τον «Κίμωνα», την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra, σύμβολο μιας νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό και την Εθνική ‘Αμυνα.

Έκτακτες κρίσεις αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων: Ποιοι προάγονται, παραμένουν και αποστρατεύονται

Αυτό ανέφερε μέσω ανάρτησης του στο Χ ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας.

Νίκος Δένδιας στο ΕΒΕΠ: Οι δαπάνες για την άμυνα να γίνουν μοχλός ανάπτυξης της Ελλάδας

Σήμερα Πέμπτη 15η Ιανουαρίου, λίγο πριν τις δώδεκα το μεσημέρι, ο κ. Δένδιας θα επισκεφθεί εν πλω τη φρεγάτα «Κίμων» παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: 7 απλές ασκήσεις που βελτιώνουν θεαματικά τον ύπνο, σύμφωνα με μελέτη

Νέα υπερσύγχρονη συσκευή μεταφοράς καρδιάς ενισχύει τις μεταμοσχεύσεις στο Ωνάσειο Νοσοκομείο

«Φορολογικό διαζύγιο»: Τι ισχύει όταν ο ένας σύζυγος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές – Όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν από την απόφ...

Συνάντηση Θεοδωρικάκου με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος για τα ασφάλιστρα υγείας – «Οι όποιες αυξήσεις πρέπει να...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
21:17 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Τουρκικό κατασκοπευτικό πέταξε κάθετα στην καρδιά του Αιγαίου – 7 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου – ΦΩΤΟ

Οι Τούρκοι συνεχίζουν να κλιμακώνουν κάθε μέρα και περισσότερο στο Αιγαίο, επιβάλλοντας ως καθ...
20:20 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Σδούκου: Το ΠΑΣΟΚ αποδεικνύει ότι και με τη βούλα λειτουργεί ως πολιτικό συμπλήρωμα του ΣΥΡΙΖΑ

«Το ΠΑΣΟΚ έγινε ΣΥΡΙΖΑ!» τονίζει η Αλεξάνδρα Σδούκου σε δήλωσή της, απαντώντας στο σχόλιο που ...
19:25 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Η πρώτη φρεγάτα FDI Belharra «ΚΙΜΩΝ» καταπλέει «μεθ’ ορμής ακαθέκτου» – Δείτε βίντεο

Η ώρα η μεγάλη έφτασε. Έπειτα από σχεδόν 30 χρόνια, το Πολεμικό Ναυτικό υποδέχεται στον ναύστα...
19:18 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Μητοτάκης: Η ανάρτηση για τον ψηφιακό δικαστικό φάκελο – «Περιορίζουμε τη γραφειοκρατία, προωθούμε τη διαφάνεια»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ανάρτηση στα social media όπου με ένα βίντεο αναφέρετ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι